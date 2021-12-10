Как рингтоны и их герои стали культурным феноменом 2000-х

Выпустив последний клип 11 лет назад, Crazy Frog вернулся в 2021 году. В середине 2000-х мультяшные герои звучали из телевизоров и сотовых телефонов, и их имена знали все. «Газета.Ru» вспомнила, как «сумасшедший лягушонок» обрел всеобщее признание вместе с другими антропоморфными животными и героями популярных рингтонов, ставших культурным наследием 2000-х.

Crazy Frog

В 2003 году шведский дизайнер Эрик Вернквист создал анимированного персонажа Crazy Frog, который имитировал «звук двухтактного двигателя» под авторством студента из Гетеборга Даниэля Мальмедаля. Вскоре права на воспроизведение персонажа были проданы компании Jamba! в целях использования в рекламе. Именно немецкая компания и придумала название лягушонку.

В 2004 году рингтон Crazy Frog был загружен более 11 млн раз, после чего Jamba! поняла, что потенциал у этого персонажа намного больше и в 2005 году выходит полноценный клип-ремикс Axel F. Так, после успеха «Сумасшедший лягушонок» выпустил еще несколько альбомов, мерч, игрушки и даже несколько видеоигр.

Crazy Frog обрел огромную популярность благодаря своей глупости, несуразному виду, а также благодаря тому, как он нарушал «стандарты музыкальной индустрии». Люди сочли это очень забавным.

В 2005 году на компанию Jamster! были поданы жалобы возмущенных наличием гениталий у лягушонка телезрителей. Медиакомпания не стала предпринимать каких-либо действий. Но спустя 11 лет после крайнего появления пользователи сети обратили внимание, что дизайнеры все-таки лишили Crazy Frog гендерного признака.

За 12 лет существования официального YouTube-канала Crazy Frog собрал более 6 млрд просмотров.

Gummy Bear

Ошеломительный успех Crazy Frog породил множество других персонажей, ставших героями рингтонов, среди которых был Гумми Бер — мармеладный мишка. В действительности за анимированным медвежонком скрывается одноименный музыкальный проект немецких продюсеров Майора Бада Морица и Кристиана Андре Шнайдера.

Самая известная песня Гумми Бера «Я Мишка Гумми Бер» появилась в 2006 году и выполнена в стиле еврохаус. Позже она была переведена с немецкого на несколько самых популярных языков мира, в том числе и русский.

Гумми Бер выпустил более 20 синглов, трех альбомов, в том числе 7 мини-альбомов.

Но в сравнении с Crazy Frog Гумми Бер не получил широкого признания — кроме музыки мармеладный мишка представлен лишь в мультипликационном сериале «Шоу Мишки Гумми», который вышел в 2016 году на официальном YouTube-канале медвежонка, насчитывающем более 4,6 млрд просмотров.

Шнуффель

Шнуффель — еще один герой рингтонов 2000-х. Это анимированный заяц, созданный в 2007 году немецкой компанией Jamba! Рингтон Шнуффеля был переделан в полноценную песню композиторами Себастьяном Нуссбаумом и Андреасом Вендорфом, которая вышла в феврале 2008 года. После выходя сингла «заяц из рингтона» занял уверенные позиции в немецких чартах, а позже и во многих других странах мира, в том числе и в России.

С 2012 года немецкая компания стала выпускать приложения для мобильных операционных система Android и iOS. Среди них даже был аналог популярного в те годы «Мой Том», в котором вместо кота-Тома нужно было ухаживать за виртуальным питомцем в виде Шнуффеля.

Holly Dolly

Холли Долли — анимированная поющая ослица, которая была создана в целях распространения рингтон-кампании Jamba! Первая ее песня была выпущена в 2006 году. Она называлась «Dolly Song» и была исполнена в качестве кавера на «польку Евы».

Холли Долли принадлежала кампании «Ipnotika», с 2006 по 2008 год активно продвигалась как виртуальный певец, успев выпустить один альбом и два сингла. Но несмотря на успех веб-сайт Долли по неизвестным причинам был удален в 2008 году. С тех пор проект неактивен.

Jakarta

Jakarta — это французский музыкальный проект, чьи работы представлены на лейбле Hypetraxx. Их наиболее известные треки Superstar и One Desire в 2008 год были довольно популярны во Франции, но особую популярность эти работы обрели на территории России.

Так, клип с мультяшными танцующими тектоник младенцами стал популярным, а сама музыка часто встречалась в качестве установленной на рингтон. Несмотря на то, что проект все еще действует, повторить свой успех им так и не удалось.