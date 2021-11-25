Пять необычных колонок с Kickstarter

На краудфандинговой платформе Kickstarter можно найти большое количество необычных концептов музыкальных систем, например, плазменную колонку или устройство с ферромагнетиком внутри. «Газета.Ru» выбрала пять самых незаурядных гаджетов для прослушивания музыки.

Танцующая музыка

close 100% Колонка Van der Waals Kickstarter

Van der Waals — это беспроводная аудиовизуальная колонка с ферромагнитной жидкостью, представленная на Kickstarter, платформе, предназначенной для сбора средств на реализацию проектов. Устройство позволяет пользователю не только слушать музыку, но и наблюдать за «танцующей» каплей.

Ферромагнетик, который находится в колонке, колеблется в зависимости от прослушиваемой композиции. Темп и скорость колебаний зависят от частоты и громкости музыки. Как сообщается на странице проекта, динамик был назван в честь голландского физика Йоханнеса ван дер Ваальса, большая часть работ которого посвящена изучению молекулярной физики.

По словам создателя колонки Сергея Кузнецова, идея устройства пришла к нему в 2019 году после просмотра видео с эквалайзером, в котором был использован ферромагнетик.

«Это достаточно сложное устройство, и мы до сих пор продолжаем оптимизировать и конструкцию, и алгоритм преобразования ритма в сигнал на электромагнит, который создает электромагнитное поле, формирующее «танец» капли. Мы запустили проект совсем недавно и находимся в начале пути, но планируем в ближайшие дни записать движение капли под популярные треки и более наглядно показать, как работает устройство», — рассказал Кузнецов «Газете.Ru».

Для запуска проекта создатели запросили $25 тыс. За два дня им удалось привлечь $37 тыс., и сбор средств все еще продолжается.

Плазменный динамик

close 100% Колонка The ARC Plasma Speaker Kickstarter

Еще одно необычное устройство с Kickstarter — динамик ARC Plasma Speaker.

Устройство издает звук при помощи электрической плазменной дуги. Она ионизирует воздух вокруг себя, который из-за этого расширяется и сжимается — именно это необходимо для проигрывания музыки.

Как сообщается на странице проекта, пользователь должен самостоятельно собрать динамик. Для этого нужно иметь плоскогубцы, отвертку, кусачки, а также паяльник и припой. Кроме того, пользователю нужно будет найти источник питания для динамика. По словам создателей, для этого подойдет блок питания для ноутбука.

Устройство имеет стандартный аудиоджек, так что его можно использовать с ПК или смартфоном, который имеет соответствующий разъем. Также отмечается, что динамик проигрывает музыку достаточно громко и светится в темноте.

Проект был запущен в 2014 году, создателям удалось привлечь $74 тыс. Чтобы получить набор для сборки динамика, надо заплатить $99, уже собранное устройство можно приобрести за $119.

Колонка в картине

close 100% Колонка SOREE Kickstarter

Soree — это Bluetooth-динамик, выполненный в виде рамки для картины.

«Мы любим музыку. Но большинство динамиков выглядят слишком несносными. Они плохо вписываются в остальную часть пространства. Вот почему мы решили переосмыслить внешний вид динамиков – тонкие, чистые, но такие же функциональные», — говорится на странице проекта на Kickstarter.

Благодаря запатентованной технологии вибраций, звук становится более сбалансированным. Это также позволяет звуку достигать всех углов комнаты, не становясь тише. Колонка создана из стали, которая подчеркивает средние и высокие ноты музыки, что удобно для любителей джаза, классики, поп-музыки и R&B.

По словам создателей, Soree может вписаться в любой интерьер, ведь заказчик сам выбирает изображение, которое будет находиться в рамке. Производитель использует специальную высокоточную технологию печати, которая не глушит звук динамика. Кроме того, пользователь может заказать разные изображения, чтобы самостоятельно менять картину в зависимости от своего настроения.

Сбор средств на Kickstarter стартовал в мае 2021 года, за месяц создателям удалось получить необходимую для запуска проекта сумму в $10 тыс. Купить устройство можно за $500.

Световой динамик

close 100% Колонка Light Speaker Kickstarter

Скандинавский бренд Transparent представил на Kickstarter Bluetooth-колонку Light Speaker. Ее особенность заключается в том, что она выполнена в форме старинной керосиновой лампы.

Устройство выполняет функции как динамика, так и лампы. Свет мерцает в такт музыке, а яркость фонаря можно регулировать от «мягкого угольного свечения до яркого белого света». Что касается звука, то создатели обещают качественное, объемное и прозрачное звучание.

На Kickstarter создателям проекта удалось собрать $165 тыс. При этом изначально они оглашали сумму в $44 тыс. Купить динамик можно на сайте компании за €300.

Аудио-киберпанк

close 100% Колонка Kranio Kickstarter

Еще один динамик с необычным форм-фактором — трехкилограммовая Bluetooth-колонка «Kranio — музыка от души».

Колонка выполнена в форме черепа рыси, расписанного вручную и дополненного элементами в стиле киберпанк. Разработчики заверяют, что при создании устройства ни одна рысь не пострадала.

Музыка проигрывается через четырехдюймовый широкополосный динамик. Система работает в диапазоне частот 20 Гц — 200 кГц и обеспечивает искажения менее 0,5%.

Проект был запущенhttps://www.kickstarter.com/projects/kranio/kranio-music-from-the-soul?ref=discovery&term=speaker зимой 2021 года и собрал $96 тыс. при требуемых изначально для его запуска $10 тыс. Приобрести динамик можно на Kickstarter за $300. В будущем разработчики хотят расширить ассортимент динамиков и создать колонку T-Rex, которая будет выполнена в виде черепа тираннозавра.