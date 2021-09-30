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Технологии

Дуров говорит. Глава Telegram об интернете в России, Илье Сачкове и коте Шлёпе

Павел Дуров объяснил, как американские компании повлияли на блокировки в России

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Tatan Syuflana/AP
Глава Telegram Павел Дуров ответил на вопросы пользователей мессенджера в чате на личной странице. Он обсудил изменения в интернете, роль Apple и Google в будущем России, арест главы Group-IB Ильи Сачкова, рассказал, почему не блокирует канал «Мужского государства». Также обычно скрытный бизнесмен ответил на несколько личных вопросов.

Блокировка в России

Дуров посетовал на то, что в настоящее время обходить блокировки Роскомнадзора куда сложнее, чем раньше. Причем из-за действий Apple и Google.

— Вот они пару лет назад не задавили Telegram, а сейчас бы задавили? Не понимаю.

— Да, сейчас бы [задавили], да. В этом-то и проблема.

— С технической точки зрения что поменялось с 2017 года, что сейчас Telegram стоит опасаться блокировки?

— С технической точки зрения по сравнению с 2017 годом — отсутствие поддержки Apple и Google, от которых зависит распространение приложения и пуш-уведомлений с новыми IP-адресами в обход блокировок.

— А можешь рассказать, насколько Роскомнадзор реально грозит Telegram? У вас есть хорошие идеи обхода блокировок или уже все?

— Дело не столько в Роскомнадзоре, сколько в Apple и Google. Если Apple и Google придут к нам завтра с требованием привести приложение Telegram в соответствие с местными законами и удалить каналы ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) для пользователей из России, то вариантов противодействия не будет.

— Интересно, а если под угрозой того же самого, власти потребуют выдать личные данные пользователей, Дуров сделает это?

— Нет, и это обсуждалось.

Про бизнес

О блокировках ботов в день тишины в других странах

— Да, если мнения всех четырех сторон по подобному вопросу снова совпадут: Apple, Google, местный регулятор, наши юристы.

О процессе создания элементов монетизации внутри Telegram

— Все по плану.

О том, планирует ли он продать Telegram

— Нет.

О популярности Telegram в странах мира, где пользуются WhatsApp

— Во многих странах [Telegram] уже стал [массовым].

О канале «Мужское государство» Владислава Позднякова

— Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки. В связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьезно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ.

Об обновлениях Telegram

— Трансляции еще на заре своего развития. Групповые звонки тоже ждет важная итерация.

О причинах многомилионных штрафов от российских судов

— Там все протестные каналы ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

О причинах ухода из «ВКонтакте» программиста, разработчика Android-приложения соцсети Григория Клюшникова

— Много бажил.

Об аресте главы Group-IB Ильи Сачкова

— Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?

О давлении при продаже «ВКонтакте»

— Там тоже был выбор из двух не самых пригодных для сидения стульев.

О мире и России

О главном праве человека в XXI веке

— Действительно считаю, что главное право человека в XXI веке — право выбрать страну, в которой он хочет жить. И этот выбор можно менять настолько часто, насколько требуется. А вот попытки выиграть в игру, где один из участников является заодно еще и судьей, мне кажутся тратой времени.

О будущем России

— Изменение позиции Apple и Google по России будет иметь фундаментальные последствия для свободы слова в России. Это будет касаться всех мобильных приложений.

О коте-меме Шлепе

— Я признаю право Украины на этого Кота.

Так он отреагировал на сообщение о том, что Шлепа родился в Киеве и лишь потом был вывезен в Москву. При этом Дуров признался, что не был ранее знаком с мемом.

Об отказе от русского языка

— Моя карьера вне России уже дольше, чем внутри нее. Я руковожу Telegram дольше, чем VK. Все меньше времени общаюсь на русском языке. Рад был пообщаться с пользователями в этом чате, чтобы чуть лучше понять текущую ситуацию.

О жизни в Дубае

— Прекрасно.

О сжатии свободы во всем мире

— Это, кстати, правда.

Личные вопросы

О любимом чае

— С шалфеем.

О выборе между PlayStation и Xbox

— PlayStation.

О своей стратегии

— Когда мне было 18 лет, я прочитал «Искусство войны» Сунь Цзы. Там было сказано, что никогда не стоит раскрывать свою стратегию.

О телевизоре

— Не смотрел и не смотрю телевизор. YouTube — это телевизор. (Ушел от прямого ответа, кого смотрит на YouTube.)

— За «левыми идеями» будущее?

— Надеюсь, что нет.

— Счастливый ли вы человек в полной мере?

— Да.

О ноотропах, биохакинге и микродозинге

— Не практикую.

О собственной операционной системе

— Чтобы не зависеть от Apple и Google, нужно создавать собственную мобильную операционную систему.

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