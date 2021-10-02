Эксперты объяснили, почему людям не нужны роботы-компаньоны

В концу сентября Amazon анонсировала робота-компаньона Astro, который по своей сути является заменой домашнему питомцу — он может перемещаться по дому, приносить вещи и охранять дом. Между тем первые роботы для дома появились еще в 80-х годах прошлого века. О том, как развивалась данная область робототехники и почему люди пока не смогли «приручить» электронных помощников, — в материале «Газета.Ru».

50 лет эволюции

В 1982 году компания Heathkit выпустила образовательного робота HERO, который, по версии портала The Verge, является первой домашней машиной. Его основной задачей было научить пользователя основам робототехники.

По сути, он продавался разобранным и покупатель должен был самостоятельно его собрать. HERO управлялся с пульта, мог говорить и даже держать стакан. Позже Heathkit была запущена целая линейка похожих роботов.

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Спустя три года на свет появился Nintendo R.O.B., который помогал геймерам решать головоломки в играх.

R.O.B. работал на батарейках. К нему также подключалась приставка SNES, которую также выпускала Nintendo. Робот мог видеть экран телевизора и взаимодействовал с игрой. Устройство перестали производить после выхода всего двух поддерживаемых им игр.

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В 1999 году на рынке роботов появилась собака-компаньон. Aibo от Sony должна была стать электронным другом для своего хозяина.

При первом включении Aibo являлся по сути щенком, чей характер меняется по мере взросления. То, как будет вести себя взрослая робособака, полностью зависело от пользователя.

Sony утверждала, что Aibo может играть и бегать по дому, если его правильно воспитать — в противном случае он будет просто спать весь день.

close 100% Робот Aibo Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит отметить, что подобных Aibo роботов было достаточно. Так, например, в 2004 году был выпущен Paro.

Робот-белек выполняет такую же функцию, как обычные животные, предназначенные для терапии. Маленький искусственный тюлень может слышать, видеть, чувствовать и имитировать звуки настоящего детеныша.

close 100% Робот Paro Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

В 2018 году любой желающий мог купить Anki Vector, который внешне напоминает робота из мультика «Валл-И», только в миниатюре.

Он был создан исключительно для развлечения и мог играть с пользователем в игры, танцевать и корчить рожицы. Кроме того, в робота был встроен голосовой помощник.

close 100% Робот Anki Vector FoldiMate

Если робособаки появились еще в конце 90-х годов прошлого столетия, то первые робокошки были разработаны только в 2019 году.

Китайская компания Elephant Robotics создала робота MarsCat, задача которого заключается в том, чтобы просто быть кошкой. Как отмечают создатели, устройство может реагировать на голос, играть и «царапаться».

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Летом 2021 года был анонсирован полноценный робот-человек — уже в следующем году Tesla собирается выпустить собственного антропоморфного робота, который похож на машины из фильма «Я, робот».

В задачи робота будут входить физическая помощь и выполнение рутинных задач. Однако несмотря на то, что Tesla Bot и призван быть дружелюбным, компания все равно проектирует его таким образом, чтобы человек в случае опасности мог и убежать, и одолеть машину при помощи грубой силы.

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Роботы есть, но нужды в них нет

Несмотря на широкий ассортимент домашних роботов, люди не очень активно покупают и используют их. По словам основателя и директора по развитию компании «Промобот» Олега Кивокурцева, на это есть три причины: высокая цена, отсутствие практической пользы, а также обслуживания.

«На сегодняшний день во многих домах активно используются роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон, бассейнов и другие решения для выполнения конкретных задач, которые делают быт проще. К сожалению, действительно, существуют на рынке неудачные проекты, например, роботы-питомцы, которые так и не проникли на массовый рынок, в каждый дом, ввиду того, что их практическая польза не решает серьезную боль пользователя. По большому счету, людям это не нужно», — отмечает эксперт.

По словам Кивокурцева, такие роботы часто стоят более 70 тыс. руб., и многие люди попросту не будут тратить такие деньги на роботизированного компаньона. Кроме того, инфраструктуры по сервисному обслуживанию таких машин еще нет, что также замедляет их внедрение в повседневную жизнь.

Руководитель отдела внедрения и продвижения решений Департамента цифровой трансформации Cross Tech Solutions Group Никита Андреянов отметил, что такие роботы выступают в роли игрушек для людей, вовлеченных в IT-сферу, а не для массового покупателя.

«Также нельзя не отметить, что помимо сомнений в части реальной пользы от домашних роботов, есть и недоверие к ним. В частности, волнует вопрос слежки подобными устройствами за повседневной деятельностью человека в самом приватном месте — дома», — подчеркнул Андреянов.