Эксперт указал на недостатки нового механизма идентификации пользователей мессенджеров

Новое постановление правительства о необходимости верифицировать пользователей мессенджеров по паспорту вызвало массу сообщений в СМИ с противоречивыми заголовками. Они, в свою очередь, вызвали вопросы у рядовых россиян. Правда ли, что теперь пускать в WhatsApp будут только по паспорту — в обзоре «Газеты.Ru».

Что произошло

21 октября на сайте кабмина вышло постановление №1801 «Об утверждении Правил идентификации пользователей сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».

Из текста документа следует, что с 1 марта 2022 года компания, владеющая любым мессенджером, обязана при регистрации идентифицировать своего пользователя через оператора сотовой связи, обслуживающего номер абонента.

Как известно, регистрация почти во всех существующих мессенджерах (для России это WhatsApp, Tlrgram, Viber, Facebook, Skype, FaceTime) осуществляется через привязку номера мобильного телефона. А тот, в свою очередь, оформляется по паспорту. Теперь компания, владеющая мессенджером должна будет осуществлять определенные действия, чтобы верифицировать пользователя.

Для начала она должна установить, что именно владелец номера зарегистрировался в мессенджере — например, отправить ему SMS для подтверждения. После этого компания направляет запрос сотовому оператору, обслуживающему номер. В течение 20 минут оператор должен ответить владельцу мессенджера и сообщить, есть ли у него в базах паспортные данные абонента. Если есть, то оператор передает мессенджеру уникальный ID, а сам фиксирует в своих базах, что данный абонент пользуется определенным сервисом быстрых сообщений.

Если у оператора нет персональных данных владельца телефонного номера, или же ответ не получен в течение 20 минут, мессенджер обязан прекратить предоставлять услуги пользователю. Процедура будет повторятся в случае смены пользователем оператора сотовой связи.

Что это значит

Нововведение не затронет непосредственно пользователя WhatsApp или Telegram — ему ничего не нужно будет подтверждать (кроме проверочной SMS от компании-владельца мессенджера), отправлять куда-то фотографии своего паспорта или иных документов. Все взаимодействие и обмен информации будут происходить на уровне оператора связи и компании-владельца мессенджера.

Фактически новое постановление правительства отменяет правила идентификации пользователей мессенджеров, принятые в 2018 году. Однако свежий документ практически повторяет прежние нормы за исключением нескольких формулировок.

Главное новшество заключается в том, что подробно разъясняется механизм: оператор связи не будет давать мессенджеру доступ к своим базам данным. Он просто будет сверять информацию и либо подтверждать ее, либо опровергать. То есть, в Facebook или Telegram не увидят паспортные данные пользователей, а лишь узнают, что они есть у сотового оператора и сверит имя и фамилию их обладателя.

Что говорят в Госдуме

Уже после опубликования постановления и появления сообщений в соцсетях и СМИ о том, что теперь для регистрации в мессенджерах будут якобы требовать паспортные данные, документ прокомментировал председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Он подтвердил, что постановление заменяет аналогичное трехлетней давности.

«Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идет о новом постановлении правительства, которое касается закона, принятого еще в 2018 году. Постановление правительства лишь корректирует ранее существовавшую практику», — подчеркнул парламентарий.

Что говорят эксперты

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков схема, созданная властями в 2018 году, была нацелена на Telegram, который в России пытались тогда блокировать. Однако процедура оказалась неработоспособной.

«Как я понимаю, они искали механизм, с помощью которого можно узнавать номер телефона пользователя конкретного аккаунта. Для этого они ввели эту нерабочую конструкцию. Каждый номер телефона в мессенджере получает еще дополнительно свой идентификатор, и должен быть передан властям по запросу», — рассказал Зыков.

Эксперт уверен, что как и в прошлом, так и сейчас подобный механизм верификации пользователей не будет работать. В первую очередь, из-за нежелания иностранных мессенджеров (а их большинство) исполнять российские законы, обязавшие их еще в 2014 году переносить сервера с персональными данными российских пользователей на территорию страны.

«Чтобы их не блокировать, у нас даже подкорректировали законодательство, и теперь им грозят всего лишь штрафные санкции и замедление трафика», — добавил Зыков.

Он отметил, что операторы связи и раньше были готовы к обращениям от мессенджеров для идентификации пользователей. Однако иностранные компании, владеющие сервисами, не обращались к сотовым компаниям.

«Плевать они хотели на требование России. В следующем году у них должно произойти «приземление» юридических лиц (обязанность иностранных IT-гигантов открывать полномочные филиалы на территории России). Власти рассчитывают, что что-то изменится, и тогда уже можно будет иностранные корпорации заставлять через суд выполнять те или иные законы», — разъяснил Зыков.

По его мнению, персональные данные пользователей будут в безопасности. Однако эксперту непонятна сама суть таких постановлений в существующих условиях.

«Законы принимаются под иностранные соцсети и мессенджеры. Но иностранцы их игнорируют. Зато их выполняют отечественные соцсети, получают из-за этого дополнительное обременение, теряют пользователей», — сказал Зыков.

Кроме того, он назвал несколько способов обойти идентификацию пользователя. По словам эксперта, до сих пор на рынке можно свободно купить сим-карту, оформленную на чужие или поддельные паспортные данные. И запрос оператору не даст никакой информации о пользователе мессенджера. Во-вторых, можно купить сим-карту иностранного сотового оператора, который не станет делиться с российскими властями данными своих абонентов. В-третьих, существуют корпоративные номера телефонов, конкретного пользователя которых определить зачастую затруднительно.