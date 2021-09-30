Павел Дуров объяснил, как американские компании повлияли на блокировки в России

Блокировка в России
Дуров посетовал на то, что в настоящее время обходить блокировки Роскомнадзора куда сложнее, чем раньше. Причем из-за действий Apple и Google.
— Вот они пару лет назад не задавили Telegram, а сейчас бы задавили? Не понимаю.
— Да, сейчас бы [задавили], да. В этом-то и проблема.
— С технической точки зрения что поменялось с 2017 года, что сейчас Telegram стоит опасаться блокировки?
— С технической точки зрения по сравнению с 2017 годом — отсутствие поддержки Apple и Google, от которых зависит распространение приложения и пуш-уведомлений с новыми IP-адресами в обход блокировок.
— А можешь рассказать, насколько Роскомнадзор реально грозит Telegram? У вас есть хорошие идеи обхода блокировок или уже все?
— Дело не столько в Роскомнадзоре, сколько в Apple и Google. Если Apple и Google придут к нам завтра с требованием привести приложение Telegram в соответствие с местными законами и удалить каналы ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) для пользователей из России, то вариантов противодействия не будет.
— Интересно, а если под угрозой того же самого, власти потребуют выдать личные данные пользователей, Дуров сделает это?
— Нет, и это обсуждалось.
Про бизнес
О блокировках ботов в день тишины в других странах
— Да, если мнения всех четырех сторон по подобному вопросу снова совпадут: Apple, Google, местный регулятор, наши юристы.
О процессе создания элементов монетизации внутри Telegram
— Все по плану.
О том, планирует ли он продать Telegram
— Нет.
О популярности Telegram в странах мира, где пользуются WhatsApp
— Во многих странах [Telegram] уже стал [массовым].
О канале «Мужское государство» Владислава Позднякова
— Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки. В связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьезно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ.
Об обновлениях Telegram
— Трансляции еще на заре своего развития. Групповые звонки тоже ждет важная итерация.
О причинах многомилионных штрафов от российских судов
— Там все протестные каналы ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).
О причинах ухода из «ВКонтакте» программиста, разработчика Android-приложения соцсети Григория Клюшникова
— Много бажил.
Об аресте главы Group-IB Ильи Сачкова
— Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?
О давлении при продаже «ВКонтакте»
— Там тоже был выбор из двух не самых пригодных для сидения стульев.
О мире и России
О главном праве человека в XXI веке
— Действительно считаю, что главное право человека в XXI веке — право выбрать страну, в которой он хочет жить. И этот выбор можно менять настолько часто, насколько требуется. А вот попытки выиграть в игру, где один из участников является заодно еще и судьей, мне кажутся тратой времени.
О будущем России
— Изменение позиции Apple и Google по России будет иметь фундаментальные последствия для свободы слова в России. Это будет касаться всех мобильных приложений.
О коте-меме Шлепе
— Я признаю право Украины на этого Кота.
Так он отреагировал на сообщение о том, что Шлепа родился в Киеве и лишь потом был вывезен в Москву. При этом Дуров признался, что не был ранее знаком с мемом.
Об отказе от русского языка
— Моя карьера вне России уже дольше, чем внутри нее. Я руковожу Telegram дольше, чем VK. Все меньше времени общаюсь на русском языке. Рад был пообщаться с пользователями в этом чате, чтобы чуть лучше понять текущую ситуацию.
О жизни в Дубае
— Прекрасно.
О сжатии свободы во всем мире
— Это, кстати, правда.
Личные вопросы
О любимом чае
— С шалфеем.
О выборе между PlayStation и Xbox
— PlayStation.
О своей стратегии
— Когда мне было 18 лет, я прочитал «Искусство войны» Сунь Цзы. Там было сказано, что никогда не стоит раскрывать свою стратегию.
О телевизоре
— Не смотрел и не смотрю телевизор. YouTube — это телевизор. (Ушел от прямого ответа, кого смотрит на YouTube.)
— За «левыми идеями» будущее?
— Надеюсь, что нет.
— Счастливый ли вы человек в полной мере?
— Да.
О ноотропах, биохакинге и микродозинге
— Не практикую.
О собственной операционной системе
— Чтобы не зависеть от Apple и Google, нужно создавать собственную мобильную операционную систему.