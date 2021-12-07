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Технологии

Маск объяснил, почему люди не должны жить вечно

Илон Маск планирует вживлять чипы в человеческий мозг уже в 2022 году

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Чип от компании Neuralink и Илон Маск (коллаж)

Чип от компании Neuralink и Илон Маск (коллаж)

Neuralink/Global Look Press
Илон Маск дал интервью журналистке The Wall Street Journal Джоанне Стерн, в котором рассказал об успехах чипа Neuralink, о риске скорого краха человечества, а также высмеял должности в корпорациях и дал совет властям Китая. Главное из ответов бизнесмена — в материале «Газеты.Ru».

О чипировании

Маск сообщил, что крайне положительно оценивает текущие успехи Neuralink — компании, которая создана предпринимателем для разработок имплантов, вживляемых в человеческий мозг.

«Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink будет безопасен и надежен. И при необходимости чип можно будет безопасно извлечь», — отметил Маск.

Он напомнил про публикацию видео с обезьяной, которая играла в симулятор пинг-понга MindPong при помощи чипа, установленного в мозгу. По словам Маска, он надеется в 2022 году начать тестировать технологию на людях с травмами опорно-двигательного аппарата.

Бизнесмен отметил, что пока Neuralink соответствует всем требованиям, которые предъявляют к медицинскому оборудованию в США. «У нас есть шанс вернуть людям с травмами спины всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками», — добавил он.

Однако глава Tesla в перспективе рассматривает проект более широко — как возможность соединить человека и машину.

По задумке бизнесмена, для начала чип заменит смартфон. А потом и вовсе позволит человеку соединиться с искусственным интеллектом. Маск крайне опасается мощи ИИ и считает, что только так можно избежать конфликта человечества и машин.

О причине скорого краха человечества

По мнению Маска, сейчас человечеству не хватает рук для прорывных проектов — и прогресса в целом.

«Считаю, что одним из самых больших рисков для цивилизации является низкая и быстро падающая рождаемость», — отметил Маск, отец шестерых детей.

Прогноз неутешителен — цивилизации грозит крах, если ничего не предпринимать. «Посмотрите на цифры — если у людей нет больше детей, цивилизация рухнет, помяните мои слова», — заверил Маск.

Отвечая на вопрос о старении, бизнесмен заметил, что считает смерть крайне важным элементом жизни.

«Думаю, что для нас важно умереть, потому что в большинстве случаев люди не меняют своего мнения. Если они будут жить вечно, то мы можем стать очень закостенелым обществом, в котором новые идеи не будут иметь успеха», — заключил он.

Про выдуманные должности в корпорациях

Также Маск в интервью рассказал, что должность CEO (главный исполнительный директор) — это «выдумка», то есть специально созданная должность.

«Есть только три реальных должности, которые имеют значение в корпорациях. Это президент, секретарь и казначей. В принципе это может быть один человек.

CEO, CFO (финансовый директор), General Counsel (главный юрисконсульт) — это все выдуманные должности. Они ничего не значат.

Наверняка это был чей-то маркетинговый эксперимент», — считает он.

В этот момент выступления зал крайне оживленно стал обсуждать реплику Маска. Журналистка WSJ Джоанна Стерн спросила предпринимателя, планирует ли он в таком случае поменять должность или уйти из компании.

Однако бизнесмен ушел от прямого ответа на этот вопрос. Он лишь упомянул, что в настоящее время его официальная должность — «технокороль» (technoking). «Я подавал бумаги и официально зарегистрировал эту должность», — добавил глава Tesla.

Про становление Китая как сверхдержавы

Маск считает, что Китай все еще приспосабливается к своей роли одной из самых могущественных стран мира.

«В правительстве Китая есть много людей, которые выросли с ощущением того, что Китай — небольшая экономика. Возможно, они чувствуют, что Китай пытаются вытолкнуть с нового места. Они не до конца осознают тот факт, что Китай действительно становится главным на районе», — отметил он.

Глава Tesla пояснил, что не собирается одобрять все действия властей КНР и что придерживается такой же позиции по отношению к США и любой другой стране. Однако он считает, что Пекину стоит смягчить риторику в некоторых вопросах.

«Если ты собираешься быть главным, тогда тебе нужно относиться к вещам более спокойно», — пояснил предприниматель.

Маск добавил, что у компании хорошие отношения с Китаем, где находится крупнейший по объему выпуска электрокаров завод Tesla.

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