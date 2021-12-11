Новости киберспорта и стриминга за неделю

Ксюша Зануда объявила о свадьбе спустя год после расставания с Ильей Мэддисоном, киберспортсмен из Ливана рассказал о случаях расизма в Dota 2, а глава киберспортивной организации Hydra прокомментировал обвинения в подставных матчах: «Газета.Ru» рассказывает о событиях из мира киберспорта и стриминга, которые вы могли пропустить за минувшую неделю.

Ксюша Зануда выходит замуж, но не за Илью Мэддисона

Стримерша Ксения «Зануда» Севастьянова на одном из стримов сообщила, что скоро выйдет замуж. Девушка подтвердила, что свадьба пройдет 18 декабря.

По словам Зануды, возлюбленный совершенно не связан с миром видеоигр, блогеров и интернета.

На стриме Севастьянова также сообщила, что в начале января отправится в свадебное путешествие, поэтому возьмет перерыв от стримов. Ее будущий супруг — 28-летний юрист Вячеслав. Зануда уточнила, что познакомилась с ним в Tinder.

Многие поклонники Мэддисона и Зануды с грустью встретили эту новость. Некоторые даже посчитали, что таким образом стримерша отреагировала на заявление Ильи «Мэддисона» Давыдова о том, что в следующем году он собирается завести ребенка.

Тем не менее, Мэддисон пока официально не подтвердил отношения с кем-либо после расставания. Видеоблогер и стримерша более 10 лет были вместе. Пара проводила совместные стримы и публиковала общие ролики еще в самом начале карьеры Мэда. В начале 2020 года Зануда выложила фото с кольцом на безымянном пальце. Однако в октябре Мэддисон сообщил, что они расстались.

Киберспортсмены из Ливана пожаловались на расизм в Dota 2

Ливанский игрок из Team Bald Reborn Джад Eixn Хаммуд опубликовал переписку из чата в Dota 2. На скриншоте видно, как один из участников матча называет его террористом и свиньей, а также шутит про бомбы. По мнению киберспортсмена, для игроков на высоких рангах такое поведение некорректно.

«Обычно я не публикую такие штуки, но грустно видеть, когда такие игроки до сих пор встречаются на 9 тыс. MMR [в рейтинговой системе]», — написал он.

Eixn поддержал его партнер по команде и соотечественник Рой Rajjix Раджи. По мнению киберспортсмена, Riot Games оперативно бы отреагировала на инцидент и забанила пользователя за расистские высказывания, в отличие от Valve, разработчика Dota 2.

«Если бы такое произошло в League of Legends, то их бы забанили в считаные часы. Грустно», — отметил Раджи.

i dont usually post these things but sad to still have these kind of players on 9k pub averages pic.twitter.com/XIkuM54ufm — Jad Hammoud (@EixnDota) December 8, 2021

Глава Hydra ответил на обвинения в подставных матчах

Руководитель киберспортивной организации Hydra Виктор JUSTVIK Котляревский прокомментировал слухи о том, что часть игроков из его состава по Dota 2 в прошлом участвовали в договорных матчах.

В интервью Telegram-каналу CYBERSLOVO он сообщил, что клуб провел внутреннее расследование и не нашел доказательств этим обвинениям.

«Вся эта шумиха появилась после того, как состав был сформирован и подписан организацией. Эту информацию мы считаем не достоверной и возможно это определенный хейт в нашу сторону», — отметил Котляревский.

Он также добавил, что в настоящее время Hydra является единственным профессиональным клубом в Киргизии. По словам главы организации, в последнее время киберспорт в стране стремительно развивается.

Ранее бывший менеджер Wind and Rain Джон jojo Томчик заявил, что некоторые игроки из команд Hydra, Fantastic Five и Imperial Pro Gaming участвовали в подставных матчах. Никаких подтверждений своим словам он пока не опубликовал.

Pokimane призвала отказаться стримить игры Activision Blizzard

Стримерша Имейн Pokimane Анис заявила, что на трансляциях на Twitch стоит отказаться от игр Activision Blizzard. По ее мнению, это в первую очередь касается тех стримеров, кто хорошо зарабатывает.

«Понимаю, что часть стримеров могут оказаться в ситуации, когда их доход слишком зависим от игр Blizzard. Но я считаю, что и они все равно должны открыто заявлять, что против всего происходящего внутри компании», — добавила она.

С лета в Activision Blizzard проводится масштабное разбирательство о дискриминации женщин, в том числе случаев сексуальных домогательств. Позиция руководства компании привела к тому, что сотрудники студии устроили серию забастовок.

Позже появилась информация о том, что гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик знал о случаях сексуальных домогательств в компании, но не уделял им должного внимания. Сотрудники Activision Blizzard призвали его уйти в отставку с поста.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный осведомленный источник сообщило о возможном решении Котика уйти с поста, если он не сможет решить проблемы внутри компании. Тем не менее пока топ-менеджер остается на своей должности.

Кибернаграды на The Game Awards 2021

Состав Natus Vincere (NAVI) по CS:GO признали лучшей киберспортивной командой года. Коллектив обошел российскую Team Spirit, чемпионов турнира The International по Dota 2. Другими соперниками NAVI в номинации были Atlanta FaZe (Call of Duty), DWG KIA (League of Legends) и Sentinels (Valorant).

Александр s1mple Костылев из состава NAVI по CS:GO стал лучшим киберспортсменом года.

Соперниками украинского игрока в номинации были Магомед Collapse Халилов, Крис Simp Лер, Тайсон TenZ Нго и Хо ShowMaker Су.

Приз за лучшую киберспортивную игру года получила League of Legends (LoL) от студии Riot Games. В номинации она обошла Call of Duty, CS:GO, Dota 2 и Valorant.

LoL уже признавалась лучшей дисциплиной два года подряд: церемониях в 2019 и 2020 годах. До этого на The Game Awards регулярно побеждала Overwatch от Blizzard Entertainment.

PUBG станет условно‑бесплатной

Популярная мультиплеерная игра в режиме «королевской битвы» PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) сменит модель распространения. С 12 января она станет условно-бесплатной. Об этом стало известно после выхода нового трейлера на The Game Awards.

По словам разработчиков, 12 января аккаунты всех игроков в PUBG будут разделены на две категории: стандартные и Plus. Последний можно будет приобрести в виде DLC. Улучшенный аккаунт дает доступ к ранговым и кастомным матчам, а также различные бонусы. Если игрок купит PUBG до перехода на free-to-play, то получит Plus-аккаунт автоматически.

Игра вышла в Steam на ПК в 2017 году и популяризировала жанр королевской битвы. Вскоре после нее стали появляться другие похожие проекты, а саму PUBG портировали на консоли и мобильные устройства. Общие продажи проекта превысили 75 млн копий.