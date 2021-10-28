Xiaomi показала новые смартфоны бюджетной линейки Redmi Note

Компания Xiaomi провела презентацию своих новинок — в том числе смартфонов из популярной линейки Redmi Note 11 с ультрабыстрой зарядкой, AMOLED-дисплеем на 120 Гц и 108-Мп камерой. Помимо смартфонов, бренд также представил обновленные бюджетные смарт-часы Redmi Watch 2. Подробнее о новинках китайского Apple — в материале «Газеты.Ru».

Redmi Note 11

Модельный ряд суббренда Xiaomi пополнился тремя моделями — в Китае были представлены Redmi Note 11 5G, 11 Pro и 11 Pro+.

Redmi 11 Pro получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,6 дюймов, поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и частоты дискретизации касаний на 360 Гц — это должно обеспечить плавную картинку и высокую отзывчивость экрана на касания. Компания отдельно подчеркнула, что гордится тем, что ей удалось внедрить максимально узкие рамки в сегменте — 1,75 мм. Размер выреза под фронтальную камеру составляет 2,96 мм.

Корпус смартфона выполнен из стекла спереди и сзади, а рамка, вероятно, сделана из пластика. При этом корпус смартфона защищен от капель по стандарту IP53.

Основная камера Note 11 Pro представлена 108 Мп модулем Samsung HM2, 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера получила 16 Мп.

Xiaomi заявляет, что Redmi Note 11 Pro имеет самый лучший звук за всю истории линейки Note — благодаря симметричным стереодинамикам, которые настраивались совместно с JBL, а также поддержке технологии Dolby Atmos.

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Это — первый смартфон на базе чипа MediaTek Dimensity 920. В смартфон установили аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Redmi Note 11 Pro будет доступен с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

В Redmi Note 11 Pro есть 3,5 мм аудиовыход для наушников, также заявлена поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC.

Бренд также представил старшую модель в линейке — Redmi Note 11 Pro+, главной особенностью которой стала поддержка быстрой зарядки на 120 Вт.

Xiaomi заявляет, что она способна зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4500 мАч за 15 минут. При этом сверхмощная зарядка будет идти в коробке, и ничего докупать отдельно не придется.

По всем остальным параметрам модели Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+ идентичны.

Redmi Note 11 Pro будет предлагаться по цене от 1799 юаней (около 19,5 тыс. руб.), а 11 Pro+ — от 1999 юаней (около 21,8 тыс. руб.) за версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Обе модели будут доступны в трех цветах: черном, сером и фиолетовом. Официальных российских цен пока нет.

Третьей новинкой презентации стал бюджетный Redmi Note 11 5G с поддержкой сетей пятого поколения.

Он получил 6,6-дюймовый IPS FullHD+ дисплей с поддержкой интеллектуальной частотой обновления изображения до 90 Гц.

Redmi Note 11 5G работает на базе 6-нм чипа Dimensity 810, который предназначен для недорогих устройств для работы в сетях 5G. Смартфон получит 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а постоянная память будет доступна в двух вариантах — на 128 и 256 ГБ.

Аккумулятор на 5000 мАч заряжается за 62 минуты благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт.

Основная камера в Redmi Note 11 5G представлена 50 и 8 Мп модулями, а фронтальная камера получила 16 Мп. Смартфон, как и старшие модели, оснащен стереодинамиками.

Redmi Note 11 5G будет доступен к покупке по цене от 1499 юаней (около 16,3 тыс. руб.) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Возможно в Россию смартфон доберется под видом Poco M4 Pro 5G, как было ранее с Redmi Note 10 5G и Poco M3 Pro 5G. Российские цены на данный момент неизвестны, но стоит ожидать их на уровне прошлогодних моделей — 25-30 тысяч рублей — в зависимости от версии.

Redmi Watch 2

В ходе презентации Redmi также показала обновленные смарт-часы Watch 2, которые получили большой по меркам часов 1,6-дюймовый Amoled дисплей. Часы выполнены в квадратном дизайне, чем-то напоминающем Apple Watch.

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Вес Redmi Watch 2 составляет 31 г. Заявлена поддержка 117 видов тренировок, постоянно активный датчик сердцебиения и функция определения кислорода в крови. Часы способны проработать до 12 дней, а их зарядка возможна с помощью магнитного коннектора.

Фитнес-часы Redmi Watch 2 в Китае будут стоить 399 юаней (около 4,3 тыс. руб.).