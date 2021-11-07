Как могло выглядеть настоящее, если бы предсказания фантастов сбылись

В XIX и XX веках писатели-фантасты предсказали многие технологии текущего столетия, которыми мы сегодня активно пользуемся. В число таких, например, входят интернет, смартфоны и электрокары. Однако на страницах их книг не меньше и тех пророчеств, которые пока не сбылись, либо сбылись, но частично. Что обещали жителям планеты писатели пару сотен лет назад — в материале «Газеты.Ru».

Один из классиков научной фантастики Артур Кларк, подаривший миру такие произведения, как «Космическая одиссея», «Свет иных дней» и многие другие, сделал множество прогнозов на текущее столетие, буквально расписав его по годам.

Так, по его мнению, в 2004 году человечество должно было научиться клонировать людей, а уже в 2010-х — создать квантовые электрогенераторы и полностью отказаться от денег.

2020 год должен был ознаменоваться достижением искусственного интеллекта человеческого уровня. Писатель считал, что на Земле будет существовать два разумных вида, один из которых развивается гораздо быстрее, чем когда-либо позволила бы биология.

В текущем же году должна была сбыться мечта Илона Маска — высадка людей на Марс. Помимо этого, у Кларка есть и забавные предсказания. Так, по его мнению, в 2050 году люди погрузятся в криосон от скуки, чтобы разморозиться через сотни лет в более интересном будущем.

Другой, не менее известный фантаст Айзек Азимов полагал, что в 2014 году с Марса на Землю будут летать беспилотные корабли, а в 2019 люди построят на Луне обитаемую космическую станцию.

Кроме того, по его мнению, в 2014 году мир должен был столкнуться с тотальной роботизацией, благодаря чему людям не придется трудиться.

Филипп Дик же в произведении «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (в некоторых изданиях — «Бегущий по лезвию бритвы») считал, что уже в конце XX века нельзя будет отличить андроидов от людей.

Сегодня робототехника развивается достаточно интенсивно и роботы уже начали встраиваться в промышленную сферу. Однако современные футурологи отмечают, что робот не сможет полностью заменить человека еще долгое время.

Во многих других произведениях Дик также предвосхищал появление технологий, которые позволяли бы стирать людям память, вживлять чужие воспоминания и предсказывать ближайшее будущее.

Например, в рассказе «Особое мнение» технологии смогли истребить преступность, так как правонарушения предсказываются еще до их совершения. Стоит отметить, что это одно из тех предсказаний, у которого в настоящем нет даже разработок.

Один из основоположников жанра научной фантастики Жюль Верн также не гнушался прогнозов на далекое будущее. Так, например, в антиутопии «Париж в XX веке» он предсказал появление интернета, но на основе телеграфа.

Кроме того, в книге известный француз описал систему метрополитена, который бы работал при помощи сжатого воздуха и электромагнитных полей.

Стоит отметить, что подобная идея легла в основу Hyperloop Илона Маска, однако технология пока не достигла масштабов, описанных Верном.

Герберт Уэллс также написал произведение «Предвидение», которое полностью посвятил развитию технологий в XX веке. Писатель полагал, что авиация, танки и подводные лодки, — это бесперспективные технологии, от которых человечество откажется. Войны же, по мнению писателя, будут проходить между велосипедными войсками. Кроме того, в будущем Уэллса не существует никакой радиосвязи, за исключением военной.