Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone

В конце сентября Apple начала распространение iOS 15 и продажу линейки смартфонов iPhone 13, после чего многие владельцы старых и новых устройств столкнулись со множеством проблем, среди которых неработающие функции, баги, «сломанные» камеры и некачественная сборка. В сети растет недовольство среди фанатов «яблочной» компании. «Газета.Ru» собрала все имеющиеся на данный момент проблемы, связанные с новыми iPhone, а также актуальной версией iOS.

Не совсем сенсорный экран

В социальной сети Twitter и на форуме Reddit многие пользователи, обновившие свои смартфоны до iOS 15, жалуются, что начали сталкиваться с отсутствием какой-либо реакции дисплея на касания. Как выяснилось, проблема решается повторным включением экрана. Многих такое решение не устроило — среди пострадавших в основном владельцы новеньких iPhone 13, которые расстроены покупкой.

Судя по количеству сообщений, проблема носит массовый характер. Некоторые пользователи пишут, что сталкиваются с ней в 7 из 10 случаев разблокировки, а другие отмечают еще и повышенный нагрев устройства.

AirPods Pro

Некоторые другие пользователи «яблочной» продукции, обновившиеся до iOS 15, отмечают, что столкнулись с невозможностью голосового управления режимами работы AirPods Pro — в том числе у них не получается включить или выключить режим шумоподавления при помощи голосового запроса к Siri, которая в ответ говорит, что «не может этого сделать». Пользователям остается лишь ручное переключение, что не всегда удобно, если у человека, например, грязные руки или надеты перчатки. На портале MacRumors отмечается, что Apple уже исправила баг в бета-версии iOS 15.1, однако ее выход состоится лишь через несколько недель.

Фальшивые 120 Гц

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены дисплеями, которые поддерживают адаптивную частоту обновления изображения до 120 Гц. В iOS 15 режим ProMotion поддерживается во всех приложениях. Однако портал 9to5Mac сообщает, что многие анимации по-прежнему ограничены частотой 60 Гц. После этого Apple подтвердила, что разработчикам необходимо разрешить своим приложениям поддерживать 120 Гц. Будущие обновления прошивки исправят ошибку, которая не позволяет устанавливать частоту выше 60 Гц, чтобы все приложения могли работать более плавно.

Отсутствие выбора

Первые покупатели iPhone 13 Pro столкнулись с автоматическим переключением с основной камеры на ультраширокоугольную при съемке в режиме макро. Автоматическая смена модулей в приложении «Камера» происходит только при близкой фото- и видеосъемке объекта, однако для видеорежима в настройках есть опция «Заблокировать камеру», а для фоторежима такой функции не предусмотрено. Apple обратила внимание на недовольство пользователей и объяснила, что это «не баг, а фича», но также отметила, что внедрит нужную настройку в последующих обновлениях iOS.

Камера и артефакты

Кроме того некоторые владельцы iPhone 13 обнаружили, что на итоговых снимках возникали артефакты, которые при этом не отображаются в момент съемки. Только после сохранения фотографии можно обнаружить случайно сгенерированные квадраты разных размеров. Кроме того, некоторые пользователи сообщали о проблемах с глубиной цвета в фотографиях, сделанных на iPhone 13. Несмотря на то, что проблема носит достаточно массовый характер, в Apple заявили, что никто не обращался в службу поддержки по факту «сломанных» фотографий, снятых на их смартфоны.

Маска против Face ID

Функция разблокировки с помощью Apple Watch не работала у некоторых владельцев iPhone 13, при попытке ее включения отображалось сообщение об ошибке. Эта функция была представлена ​​еще в апреле вместе с iOS 14.5 в качестве удобного способа разблокировки iPhone с маской на лице. 1 октября 2021 года с обновлением iOS 15.0.1 Apple восстановила работоспособность функции.

Почти как новый

Некоторые владельцы новеньких смартфонов от Apple заявили, что обнаружили пыль под защитным стеклом камеры, в то время, как другие отмечали, что столкнулись с царапинами на только что вскрытых смартфонах. В iPhone 13 Pro и Pro Max боковая рамка выполнена из глянцевой нержавеющей стали, которая может легко поцарапаться даже в процессе сборки на заводе. Также в интернете встречаются сообщения, что на рамке могут быть пятна клея, которые можно легко удалить, протерев их мягкой влажной салфеткой, однако вряд ли это уместно в смартфонах, цена которых начинается от 100 тысяч рублей.

Кроме того, в некоторых экземплярах смартфонов линейки iPhone 13 были замечены проблемы со сборкой корпуса — между экраном и рамкой возникали зазоры, в который с легкостью помещается лист бумаги.

Face ID

Недавно стало известно, что iPhone 13 отключает систему Face ID, если обнаруживает в смартфоне неоригинальный дисплей. iPhone выдает предупреждение «Не удается проверить подлинность дисплея Apple в этом iPhone». По словам Apple, это сделано для того, чтобы их устройства ремонтировались только сертифицированными техническими специалистами, потому что сторонние сервисы могут использовать детали низкого качества. При этом ранее стало известно, что Apple учит своих ремонтников навязывать клиентам более дорогие услуги.

Несовместимость с аксессуарами

Пользователи iPhone 13 Pro столкнулись с несовместимостью смартфона с беспроводной зарядкой MagSafe Duo — из-за большого блока камеры смартфон неполностью прилегает к зарядке, но при этом аксессуар заряжает устройство. MagSafe Duo — станция для одновременного заряда умных часов Apple Watch и iPhone. Неизвестно насколько это безопасно для смартфона и безопасности пользователей станции MagSafe Duo.

Apple известна тем, что многие ее устройства зачастую бывают несовместимы с прошлыми аксессуарами. Например, когда компания лишила комплект поставки iPhone 11 зарядного блока, она стала комплектовать смартфоны USB-C кабелем, в то время как у всех владельцев iPhone Xs и прошлых моделей имелся блок с входом USB-A. Так, пользователи, перешедшие на iPhone 11 с Android-устройств или владельцы старых iPhone, у которых не было провода Lightning, были вынуждены приобрести новый зарядный блок UBS-C на Lightning отдельно.

Упаковка

Говоря о коробке iPhone, стоит отметить, что в iPhone 13 они лишились пленки. Теперь коробки iPhone опечатываются пломбой-наклейкой. Пользователей смутило такое решение Apple, ведь рядовому пользователю будет сложно отличить оригинальную пломбу от поддельной, которые к тому же продаются в интернете. Многие посчитали, что купленный ими новый смартфон может на самом деле оказаться подержанным устройством, который был повторно запечатан в коробку. Некоторые считают, что смартфона внутри и вовсе может не оказаться из-за того, что каждый может заново опечатать такую упаковку.