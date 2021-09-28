Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть

На рынке появляется все больше электронных устройств для хорошего сна — среди них гаджеты для избавления от храпа, умные матрасы с подогревом, успокаивающие светильники и часы. О том, какие гаджеты могут помочь заснуть — в материале «Газеты.Ru».

Нет храпу

close 100% Snore Circle

Snare Circle — мышечный стимулятор, который должен избавить пользователя от храпа. Как пишет портал The Next Web, в среднем за ночь человек храпит около 22 минут.

Храп возникает из-за сжатия мышц горла, которое и устраняет гаджет. Устройство крепится как пластырь под подбородок.

Если Snore Circle фиксирует храп, то оно начинает вибрировать, расслабляя мышцы человека — и храп прекращается.

Обниматься не получится

close 100% SleepAce

RestOn — это лента, которая крепится на матрас в районе грудной клетки, оно отслеживает движения пользователя, частоту его сердцебиения и дыхания.

Кроме того, гаджет следит за температурой и влажностью воздуха в помещении. Все собранные данные передаются на смартфон, в приложении можно увидеть статистику сна, а также рекомендации по его улучшению.

Стоит отметить, что лента рассчитана только на одного человека, лежать с кем-то в обнимку не получится.

Имитация рассвета

close 100% Lumie

Умные часы Lumie Bodyclock Luxe 750DAB используют световые эффекты для нормализации сна.

Различные цвета на дисплее должны регулирование пользовательского самочувствия. Так, розовые и оранжевые цвета помогут лучше уснуть и проснуться, а, например, синий может помочь глазам расслабиться.

Кроме того, в гаджет загружено около 30 аудиозаписей, которые пользователь может поставить на будильник.

Синие пульсации

close 100% Dodow

Dodow — это лампа, которая светится пульсирующим синим цветом и проецирует его на потолок. Пользователь должен глубоко дышать в такт со свечением. Как утверждают разработчики, это помогает пользователю расслабиться, а синий цвет успокаивает и отвлекает от надоедливых мыслей.

Умная кровать

close 100% Balluga

Кровать Balluga — это большой «умный» матрас, который наполнен небольшими мячиками с воздухом, что позволяет адаптировать кровать под тело любого пользователя. При помощи пульта управления можно нагреть или охладить определенные части матраса для более комфортного сна.

Помимо этого, кровать может контролировать храп спящего. Как только датчики чувствуют храп, расположенные под головой секции матраса наполняются воздухом. Дыхательные пути спящего человека открываются, и он перестает храпеть.

Датчик на запястье

close 100% Fitbit

Многие умные часы поддерживают функцию мониторинга сна. Один из таких гаджетов — фитнес-трекер Fitbit.

Так, Fitbit Versa 2 могут измерять пульс и частоту дыхания пользователя во время сна, а также освещенность помещения. Гаджет может оценить, сколько времени пользователь проводит в состоянии легкого, глубокого и быстрого сна, а также фиксируют время его бодрствования.

Данные передаются на телефон, на их основе программа дает рекомендации по улучшению качества сна.

Смартфон в помощь

close 100% Meditopia

Кроме наручных гаджетов, умных кроватей и будильников нормализовать сон могут медитативные приложения. Одно из самых популярных — Meditopia (свыше 10 млн скачиваний в Google Play).

Сну в Meditopia посвящен целый отдел, в котором можно найти расслабляющую музыку, звуки природы, медитативные практики и истории на ночь — все это призвано облегчить засыпание.