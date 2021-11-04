Четыре интернет-страшилки из 2000-х годов

В нулевых годах в интернете пользователи часто пугали друг друга различными способами. Один из самых популярных – это страшные истории о проклятых видеозаписях, фотографиях и других файлов, которые сводили людей с ума. «Газета.Ru» собрала самые популярные сетевые легенды 2000-х годов.

Крипипастами стали называть страшные сетевые истории, которые появились в интернете 2000-х годах (от creepy— жуткий, и copypaste — копировать и вставить). Особенностью сетевых легенд является то, что сюжет от рассказчика к рассказчику практически не менялся, его просто копировали и распространяли по сети якобы от лица анонима.

Крипипастой становился не только текст, но и видео и фото, которые приобрели особенную популярность. Так, некоторые «проклятые» ролики собирали по несколько миллионов просмотров.

При этом роль жертвы чаще всего отводилась самому пользователю. Крипипасты часто сопровождались фразами, намекающими на то, что с читателем случится что-то плохое, например: «все, кто увидит это видео, сойдут с ума».

Видеозапись под кодовым названием «БЕЗНОГNМ», которая появилась в российском сегменте YouTube в 2008 году, была одним из самых популярных «проклятых» файлов. Многие пользователи скачивали ролик себе, и затем передавали друзьям по Bluetooth.

По легенде загадочный ролик был показан ночью во время профилактики на российском телевидении, а именно на канале СГУ-ТВ. Сигнал перехватил неизвестный и поставил БЕЗНОГNМ на трансляцию.

Однако на деле все оказалось иначе. В то время на СГУ-ТВ не проводилась ночная профилактика, и никакого взлома не было. Кроме того, позже автор видео признался, что БЕЗНОГNМ — это фейк, созданный по мотивам американской легенды о Вайомингском инциденте.

Действия зарубежной страшилки происходят в американском штате Вайоминг. Сюжет несильно отличается от отечественной версии: во время вечерней телепередачи неизвестный хакер перехватил сигнал и вставил в эфир свое видео. Согласно легенде, той же ночью психбольницы наполнились новыми пациентами, а многие люди стали заявлять о пропаже своих родственников.

Что интересно, позже БЕЗНОГNМ превратился из крипипасты в интернет-мем. Подобная ситуация произошла и с Mereana Mordegard Glesgorv. Это еще один популярный видеоролик, вокруг которого возникла страшная легенда.

Согласно ей, в 2008 году в головной офис YouTube пришло сообщение о человеке, совершившем самоубийство. Сообщалось, что он лишился глаз с помощью кухонного ножа. Перед этим он посмотрел ролик Mereana Mordegard Glesgorv. Таким образом, согласно легенде, погибло еще от 16 до 125 человек.

Один из администраторов сайта решил сам посмотреть ролик, но уже на 40 секунде у него начался психоз. После этого полная двухминутная версия видео якобы была удалена и отправлена на исследование ФСБ. Однако в сети остался 20-секундный ролик, который продолжал сводить с ума пользователей.

В российском интернете существовала теория о том, что видео было создано секретными службами США.

Однако в реальности эта история также оказалась фейком. Пользователь eBaumsworld взял фотографию Байрона Кортеза из опроса о специалистах по маркетингу и создал видео, наложив на него красный фильтр и жуткие звуки.

В России крипипаста также снискала популярность. При этом многие пользователи действительно верили в ужасные свойства видеоролика и боялись его смотреть из-за 25-го кадра, который якобы там был.

Более того, загадочный видеоролик даже показывали по телевидению в 14 сезоне передачи «Битва экстрасенсов». Участники шоу должны были рассказать, что не так с записью. Однако, как уже было отмечено, Mereana Mordegard Glesgorv быстро стал мемом, и про «проклятые» корни видео все почти забыли.

Пользователей нулевых пугали не только видео, но и картинками. Например, Smile.jpg — фотография собаки с жутким оскалом, которая сводит людей с ума.

Пользователи, увидевшие фото, страдали от кошмаров и слышали голоса.

close 100% YouTube

Изображение появилось в интернете еще в 2009 году. Оно распространялось вместе с выдуманной историей от лица пользователя, который якобы познакомился с девушкой Мэри, чтобы поговорить с ней о проклятом фото. Она рассказала о том, оно снится ей каждую ночь и требует рассылать его всем в интернете.

Согласно легенде, Мэри покончила с собой, но спустя какое-то время от ее лица герою истории пришло письмо с файлом Smile.jpg и требованием распространить его по всему интернету. На этом история обрывалась, а в конце читателя ждало пугающее фото.

Есть несколько версий происхождения изображения. Согласно одной из них, это всего лишь отредактированное фото. Другие же повествуют о гораздо более жутких легендах.

Так, существует версия, что Smile.jpg — это кадр из видео, в котором неизвестный убивает женщину и ее собаку-людоеда, морда которой и запечатлена на фотографии.

Другие пользователи утверждали, что изначально Smile.jpg распространялась на дискетах, и якобы те, кто пытался его удалить, страдали от жутких кошмаров.

Некоторые крипипасты даже породили целые вымышленные вселенные. Так, в 2010 году на сайте «Двач» анонимный пользователь разместил пост с надписью «Обернись!» и изображением объекта SCP-173.

close 100% SCP-173 The SCP Foundation

Автор поста уточнил, что эта деревянная фигура движется лишь тогда, когда на нее не смотрят, а ее главная задача — убить человека.

Этот пост дал начало легенде о международном фонде SCP, или Special Containment Procedures (особые условия содержания), который создан для сбора, безопасному содержанию и исследования различных аномальных объектов и явлений.

После поста на «Дваче» этого по всему интернету стали появляться обрывки информации о других монстрах, которых изучают и содержат в фонде. Крипипасты, которые собирались в одну большую вселенную, придумывали различные пользователи.

Интернет-страшилка стала очень популярной, и по ней до сих пор создают хоррор-игры и снимают видеоролики.

Многие из перечисленных крипипаст сейчас могут показаться чем-то детским и нестрашным. Однако в то время истории были популярны среди пользователей сети, и многие даже утверждают, что это форма современного народного фольклора. При этом жанр жив до сих пор — даже сейчас в сети существуют отдельные сайты, представляющие собой коллекции страшных интернет-легенд.