Илон Маск планирует вживлять чипы в человеческий мозг уже в 2022 году

О чипировании
Маск сообщил, что крайне положительно оценивает текущие успехи Neuralink — компании, которая создана предпринимателем для разработок имплантов, вживляемых в человеческий мозг.
«Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink будет безопасен и надежен. И при необходимости чип можно будет безопасно извлечь», — отметил Маск.
Он напомнил про публикацию видео с обезьяной, которая играла в симулятор пинг-понга MindPong при помощи чипа, установленного в мозгу. По словам Маска, он надеется в 2022 году начать тестировать технологию на людях с травмами опорно-двигательного аппарата.
Бизнесмен отметил, что пока Neuralink соответствует всем требованиям, которые предъявляют к медицинскому оборудованию в США. «У нас есть шанс вернуть людям с травмами спины всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками», — добавил он.
Однако глава Tesla в перспективе рассматривает проект более широко — как возможность соединить человека и машину.
По задумке бизнесмена, для начала чип заменит смартфон. А потом и вовсе позволит человеку соединиться с искусственным интеллектом. Маск крайне опасается мощи ИИ и считает, что только так можно избежать конфликта человечества и машин.
О причине скорого краха человечества
По мнению Маска, сейчас человечеству не хватает рук для прорывных проектов — и прогресса в целом.
«Считаю, что одним из самых больших рисков для цивилизации является низкая и быстро падающая рождаемость», — отметил Маск, отец шестерых детей.
Прогноз неутешителен — цивилизации грозит крах, если ничего не предпринимать. «Посмотрите на цифры — если у людей нет больше детей, цивилизация рухнет, помяните мои слова», — заверил Маск.
Отвечая на вопрос о старении, бизнесмен заметил, что считает смерть крайне важным элементом жизни.
«Думаю, что для нас важно умереть, потому что в большинстве случаев люди не меняют своего мнения. Если они будут жить вечно, то мы можем стать очень закостенелым обществом, в котором новые идеи не будут иметь успеха», — заключил он.
Про выдуманные должности в корпорациях
Также Маск в интервью рассказал, что должность CEO (главный исполнительный директор) — это «выдумка», то есть специально созданная должность.
«Есть только три реальных должности, которые имеют значение в корпорациях. Это президент, секретарь и казначей. В принципе это может быть один человек.
CEO, CFO (финансовый директор), General Counsel (главный юрисконсульт) — это все выдуманные должности. Они ничего не значат.
Наверняка это был чей-то маркетинговый эксперимент», — считает он.
В этот момент выступления зал крайне оживленно стал обсуждать реплику Маска. Журналистка WSJ Джоанна Стерн спросила предпринимателя, планирует ли он в таком случае поменять должность или уйти из компании.
Однако бизнесмен ушел от прямого ответа на этот вопрос. Он лишь упомянул, что в настоящее время его официальная должность — «технокороль» (technoking). «Я подавал бумаги и официально зарегистрировал эту должность», — добавил глава Tesla.
Про становление Китая как сверхдержавы
Маск считает, что Китай все еще приспосабливается к своей роли одной из самых могущественных стран мира.
«В правительстве Китая есть много людей, которые выросли с ощущением того, что Китай — небольшая экономика. Возможно, они чувствуют, что Китай пытаются вытолкнуть с нового места. Они не до конца осознают тот факт, что Китай действительно становится главным на районе», — отметил он.
Глава Tesla пояснил, что не собирается одобрять все действия властей КНР и что придерживается такой же позиции по отношению к США и любой другой стране. Однако он считает, что Пекину стоит смягчить риторику в некоторых вопросах.
«Если ты собираешься быть главным, тогда тебе нужно относиться к вещам более спокойно», — пояснил предприниматель.
Маск добавил, что у компании хорошие отношения с Китаем, где находится крупнейший по объему выпуска электрокаров завод Tesla.