21 октября 2001 года Стив Джобс представил первый iPod

Двадцать лет назад компания Apple представила миру iPod — портативный музыкальный плеер, который, как принято считать, произвел революцию в индустрии. Как iPod получил такую популярность и почему пользователи считают, что Apple благодаря своему гаджету победила пиратство — в материале «Газеты.Ru».

Первый iPod

23 октября 2001 года Стив Джобс представил Apple iPod со слоганом «1000 песен у Вас в кармане». Первая версия портативного музыкального плеера поставлялась с жестким диском на 5 или 10 ГБ и подключалась только к компьютерам на MacOS, а управление осуществлялось благодаря физическому колесу scroll wheel.

В своем выступлении Джобс назвал Mac центром цифрового образа жизни клиентов Apple, а новое устройство iPod — ультрапортативным дополнением к этому образу жизни в виде музыки. iPod на 5 ГБ предлагался по цене $399 (около 28 тыс. руб. по текущему курсу) и мог вместить до 1000 песен. Плеер обладал 10-часовым временем автономной работы, черно-белым ЖК-экраном, был оснащен устаревшим на сегодняшний день стандартом подключения FireWire, а наклейка на iPod гласила: «Не укради музыку».

Линейка «классических» iPod выходила вплоть до 2007 года, получив поддержку Windows, USB, цветного экрана и жестких дисков до 160 ГБ.

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В культуре

iPod положил начало стремлению Apple сделать музыку основой жизни своих клиентов, найдя простой и легкий способ распространения песен в отличие от массивных проигрывателей компакт-дисков и других MP3-плееров. Сегодня музыка является большей частью Apple, чем когда-либо: за 2020 год компания заработала $4,1 млрд (около 288 млрд руб.) благодаря Apple Music, а iPhone теперь, по сути, является современной версией оригинального iPod двадцатилетней давности.

Принято считать, что, представив iPod, компания Apple не только упростила прослушивание и покупку музыки для пользователей, но и помогла музыкантам зарабатывать на своем творчестве благодаря тому, что победила пиратство и стала платить им за покупки в iTunes и Apple Music.Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Apple не победила пиратство благодаря iPod и iTunes, а наоборот уничтожила музыкальную индустрию.

«Стив Джобс взломал рынок с точки зрения цен — ранее цены на физических носителях, если вы покупаете альбом на условном CD, были выше. iPod относительно «взлетел», ведь его продажи шли в не очень больших количествах. Несколько миллионов штук в квартал — для рынка в целом это не очень значимо. iPod во многом уничтожил, в прямом смысле слова, музыкальную индустрию, потому что лишил звукозаписывающие компании и музыкантов денег», — считает Муртазин.

Среди фанатов яблочной продукции также принято считать, что белые наушники iPod тех времен стали культовыми, а Apple использовала их в рекламе на протяжении многих лет. Самый популярный рекламный образ наушников и iPod — силуэты людей в белых наушниках, которые сильно выделяются на общей картине благодаря цвету. Некоторые пользователи отмечают, что эти наушники были чем-то вроде модной сумочки, благодаря которой можно было определить «своего» человека.

«Apple умеет насаждать визуальные образы, и это привело к тому, что когда iPod стал достаточно популярным, их белые наушники стали отображением того, что «я слушаю такую музыку»», — рассказал Муртазин.

Эксперт также отметил, что самым запоминающимся плеером Apple для него стал iPod Classic с жестким диском, благодаря которому можно было загрузить достаточное количество музыки в поездку.

«Как ни странно, iPod Classic – один из тех плееров, который хорошо звучал, если убрать фирменные наушники», — поделился аналитик.

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Культовая линейка

iPod shuffle — цифровой аудиоплеер, представленный компанией Apple в 2005 году. Отличается от других плееров компании отсутствием дисплея. Это самая маленькая модель iPod, в которой компания стала использовать флэш-память из-за того, что жесткий диск в таком корпусе невозможно было уместить, а сама память к тому времени уже стоила достаточно дешево.

За 5 лет Apple выпустила 4 поколения iPod shuffle — модели предлагались с флеш-памятью от 512 МБ до 2 ГБ, при весе от 10 г до 12,5 г в последней модели, плеер мог проигрывать музыку на протяжении 15 часов и был популярен среди спортсменов.

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В 2005 году на рынке появился iPod nano. Он сочетал в себе особенности iPod shuffle и iPod Classic. iPod nano стал идейным продолжением mini, разработка которого была прекращена после выхода двух поколений.

Нано-плеер Apple обычно представлял собой вытянутую и уменьшенную версию iPod Classic с сенсорным колесом управления click wheel. Но самой популярной моделью стал iPod nano шестого поколения, представленный в 2010 году. Все благодаря тому, что это был все тот же iPod с экраном, но в корпусе iPod shuffle, который пользователи могли совмещать с ремешком, таким образом используя плеер в качестве часов за 4 года до того, как появились Apple Watch.

Муртазин отметил, что присутствовал на начальных этапах продаж iPod mini, nano и других моделей, которые хорошо продавались за счет того, что Apple выстраивала правильный маркетинг, создавая ажиотаж и искусственный дефицит.

Nano шестого поколения получили корпус, на передней части которого расположен исключительно сенсорный 1,54-дюймовый ЖК-дисплей с разрешение 240х240 пикселей и поддержкой Multi-Touch. Apple предлагала iPod nano 6 в конфигурации 6 или 16 ГБ , а его аккумулятора хватало до 24 часов прослушивания музыки.

Последнее, седьмое поколение iPod nano имеет 2,5-дюймовый дисплей и вытянутый корпус, что лишило пользователей полюбившейся опции использования iPod в виде часов, но это связано с тем, что компания планировала к выходу через два года Apple Watch и не хотела создавать внутреннюю конкуренцию.

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iPod Touch — это линейка портативных мультимедийных проигрывателей Apple, которые во многом повторяют функционал iPhone за счет наличия Wi-Fi-модуля, сенсорного экрана с поддержкой multi-touch, а также доступа к фирменному магазину App Store с возможностью устанавливать любые поддерживаемые приложения и игры.

iPod Touch 1-го поколения был представлен 13 сентября 2007 года. На данный момент эта линейка iPod насчитывает 7 поколений устройств, последнее из которых было представлено 28 мая 2019 года. Сейчас это единственный актуальный iPod из всех ранее существовавших.

Пользователи сети считают, что Apple выпустила iPod Touch 7 поколения только лишь для того, чтобы избавиться от имеющихся запасов 4-дюймовых дисплеев и прочих компонентов, полагая, что это последний iPod в истории компании.