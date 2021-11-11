Как выбрать домашний алкотестер

Алкотестеры для проверки уровня алкоголя в крови получили широкое распространение: эти компактные устройства удобно использовать в домашних условиях и даже носить с собой. Тем не менее, у таких приборов есть нюансы, которые необходимо учитывать при подборе аппарата.

Как работают?

Все алкотестеры — это приборы, которые применятся для определения концентрации этанола, то есть алкоголя, в крови человека. Все аппараты берут пробы воздуха на выдохе и анализируют их.

Принцип работы всех алкотестеров един: человек выдыхает воздух через специальное отверстие, сенсор изучает воздух и передает информацию на процессор, который в ответ передает результаты на дисплей.

Современные алкотестеры делятся на четыре основных варианта. Для самостоятельного использования лучше всего выбирать индивидуальные. Такие аппараты рассчитаны на 1-2 теста в сутки.

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун сообщил «Газете.Ru», что сотрудники ГИБДД пользуются алкометрами, и эти устройства более точны. «Чувствительность алкометров выше, чем у алкотестеров. Разница между ними есть. Но для самопроверки алкотестеры хороший инструмент», — отметил специалист.

По его словам, индивидуальные показатели здоровья человека могут влиять на точность измерения, но незначительно. «Сейчас с учетом погрешности в 0,16 учитывается результат, поэтому эти показатели не имеют значения и влияния», — пояснил Ковтун.

Он отметил, что алкотестеры будут показывать превышение и при употреблении напитков, которые не считают алкоголем, например, кваса.

«Человек выпил квас, у него осталось [содержание алкоголя] в ротовой полости. Может показать [превышение]. То же самое с конфетами, в которых минимальное количество алкоголя. Но если рот прополоскать, то прибор ничего не покажет», — рассказал врач.

Ковтун порекомендовал водителям не употреблять алкоголь незадолго до вождения, но признал, что алкотестеры нужны для самопроверки. «Проверьте себя, если есть сомнения, что алкоголь не выветрился. Там от многого зависит, выветрился ли алкоголь: веса человека, занимается ли он физическим трудом, принимал ли пищу», — добавил специалист.

Он рассказал, что пары алкоголя выявляются не только в ротовой полости, но и в легких. «Если выпить стопку водки и через минуту измерить, то будет зафиксирован только алкоголь в ротовой полости. Но через 10-15 минут пары будут выдыхаться и из легких, так как алкоголь не всосался через кишечник в кровь», — пояснил врач.

Как выбрать?

Перед выбором домашнего алкотестера стоит обратить внимание на точность измерения и условия эксплуатации устройства. Также у некоторых алкотестеров есть возможность подключения к компьютеру для сохранения данных. Важным будет и проверка скорости прогрева датчика, частота калибровки сенсора.

Правильность показаний зависит и от самого пользователя. Например, показатель содержания алкоголя в крови увеличивается при повышенной температуре, а у людей с сахарным диабетом — погрешность зачастую еще выше. Сбить точные показания могут и пары лакокрасочной продукции. Так что не стоит проверять себя в комнате, где недавно проводились ремонтные работы.

В пресс-службе Ozon рассказали «Газете.Ru», что цены на бытовые алкотестеры начинаются с суммы в 300 руб. Они классифицируются по типу датчика на три группы: полупроводниковые, электрохимические и спектрофотометрические.

Полупроводниковый сенсор чаще всего устанавливается на бюджетных моделях. При прохождении выдыхаемого воздуха через вещество датчика абсорбируются молекулы алкоголя, изменяется проводимость вещества и значение на дисплее тестера. Среди минусов таких моделей: они нуждаются в частой калибровке и менее избирательны к этанолу.

Алкотестеры электрохимического типа — профессиональные модели. Они оснащены специфичным к этанолу катализатором, запускающим химическую реакцию с выделением электронов. Такие аппараты обладают высокой точностью и чувствительностью.

Спектрофотометрические алкотестеры являются профессиональной техникой, которая работает на особенном алгоритме. Они самые точные и позволяют проводить несколько тестов подряд.

Тем не менее, среди россиян самыми популярными являются более доступные полупроводниковые алкотестеры. Покупатели приобретают их для личного пользования. Среди причин для такого выбора — компактность и простота использования.

Почему бытовой?

Бытовые алкотестеры относятся к персональным устройствам и предназначены для личного пользования. Они применяется для контроля содержания этилового спирта в крови в домашних условиях. Например, для проверки возможности вождения спустя определенное время после употребления алкоголя.

У них есть разные форм-факторы: как отдельный прибор и в виде брелока, который можно носить с собой вместе с ключами. Также существуют приборы с мундштуком (контактный способ) и с отверстием на корпусе (бесконтактный).

Врач Александр Ковтун сообщил, что алкотестеры с мундштуком (пластиковой трубочкой) более точные. «Воздух более направленно выдыхается, поэтому точнее. Соответственно, если рассеянным воздух выдувается в отверстие, то меньше точность», — добавил он.

Обычно для их питания используют не аккумуляторы, а сменные батарейки ААА. У них свой диапазон показаний — от 0 до 3 промилле, а использовать их можно при температуре не ниже пяти градусов.

Подготовка к тестированию занимает около 20 секунд, а показ результата после выдоха — меньше пяти секунд. Среди плюсов конструкции: компактные размеры и невысокая стоимость, из-за чего у каждого есть возможность провести индивидуальный контроль алкоголя в крови в любое время.

Однако необходимо учитывать, что результаты замеров бытовыми алкотестерами не имеют юридической силы в суде. Также стоит опасаться использования прибора в прохладную погоду и при высокой влажности. Попадание влаги внутрь алкотестера может вывести его из строя.