Что делать, если смартфону не хватает оперативной памяти

Со временем в смартфоне появляется все больше приложений, из-за чего гаджет может работать не во всю силу. Основная причина замедления заключается в работе фоновых процессов, из-за которых заполняется оперативная память. Существует несколько способов увеличить ОЗУ или оптимизировать ее потребление на Android-устройствах с помощью настроек или сторонних приложений. О том, как улучшить работу смартфона — в материале «Газеты.Ru».

Оптимизация памяти

Оперативная память, или ОЗУ — это память, которая используется процессором для обработки и хранения информации о запущенных на устройстве приложениях. Чем больше оперативной памяти, тем производительнее смартфон. Благодаря ОЗУ устройство способно запускать одновременно несколько приложений. Современные смартфоны, выпускаемые в 2021 году, оснащаются как минимум 4 ГБ ОЗУ, а объем «оперативки» в игровых смартфонах достигает 18 ГБ.

Если Android-смартфону не хватает оперативной памяти, он начинает выгружать запущенные приложения из памяти, а также тратить большее время на выполнение привычных действий. Это решаемо благодаря возможности очистить ОЗУ, закрытию ненужных приложений и использованию специальных встроенных в оболочку приложений, которые выполняют роль антивируса и оптимизатора работы гаджета. Если смартфон стал работать медленнее, стоит очистить кэш и проверить его на наличие вирусов. Если проблема не решится, можно вручную отключить автозапуск неиспользуемых приложений. Это позволит сэкономить оперативную память и другие ресурсы смартфона.

Использовать сторонний софт рекомендуется только лишь в отсутствие фирменных оптимизаторов, так как установка нового приложения так или иначе влияет на заполненность оперативной и постоянной памяти.

Также рекомендуется один или два раза в год полностью сбрасывать настройки смартфона до заводских, особенно если речь идет о бюджетных моделях. Чем дольше работает Android-смартфон, тем больше оперативной памяти он использует.

При недостатке оперативной памяти следует отказаться от использования виджетов на рабочем столе. Они занимают больше места в оперативной памяти, чем принято считать.

То же самое касается и живых обоев. Эти функции также активно потребляют и заряд аккумулятора. Стоит проверить список установленных приложений и удалить ненужные. Это освободит не только оперативную, но и флеш-память.

Для смартфонов с Root-правами существует метод расширения оперативной памяти за счет переноса хранения информации с ОЗУ на MicroSD. Но получение Root-прав может может лишить пользователя гарантии на смартфон, а также может плохо сказаться на безопасности самого устройства.

Безопасное расширение памяти

С 2021 года многие вендоры начали использовать расширение оперативной памяти за счет использования некоторого объема постоянного хранилища смартфона. Сегодня эти функции доступны во многих популярных смартфонах и даже появляются там, где их ранее не было с обновлениями ПО.

В беседе с «Газетой.Ru» супервайзер по маркетингу realme Россия Андрей Поляков рассказал, что функция расширения памяти смартфонов становится общеприменимой практикой на рынке. В смартфонах бренда технология называется «виртуальная оперативная память», и она хорошо знакома опытным пользователям ПК.

«Грубо говоря, это тот самый «файл подкачки», когда часть жесткого диска (хранилища) смартфона выделяется под оперативную память и тем самым повышается быстродействие некоторых приложений и расширяется возможность их параллельного использования.

Что удобно, вы можете регулировать размер виртуальной оперативной памяти или вовсе отключить эту функцию, чтобы хранить больше данных в постоянной памяти устройства.

На некоторых наших моделях таким образом можно добавить до 5 или даже 7 ГБ оперативной памяти, увеличив общую доступную память более чем на треть», — рассказал Поляков.

Аналогичная функция также доступна и в смартфонах Xiaomi и ее брендов, но без возможности выбора объема виртуальной памяти — пользователю предлагается определенный объем заимствованной памяти в зависимости от модификации смартфона.

Пресс-служба Xiaomi сообщила «Газете.Ru», что на сегодняшний день расширение ОЗУ поддерживается на большинстве гаджетов компании. Эта функция помогает оптимизировать производительность системы за счет использования памяти хранилища, а также позволяет запускать и переключаться между приложениями быстрее и обеспечивает работу большего числа приложений в фоновом режиме.

«При этом речь идет о сценариях, когда на смартфоне запущены требовательные игры и приложения. По состоянию на 25 октября MIUI поддерживает следующие варианты расширения ОЗУ: для версии 4+64 ГБ — 1 ГБ, 4+128 и 6+128 ГБ — 2 ГБ, 8+128 ГБ и более — 3 ГБ», — рассказали в пресс-службе Xiaomi.

Как расширить основную память

В случае нехватки постоянного хранилища рекомендуется использовать карты памяти MicroSD — многие гаджеты поддерживают расширение вплоть до 2 ТБ.

При выборе флеш-карты стоит обратить внимание на скорость передачи данных. Если карта будет медленной, то, например, тяжелые видеофайлы могут зависать, не запускаться или даже повредиться при записи.

Но многие современные смартфоны лишены разъема для карты памяти. При среднем размере фотографии в 10 МБ и мобильных игр, которые доходят до 15 ГБ, некоторым пользователям может не хватать встроенной памяти смартфона.

Если необходимо расширить встроенную память смартфона, но вставить MicroSD не представляется возможным, то на помощь придут облачные хранилища. Многие из них предоставляют ограниченный бесплатный объем. При этом есть и недорогие решения по подписке.

В случае, если нет возможности оплачивать использование облачных сервисов, можно воспользоваться бесплатным — мессенджер Telegram позволяет сохранять неограниченное количество файлов во вкладке «Избранное».

Это действительно полезная функция, но стоит отметить, что максимальный объем одного файла может составлять 1,5 ГБ. При этом альтернативный официальный клиент, Telegram X, позволяет загружать файлы неограниченного размера.