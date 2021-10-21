Юрист объяснил, пропадут ли смартфоны Samsung из магазинов

Компании Samsung запретили ввоз, продажу и хранение на территории России собственных смартфонов — в список запрещенных телефонов вошла 61 модель, включая флагманы. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы из-за патентных разбирательств по сервису Samsung Pay. Что делать владельцам устройств корейского вендора, и как будет развиваться ситуация дальше — в материале «Газета.Ru».

Арбитражный суд Москвы запретил ввоз, предложение к продаже и хранение 61 модели смартфонов Samsung на территории России, об этом говорится в опубликованной резолютивной части решения суда.

В число запрещенных устройств вошли Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy S21 и S20, а также многие другие.

Данное решение было принято в рамках разбирательства по делу о патентах, и является дополнением к постановлению суда запретить использование Samsung Pay на территории РФ. Швейцарская компания Sqwin SA подала в суд на Samsung, поскольку компания нарушает ее права на изобретение «системы электронных платежей», которая охраняется российским патентом и якобы используется в Samsung Pay.

Южнокорейский вендор отметил, что пока запрет не вступил в силу из-за поданной компанией апелляции.

«В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности», — рассказали «Газете.Ru» в российской пресс-службе компании Samsung.

Ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян отметил, что Samsung пришлось иметь дело с так называемым патентным троллем.

«Классический случай действия патентных троллей. Надеюсь, что Samsung не оставит это так, и засудит компанию и в России, и в родной швейцарской юрисдикции. Такие паразиты не должны мешать инновациям и рынку», — рассказал «Газете.Ru» Казарян.

По данным Роспатента, патент Sqwin SA был зарегистрирован в апреле 2019 года, при этом датой начала действия документа указан 2013 год. В то время как сервис Samsung Pay был запущен в России в 2016 году.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что пока сложно прогнозировать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

«Видимо, суд счел невозможным запрещать только один сервис платежей Samsung Pay, с которым возникли патентные проблемы, и решил запретить те устройства, на которых он находится. Samsung, в свою очередь, может подать апелляцию или каким-то образом прийти к соглашению со швейцарской компанией»,— рассказал эксперт.

При этом он отметил, что нынешним владельцам смартфонов Samsung беспокоиться не о чем.

«Важно понимать, что на модели, которые уже были куплены, этот запрет никак не будет распространяться. Они также будут находиться под гарантией производителя. Другие же смартфоны, в случае покупательской заинтересованности, можно будет приобретать только за рубежом на сегодняшний момент», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Решение суда первой инстанции не будет иметь какой-либо юридической силы до момента рассмотрения судом апелляции, считает партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий.

«И точки в этой истории точно не стоит ждать раньше момента рассмотрения дела в суде по интеллектуальным правам, а возможно и до разрешения иных споров, например, по оспариванию предоставления патента изобретению истца», — объяснил Городецкий.

Эксперт также рассказал, что будет с телефонами, которые уже закупили продавцы.

«Формально, это решение не накладывает ограничений на реализацию товаров магазинами, у которых эти товары есть в наличии, но, если суды решат, что товары ответчика нарушают права истца, то истец сможет предъявлять аналогичные иски и к продавцам, в том числе в отношении ранее совершенных сделок», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Городецкий отметил, что для потребителей последствия данного спора могут проявиться во временной неработоспособности сервиса Samsung Pay, которые наверняка будут преодолены — если не в залах судебных заседаний или путем переговоров, то руками инженеров Samsung, которые смогут адаптировать свою систему платежей таким образом, чтобы она не нарушала никаких патентов.

Многие эксперты подчеркивают, что ситуация с патентом может затронуть и другие платежные сервисы, работающие на территории России, например, Google Pay и Apple Pay.