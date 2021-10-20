Как самый популярный сериал Netflix используют для обмана

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» популярен не только среди зрителей, но и среди мошенников. Киберзлоумышленники эксплуатируют проект, создавая фишинговые сайты, вредоносное ПО и карточки из игры с неопознанными QR-кодами. Как преступники обманывают поклонников ТВ-шоу от Netflix — в материале «Газета.Ru».

На протяжении нескольких недель весь интернет обсуждает новый южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Проект побил все рекорды по просмотрам и стал самым популярным сериалом Netflix. Однако интернет кишит не только новостями и мемами по его мотивам, но и мошенническими схемами, связанными с сюжетом или героями проекта.

Опасные игры

По данным исследователя вредоносного ПО для Android компании ESET Лукаса Стефанко, вскоре после премьеры сериала в Google Play появилось мошенническое приложение со словами Squid Game в названии. Об этом сообщает The Forbes.

Приложение предлагало пользователю установить на телефон обои по мотивам сериала, однако по факту загружало на его устройство вирус под названием Joker.

После установки на смартфон пользователя программа тайно подписывает его на дорогие сервисы с ежемесячной оплатой. Кроме того, этот зловред может перехватывать SMS-сообщения, список контактов и информацию об устройстве. После жалобы Стефанко вирус был удален из Google Play.

В связи с высокой популярностью сериала в магазинах приложений появилось множество предложений, так или иначе связанных с «Игрой в кальмара». По данным Forbes, количество установок одного из них превысило миллион. При этом представитель ESET отмечает, что большинство этих сервисов являются неофициальными и могут быть опасны, поэтому пользователям стоит проявлять осторожность при их загрузке.

Карточки не подбирать

В общественных местах в Испании стали находить карточки из «Игры в кальмара» с QR-кодом, сообщает портал Padeye со ссылкой на официальное заявление полиции.

«Если мы сканируем код и не уверены в его происхождении, то нужно всегда понимать, что он может привести на мошеннические ресурсы и подвергнуть персональные данные опасности», — говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

При этом полиция отметила, что QR-код переводит пользователя на сайт интернет-магазина, который при оформлении заказа ворует личные и банковские данные жертвы.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что основная проблема технологии QR-кодов заключается в том, что изначально пользователь не видит самой ссылки, на которую ему предлагают перейти, а потому не может оценить ее опасность.

Костюма нет, и денег уже тоже

Пользователи Reddit обнаружили несколько фишинговых сайтов, на которых якобы продаются костюмы из «Игры в кальмара».

Схема мошенничества классическая: после оплаты товара деньги с карты снимаются, а сам костюм не отправляется покупателю. Однако это не все. Некоторые пользователи отметили, что не смогли совершить покупку, но оставили на сайте банковские данные. После чего с их карты списывались деньги.

«Не делай этого! Squidgamesoff — это мошенничество. Я ввел свои банковские данные, но ошибся в смс-коде. Я собирался повторно ввести правильную информацию на следующее утро, и когда я проснулся, я получил сообщение о мошеннических действиях от моего банка... К счастью, с моей карты не сняли деньги. Я вас предупредил!», — написал один из пользователей Reddit.

Кальмаровые токены

Некоторые пользователи также заметили появление мошеннического токена Squid Token.

По данным сайта Blogorama, существует минимум два сервиса, которые торгуют этой валютой. Оба предлагают пользователям разбогатеть после покупки Squid Token.

При этом оба проекта являются мошенническими и используют схему Rug Pull — так называют маневр, при котором разработчики привлекают инвестиции с помощью агрессивной рекламы и спекуляции на популярных темах. После этого мошенники пропадают вместе со средствами.