Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети

Самая популярная социальная сеть России «ВКонтакте» празднует свой день рождения — ей исполняется 15 лет. За эти годы она из сайта для поиска однокурсников превратилась в огромную платформу-сервис, которую используют 73 млн россиян. Как менялся дизайн главной российской соцсети и как о ней отзываются владельцы пабликов и маркетологи — в материале «Газета.Ru».

Российский клон Facebook

«ВКонтакте» заработал в день рождения своего создателя Павла Дурова — 10 октября 2006 года.

Первоначально соцсеть работала по приглашениям и основными пользователями были студенты СПбГУ, которых Дуров набирал на форуме университета. Однако спустя месяц регистрация стала свободной.

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По словам одного из основателей компании «ВКонтакте», прообразом отечественной платформы стал Facebook, что, впрочем, заметно и невооруженным глазом.

«Facebook подсказал не как надо делать, а как не надо», — объяснял сам Дуров.

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Особенным функционалом соцсеть не отличалась. На сайте можно было создать профиль с информацией о себе, добавлять друзей, общаться, создавать группы и загружать фото.

С 2007 года соцсеть стала модернизироваться, и ее функционал постепенно расширялся, например, сформировалась первая лента новостей.

Появилась возможность оставлять анонимные мнения, рисовать «граффити» на стене пользователей. Кроме того, разработчики добавили приложения, видео- и аудиозаписи. Тогда же появился и счетчик пользователей, который просуществовал пять лет.

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Все это было сделано, чтобы создать удобную среду для пользователей.

«Люди — не идиоты. Они чувствуют — часто подсознательно — качество того, что вы предлагаете. Каждая приятная мелочь и продуманная деталь, сколь бы несущественной она ни казалась, приносит новых преданных пользователей», — считает Дуров.

В 2008 году «ВКонтакте» стал самым популярным интернет-ресурсом в России и его аудитория составляла уже 10 млн человек.

Тогда же на сайте появилась и реклама — до этого ее там не было. Кроме того, появился раздел «Подарки».

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Спустя пару лет сайт начал претерпевать сильные изменения. В 2010 году пользователи лишились легендарной стены и получили вместо нее микроблоги.

Решение администрации сервиса подверглось критике, которая в свою очередь породила мем «Дуров, верни стену!».

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Тогда же появилось поле быстрой регистрации, и кнопка «Мне нравится».

В 2011 году соцсеть получила мобильное приложение, включила поддержку хэштегов, групповых чатов и переехала на новый домен vk.com, сменивший vkontakte.ru.

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Начиная с 2012 года соцсеть стали пытаться законодательно регулировать. Тогда «ВК» считался одним из крупнейших сайтов с пиратским контентом — в соцсети можно было найти что угодно: книги, фильмы, сериалы и музыку.

Особенно правообладателей смущала музыка. Они были уверены в том, что «ВКонтакте» лишает артистов заработка, и некоторые даже обратились в суд. В конечном итоге на сайте была проведена чистка от пиратского контента и соцсеть начала удалять треки.

Однако пользователи были не согласны и начали пытаться обманывать администрацию платформы. Они стали шифровать названия исполнителей и песен, так, например, Лана Дель Рей стала «Ванной без дверей».

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Это помогло, но ненадолго. Соцсеть стала вычислять и удалять треки по звуковому оттиску.

До 2015 года дизайн социальной сети не менялся. В 2016 году лента новостей начинает подстраиваться под интересы пользователя. Также были запущены такие функции, как перевод безналичных денежных средств, ведение трансляций и голосовые сообщения. Изменения коснулись и дизайна.

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В 2019 году обновление получило мобильное приложение «ВК». Оно стало куда светлее, а разделы «Сообщества», «Музыка», «Видео», «Трансляции», «Подкасты», «События», VK Pay и мини-приложения объединили на одной вкладке «Обзор».

Кроме того, изменился и главный экран. Помимо новостей на нем появился раздел «Интересное», а уведомления стали доступны по кнопке в правом верхнем углу.

Профиль тоже изменился. Появилась панель быстрого создания историй, записей, фото и трансляций. Остальная информация доступна в отдельном блоке. Кроме того, в правом верхнем углу появилось меню, где можно было посмотреть документы, архив историй и статистику посещений.

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Сегодня «ВКонтакте»— это самая крупная российская соцсеть и число ее активных пользователей составляет 73 млн человек. По данным пресс-службы соцсети, за эти 15 лет пользователи платформы приняли 26 млрд запросов в друзья, создали 202 млн сообществ и провели 9 млн лет за прослушиванием музыки.

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«Стены все же не хватает»

Администрация сообщества «Лепрозорий» рассказала «Газете.Ru», что свою деятельность они начали еще в 2012 году. По их словам, тогда «ВКонтакте» была доминирующей соцсетью в России, поэтому выбора между площадками не стояло.

Самым значимым нововведением администрация «Лепрозория» считает появление «умной» ленты.

«До 2016 года пользователи видели в ленте посты из всех сообществ по мере их выхода. «Умная» лента сначала вызвала много негодований, так как не сразу работала идеально и многие посты не набирали привычные просмотры. В последующие годы алгоритмы десятки раз немного менялись и к настоящему времени все, кажется, привыкли и адаптировались», — отметили собеседники «Газеты.Ru».

Пожелавший остаться анонимным владелец сети сообществ «ВКонтакте» с десятилетним стажем работы рассказал «Газете.Ru», что перепробовал множество разных платформ, но остановился именно на «ВКонтакте» из-за удобства ведения пабликов.

«Соцсеть менялась динамично всегда, не помню периодов застоя. Со временем я открыл для себя, что меня устраивает все, что есть в «ВК». Теплые, приятные цвета интерфейса; удобство в использовании — будь то использование инструментов для администраторов, общение со своей аудиторией, поиск единомышленников; стабильность работы, а также многое другое в буквальном смысле стало мне вторым домом», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, социальная сеть всегда стремилась к современным стандартам и пыталась удовлетворить запросы пользователей.

«Мне нравится «ВКонтакте» именно удобством пользования, Facebook очень сложный и нагроможденный, в нем интуитивно непонятно, что и где находится. Вдобавок я считаю «ВК» более свободной платформой для выражения мнений», — поделился администратор.

Исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова отметила, что за 15 лет «ВКонтакте» превратился из площадки для общения студентов в полноценную экосистему.

«ВК» развивался вместе со своими пользователями, бывшие студенты сегодня обзавелись семьями, устроились на работу, у них изменились запросы. Вместе с ними и менялась социальная сеть.

Для студентов 2006-2007 годов тот «ВК» был идеальной площадкой. Современный пользователь просит большего.

Сегодня более 679 миллионов человек могут на одной площадке решить большое количество своих запросов: помимо стандартных мессенджеров и пабликов — это платежные сервисы, сервисы заказа еды и продуктов, приложения такси и работы, музыкальная и видеоплатформа, видеозвонки. Единственное, чего не хватает сети — стена, по которой до сих пор скучают пользователи», — отметила Виноградова.

Главное преимущество «ВК» — это большое число самых разнообразных сообществ, число которых постоянно растет, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

«ВК» стал одним из редких исключений, когда удалось создать конкурента Facebook, доминирующего практически во всех странах, где он используется. За счет появления огромных пабликов «ВКонтакте» удалось отстроиться от западного брата, и этот тренд уже не будет меняться», — заявил Шерман.