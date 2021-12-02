Лондон обеспокоен несовершенством работы соцсетей по защите детей от вредоносного контента

Правительство Великобритании обстоятельно подходит к разработке законопроекта о безопасности в интернете, особенно положений, касающихся защиты детей. Технологическим компаниям, включая Facebook и TikTok, было настоятельно рекомендовано предоставить регуляторам подробную информацию о том, сколько на самом деле на их платформах детей и что им может угрожать.

Ранее на этой неделе состоялась встреча представителей цифровых корпораций, в том числе Facebook, TikTok, Snap, Twitter, Google и Apple с британским комиссаром по делам несовершеннолетних и госсекретарями по культуре и образованию. ИТ-гигантов предупредили о том, что законопроект о безопасности в интернете, который включает положения о защите детей от вредного контента, скорее всего будет ужесточен после проверки затребованных данных.

«Технические фирмы обязались определить ту дополнительную информацию о детях на своих платформах и потенциальных опасностях, которой они могут поделиться с регулятором таким образом, чтобы не нарушить конфиденциальность пользователей», - заявила по итогам встречи Рейчел де Соуза, уполномоченная по делам несовершеннолетних в Англии.

Помимо запроса данных британские регуляторы выразили беспокойство относительно неработающих механизмов соцсетей, которые должны верифицировать возраст пользователей.

Проблема присутствия детей младше 13 лет на платформах была поднята еще в октябре, когда Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook, обнародовавшая внутренние документы компании, заявила в парламенте о том, что ИТ-гигант мог бы существенно уменьшить количество детей младше 13 на своих платформах, если бы захотел.

«Но они не хотят, так как знают, что молодые пользователи – это будущее площадки, и чем раньше они начнут взаимодействовать с площадкой, тем больше вероятность, что их вниманием удастся завладеть», - сказала она.

В своем последнем квартальном отчете Meta (бывший Facebook) сообщила, что удалила более 2,6 млн аккаунтов в Facebook и 850 тыс. аккаунтов в Instagram, поскольку они не соответствовали минимальным возрастным требованиям компании.

Однако Великобританию результаты не устраивают.

Министр культуры страны Надин Доррис заявила, что дети по-прежнему слишком легко получают доступ к опасным уголкам интернета.

«Мы создаем новые законы, чтобы заставить руководство ИТ-гигантов защищать детей от ужасных вещей в сети. Мы дали им понять, что настало время для решительных действий. Нужно разобраться в их алгоритмах и обеспечить соблюдение возрастных ограничений (которые они сами же и установили)», - отметила она.

Пока зарубежные ИТ-гиганты сосредоточены на омоложении своей аудитории и заявляют о готовности заботиться о детской безопасности только под давлением регулирующих регуляторов, российские интернет-платформы самостоятельно объединяются для защиты детей в сети.

В сентябре этого года был сформирован «Альянс по защите детей в цифровой среде», куда вошли «Яндекс», «Mail.ru Group», «Лаборатория Касперского», «Национальная медиа группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом».

29 ноября, участники альянса подписали хартию «Цифровая этика детства», направленную на соблюдение интересов и прав ребенка как личности, обеспечение безопасности детей в цифровой среде, сохранение конфиденциальности детей, воспитание ответственности и морально-нравственного поведения детей в онлайне.