Facebook ищет 10 тысяч сотрудников для создания метавселенной

Facebook собирается нанять 10 тыс. человек, чтобы создать собственную метавселенную. По задумке главы компании Марка Цукерберга, она будет представлять собой полноценный виртуальный мир в интернете, где люди будут взаимодействовать друг с другом через цифровые аватары. Что такое метавселенная и что люди смогут в ней делать — в материале «Газета.Ru».

Планы вселенского масштаба

Facebook объявил о том, что собирается в течение пяти лет нанять 10 тыс. новых сотрудников в Европе для разработки метавселенной, пишет «Би-Би-Си».

Согласно заявлению, Facebook ищет узкоспециализированных инженеров. Отмечается, что компания сосредоточивает усилия по набору персонала в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.

О создании метавселенной Марк Цукерберг заявил в июле этого года. Тогда он обратился к своим сотрудникам и объявил этот проект приоритетом всей корпорации.

«Наша главная цель — воплотить метавселенную в жизнь», — сказал Цукерберг.

Что такое метавселенная

Как отмечают некоторые эксперты, метавселенная может стать будущим интернета и полноценным виртуальным миром, в котором «можно будет жить». Ее пользователи смогут играть, работать, общаться, совершать покупки, смотреть кино или даже ходить на концерты.

Для этого у пользователя будет собственный 3D-аватар, который будет взаимодействовать с чужими аватарами в рамках метавселенной.

например, вместо похода в магазин пользователь сможет примерить одежду на своего цифрового двойника и затем заказать ее реальный аналог.

Facebook уже сделал несколько шагов к тому, чтобы осуществить свою задумку. Компания активно разрабатывает VR-гарнитуру и приложения для нее.

Например, в этом году Facebook совместно с Ray-Ban выпустила «умные» очки. Ray-Ban Stories умеют снимать фото и видео на встроенные камеры, воспроизводить музыку через динамики рядом с ухом, принимать звонки, а также загружать контент в соцсети через приложение для смартфонов Facebook View.

Однако несмотря на активные действия по разработке фундамента для метавселенной, эксперты считают, что ее первый прототип может только появиться не раньше, чем через 10-15 лет.

Неизбежное будущее

Основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев отметил, что концепция метавселенных существует еще с середины XX века.

«Для того, чтобы ее реализовать в полной мере, необходимы две составляющие: это непосредственно контент и механики, а также аудитория. Это заложено в основе психологии человека, для того, чтобы существовать в каком-то мире, пускай даже виртуальном, ему необходимо общество. И мы сейчас подходим к тому, что это требование начнет выполняться», — рассказал Кивокурцев.

По словам собеседника «Газеты.Ru», на сегодняшний день уже существуют необходимые вычислительные мощности для реализации графики, сложной физики и возможности работы в многопользовательском режиме.

«Сейчас Марк Цукерберг, имея все, нанимает людей для того, чтобы появилась первая версия метавселенной. Данный эксперимент позволит компании протестировать первые продуктовые гипотезы, первые механики вовлечения, и на основе них это даст старт формированию полноценной метавселенной», — считает Кивокурцев.

По мнению эксперта, в первую очередь люди будут использовать метавселенную для развлечений и игр.

«Не исключено, что там можно будет смотреть фильмы, можно будет осуществлять какие-то бытовые дела, например заказывать товары или продукты, можно будет осуществлять платежные операции, выполнять какие-то рабочие задачи, но на первом этапе это будет интертеймент», — объяснил Кивокурцев.

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская считает, что симбиоз AR- и VR-технологий — это ближайшее будущее интернета и всех цифровых технологий.

«Со временем мы вместо набора текста в ПК будем просто заходить в шлеме на сайты, «гулять» по ним, играть в игры, где есть ощущение присутствия. Так что же такое метавселенная, о которой говорит Цукерберг? Это постепенный переход ко все большему использованию виртуальной и дополненной реальности в каждодневном взаимодействии с пользователями и между ними. Грубо говоря, речь идет о том, что вместо лайков мы будем виртуально ходить в гости друг к другу и общаться напрямую, при этом находясь каждый в своей квартире. Для такой жизни онлайн понадобится лишь специальный шлем, и его мы будем надевать вместо включения компьютера», — объяснила Бобровская.

Однако, по ее словам, еще непонятно, когда разработки Facebook станут доступны конечному потребителю.

IT-эксперт и владелец сайта danya.ru Даниил Шеповалов отметил, что сейчас метавселенная — это тренд, который подхватили все: и игровые платформы, и крупные соцсети.

«Facebook может позволить себе гораздо больше и делает ставку на VR/AR, вторую реальность, в которой мы будем жить, работать и отдыхать. Офтальмологи точно в восторге от подобных новостей, но задумайтесь: по факту много ли вы времени сейчас проводите в VR-шлемах и много ли у вас знакомых, которые активно ими пользуются? Возможно, основной вопрос тут не в метавселенной, а в появлении действительно революционного, удобного и массового VR-устройства», — заключил эксперт.