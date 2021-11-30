Шесть секретных лабораторий крупных IT-компаний

Компания Intel имеет секретную лабораторию, в которой хранится масса старой техники. По словам журналистов, которые узнали об этом объекте, он создан для исследования ИБ-угроз. Аналогичные секретные лаборатории также есть у Apple, Google и Amazon. Что в них прячут от посторонних глаз — рассказывает «Газета.Ru».

Лаборатория Intel

Журналисты издания The Wall Street Journal обнаружили секретную лабораторию Intel Long-Term Retention Lab [Лаборатория долгосрочного хранения] в Коста-Рике. В ней компания хранит старое компьютерное оборудование для исследования новых уязвимостей.

По данным WSJ, несколько лет назад руководство Intel приняло решение создать специальную лабораторию, чтобы специалисты компании всегда имели доступ к оборудованию для исследования и решения проблем безопасности.

Лаборатория работает круглосуточно, ее обслуживают 25 инженеров.

Инженеры Intel могут обратиться в Long-Term Retention Lab в любое время из любой точки мира и запросить сборку системы с конкретной конфигурацией для тестирования уязвимостей. После сборки нужной платформы технические специалисты лаборатории предоставляют к ней изолированный доступ через облачный сервис.

Long-Term Retention Lab начала свою работу во второй половине 2019 года. Лаборатория является закрытым объектом, на котором ведется видеонаблюдение. Вход в него ограничен, а разрешение на пропуск выдается только руководством компании.

В здании хранится около трех тысяч единиц аппаратного и программного оборудования, которое компания выпустила за 10 лет. Сейчас площадь лаборатории составляет 1300 квадратных метров, в будущем планируется расширить площадь и запасы оборудования.

Точное расположение здания засекречено. Представитель Intel в разговоре с журналистами WSJ отказался говорить, где оно находится.

Google X

В 2014 году корреспондент издания Fast Company Джон Гертнер смог попасть внутрь секретной лаборатории Google X. Сегодня она называется Development LLC.

На предприятии ведется работа над различными инновационными технологиями — в частности, именно в его стенах разрабатывалась гарнитура Google Glass. Известно, что в 2014 году сотрудники компании занимались 100 проектами, два из которых — это лампочки с подключением к интернету и роботы-помощники.

Лаборатория расположена недалеко от главного офиса компании в отдельно стоящем кирпичном здании.

Apple Labs

У Apple есть две секретные лаборатории, одна из которых находится в Тайване. О ее существовании стало известно в 2015 году.

Как сообщает Bloomberg, в ней работают не менее 50 инженеров, которые создают новые дисплеи с применением органических светодиодов, которые меньше по размеру и не требуют подсветки.

По мнению журналиста, когда разработка будет завершена, Apple сможет отказаться от дисплеев, разработанных Samsung, LG и другими сторонними компаниями.

Вторая лаборатория компании находится в Берлине, узнали о ней в 2016 году. Согласно имеющимся данным, в ней работают около 20 сотрудников, которые занимаются разработкой беспилотного автомобиля Apple.

Согласно последней информации, компания собирается выпустить беспилотный электрокар в 2024 году.

В 2018 году CNBC стало известно, что компания Amazon создала секретное подразделение Grand Challenge. Его возглавляет Бабак Парвиз, создатель Google Glass, который ранее работал в Google X.

Ключевым направлением Grand Challenge, по словам источников, является медицина, в частности онкология.

Вместе с исследовательским центром в Сиэтле сотрудники лаборатории пытаются использовать машинное обучение для предотвращения и лечения рака.

При этом отмечается, что подразделение Amazon работает и над другими проектами, среди которых — поиск новых путей доставки товаров, в том числе с помощью дронов.

В 2014 году Forbes опубликовал материал, посвященный секретной лаборатории eBay lab в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Лаборатория более известна под названием «Пещера летучих мышей», работают в ней 17 сотрудников.

По данным портала, компания ищет новые методы продажи. Например, совместно с модельером Ребеккой Минкофф eBay открыла два технологических бутика в Нью-Йорке и Сан-Франциско с «умными» гардеробными, в которых установлены интерактивные экраны с разной одеждой.

Также известно, что лаборатория разработала киоск, который установлен в Стэнфордском торговом центре Simon Property Group в Пало-Альто. Он помогает покупателям найти и осмотреть понравившиеся товары, а также заказать их, не посещая сам магазин внутри ТЦ.