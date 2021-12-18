Обзор-сравнение Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Realme 8i и Honor 50 Lite

Современный рынок смартфонов переполнен компромиссными моделями среднеценового сегмента. «Газета.Ru» провела обзор-сравнение моделей Poco M4 Pro 5G, Honor 50 Lite и Realme 8i с целью выявить оптимальный смартфон с ярким экраном, хорошими камерами и мощным процессором в этой категории.

Комплектация

Комплектация Poco M4 Pro (цена смартфона в России начинается от 18 тыс. руб.) относительно прошлой модели визуально не изменилась — даже коробка та же самая с единственным отличием в названии. Внутри пользователя ждет сам смартфон, прозрачный силиконовый чехол, фирменные стикеры, зарядный блок на 33 Вт с UBS-C, документация и скрепка для извлечения SIM-лотка.

Honor 50 Lite (от 19 тыс. руб.) поставляется в коробке, на которой изображен гаджет с видом спереди и сзади. Внутри пользователь обнаружит силиконовый чехол, документы, скрепку и сверхбыстрый для такого сегмента зарядный блок мощностью 66 Вт.

Realme 8i (от 16 тыс. руб.) по части комплектации почти ничем не отличается от конкурентов за исключением недостаточно быстрого зарядного блока на 18 Вт. Poco и Honor предлагают заряжать свои гаджеты в два, а то и больше раз быстрее.

Дизайн

С первого взгляда дизайн Poco M4 Pro может показаться необычным и даже в какой-то степени премиальным. Смартфон выглядит и чувствуется практично, но кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальцев, немного люфтит. Это единственный недостаток по части корпуса, если не брать в счет пластиковые рамки и спину — это норма для такого ценового сегмента. Стоит также отметить, что производитель заявляет о защите от пыли и брызг по стандарту IP54 — возможно, это спасет при использовании смартфона под дождем.

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Honor 50 Lite в руках ощущается солидно. Дизайн смартфона выполнен в стиле флагманской серии Honor Magic 3. Это странно, ведь он относится к линейке Honor 50. В нем не предусмотрена защита влаги, вырез в дисплее под фронтальную камеру очень большой, а спинка и рамка гаджета пластиковые. Но благодаря дизайну, отсылающему к премиальным моделям компании, и тонким рамкам Honor 50 Lite сильно выделяется среди конкурентов.

Realme 8i также ощущается в руках дороже, чем есть на самом деле — несмотря на то, что задняя крышка и рамка смартфона пластиковые, ободок с виду напоминает металл. Кнопки регулировки звука и включения разнесены по разные стороны, благодаря чему их невозможно спутать.

Но существенный недостаток Realme и Honor заключается в том, что их спинки глянцевые, из-за чего они моментально собирают отпечатки. Пользоваться этими смартфонами без чехла не получится, в то время как у Poco задняя крышка матовая.

Экран

Poco M4 Pro оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Заявленной яркости в 450 нит иногда бывает недостаточно при декабрьских сумерках, а летним днем, наверное, запаса яркости не хватит даже самым нетребовательным пользователям.

При этом нельзя сказать, что тут плохой экран — на сегодняшний день это считается стандартом.

В Honor 50 компания поместила довольно качественный экран, диагональ которого составляет 6,67 дюймов. Он выполнен по технологии IPS и имеет высокий уровень запаса яркости. Это особенно заметно при сравнении с Poco M4 Pro и Realme 8i. Сильно выделяются и узкие рамки со всех сторон дисплея, но есть и минусы — стандартная развертка на 60 Гц. Картинка на экранах конкурентов отображается намного плавнее.

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Realme 8i получил IPS-дисплей на 6,6 дюймов. Главное его преимущество — высокая частота обновления изображения до 120 Гц. В смартфоне также доступен выбор режима «Автовыбор», при котором приложения работают при 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц в зависимости от сценария использования. Это позволит сэкономить заряд батареи. По яркости Realme уступает Honor, но заметно лучше, чем Poco M4, благодаря чему экран в Realme 8i выглядит самым оптимальным в сравнении с конкурентами.

Оболочка

Poco M4 работает под управлением Android 11 с оболочкой MIUI (для Poco) 12.5. Единственно отличие от классической версии MIUI, известной по смартфонам Xiaomi и Redmi – использование рабочего стола Poco Launcher.

В остальном это все та же MIUI со множеством полезных функций, но не лишенная недостатков и багов. В первые же минуты использования при настройке разблокировки по лицу была обнаружена странная ошибка — при разблокировке смартфона по лицу вырез под фронтальную камеру «пульсировал», меняясь в размерах. В целом это никак не влияет на работу устройства, но бросается в глаза.

Honor поставляется вместе с предустановленной оболочкой Magic UI 4.2 и Android 11, в которой за время тестирования не было выявлено каких-либо ошибок. Но при этом из-за слабого «железа» и отсутствия повышенной развертки интерфейс показался нерасторопным.

В то же время Realme 8i также получил Android 11, на которой основана фирменная оболочка Realme UI 2.0. Этот интерфейс взял лучшее от MIUI и «голого» Android, предлагая пользователю широкие возможности в плане кастомизации и полезных функций. Каких-либо багов или ошибок в Realme UI во время тестирования не обнаружено. В связке с высокой частотой обновления изображения интерфейс отрисовывается плавно и без каких-либо подтормаживаний.

Производительность

Poco M4 Pro построен на базе нового процессора от MediaTek — Dimensity 810. Чип построен по 6 нм техпроцессу и имеет 8 ядер 2 из которых работают при частоте 2.4 ГГц, 6 при 2,0 ГГц. За графику тут отвечает процессор Mali G57 MC2, который также установлен в Realme 8i. Но при этом M4 Pro немного лучше справляется в играх. Poco M4 Pro — единственный из трех смартфонов, получивший стереодинамики и более приятный вибромотор.

Например, на Poco M4 Pro можно поиграть в одного из самых «тяжелых» представителей, Genshin Impact. При настройках ближе к средним он без труда выдает 30 кадров в секунду, в то время как на Honor 50 и Realme 8i проявляют себя намного хуже.

Honor 50 Lite оснащен прошлогодним чипом Qualcomm Snapdragon 662, который сейчас уже никто не использует в виду наличия новых и более производительных решений. В сравнении с конкурентами Honor 50 Lite выглядит отстающим и назвать его подходящим для игр сложно. Часто смартфон не справляется с выполнением повседневных задач, не говоря уже об играх.

Всему виной Snapdragon 662, которого в конце 2021 года недостаточно даже при выборе смартфона исключительно для соцсетей и мессенджеров.

Realme 8i в свою очередь справляется со всеми задачами, но при запуске той же Genshin Impact видна слабая сторона процессора MediaTek Helio G96. Но с другими «тяжелыми» играми смартфон справляется на твердую четверку — Call of Duty: Mobile, World of Tanks и PUBG: Mobile идут без нареканий при средне-высоких настройках.

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В популярном бенчмарке Geekbench 5 Poco, Honor и Realme показывают 604/1815, 292/1291, 536/1800 очков в одноядерном и многоядерном тесте производительности процессора соответственно. Таким образом, если главной целью при выборе смартфона является его производительность, то выбор, очевидно, стоит за Poco M4 Pro. Важно также учитывать модификацию смартфона — в тестируемом образце 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Камеры

В камерах Poco M4 Pro может поразить не столько их качество, сколько хитрость китайцев — неопытный пользователь подумает, что на задней стороне смартфона целых четыре камеры, и ошибется. Их тут всего две, но при этом выбраны самые полезные для многих — основная на 50 Мп и сверхширокоугольная на 8 Мп. Камера смартфона хорошо показала себя при дневной съемки — фотографии получаются детализированными. Но во время съемки при недостаточной освещенности или вечером смартфон ошибается и не всегда может сфокусироваться на нужном объекте, а фонари и лампы оказываются пересвечены.

По части видеосъемки только Poco M4 Pro предлагает возможность записи в FullHD при 60 кадрах в секунду — так видео выглядит более живым. У конкурентов максимальное значение видеосъемки — FullHD при 30 кадрах в секунду. Но при этом не стоит ожидать от Poco флагманских возможностей.

В круглом блоке камер Honor 50 Lite уместились четыре камеры — 64 Мп основная, 8 Мп сверхширокоугольная, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп датчик глубины. Полезные из них только первые две. Основная камера снимает приемлемо при хорошем свете, но при комнатном освещении качество заметно уступает конкурентам — от детализации до количества шумов на снимках. Снимки на широкий угол также уступают Poco M4 Pro по качеству. К тому же камера Honor 50 Lite заметно дольше захватывает изображение — иногда на это может потребоваться до 5 секунд.

В Realme 8i три камеры на задней части смартфона — основная на 50 Мп, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп датчик глубины. Основная камера способна выдавать качественные снимки для своей цены, при этом алгоритмы обработки и цвета тоже на хорошем уровне — картинка выглядит насыщенной. Но при этом в сравнении с конкурентами некоторые снимки получаются менее детализированными.

Но главное преимущество камеры смартфона заключается в съемке при недостаточной освещенности. Без использования режима «Ночь» Realme 8i в сумерках выдает лучшее качество от цветов и насыщенности до деталей и количества цифрового шума на небе.

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Аккумулятор

Poco M4 Pro получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, которая есть в комплекте. При интенсивном использовании смартфон работает 8 часов — при таком расходе аккумулятора его хватит на день-полтора при стандартном использовании для звонков и доступа в интернет. При помощи скоростной зарядки аккумулятор Poco восполняется чуть меньше чем за час.

Смартфон Honor 50 Lite оснащается батареей на 4300 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 66 Вт — это одно из главных преимуществ смартфона, благодаря чему он заряжается от 0% до 100% около 40 минут. Учитывая разницу в 700 мАч, настолько быстрая зарядка кажется даже недостатком — смартфон немного греется в процессе, что в будущем может плохо отразиться на емкости аккумулятора.

Realme 8i с аккумулятором на 5000 мАч способен работать до 8 часов, чего хватит на полтора-два дня использования. Но без недостатков не обошлось — при мощности зарядки на 18 Вт смартфон заряжается от 0% до 100% чуть больше двух часов.

Выводы

В ценовом диапазоне до 20 тыс. руб. каждый производитель предлагает свою оптимальную сборку, которая не лишена нюансов. Realme 8i — хороший смартфон, которому в сравнении с конкурентами не хватает оперативной памяти, широкоугольной камеры и быстрой зарядки.

У смартфона Honor 50 Lite есть ряд своих преимуществ, которых нет ни у одного смартфона из этой категории и даже среди тех, которые дороже на 10 тыс. руб. — максимально тонкие рамки, благодаря чему смартфон выглядит дорого и красиво. Но из-за немного устаревшего железа рекомендовать этот смартфон к покупке нет смысла — многие покупают гаджеты на год и больше, а к тому времени Honor 50 Lite технически устареет.

Poco M4 Pro — самый оптимальный вариант из этой тройки. Это новинка, которая получила хороший процессор и неплохие камеры. При этом у смартфона есть целый ряд недостатков, среди которых визуальный обман с количеством камер, недостаточно качественна сборка, если сравнивать с конкурентами, и неоптимизированное ПО.

Также в модельном ряде Poco за эту же цену есть Poco X3 Pro — смартфон, у которого лучше дисплей и чипсет, но хуже камеры. Если выбирать смартфон для ребенка или для развлечений, то X3 Pro выглядит привлекательнее.

Если отбросить все нюансы, то Poco M4 Pro — хороший смартфон, предлагающий все то, что необходимо среднестатистическому пользователю за вменяемую цену.