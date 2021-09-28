Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалого ребенка 13:55
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «Шерифа»... 13:54
«Мне и так страшно»: Гузеева впервые после госпитализации вышла в соцсети 13:54
Ученые рассказали, когда люди смогут доживать до 130 лет 13:51
Павлюченко оценил шансы «Спартака» в матче против «Наполи»... 13:48
Папа Римский планирует посетить Украину 13:47
Эрдоган приехал в Сочи на встречу с Путиным 13:47
Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме 13:41
Крымчане устроили хоровод вокруг машины ГИБДД 13:35
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в выходные 13:35
Технологии

Пластырь на шею и лента под простыней. Неожиданные гаджеты для улучшения сна

Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
На рынке появляется все больше электронных устройств для хорошего сна — среди них гаджеты для избавления от храпа, умные матрасы с подогревом, успокаивающие светильники и часы. О том, какие гаджеты могут помочь заснуть — в материале «Газеты.Ru».

Нет храпу

close
100%
Snore Circle

Snare Circle — мышечный стимулятор, который должен избавить пользователя от храпа. Как пишет портал The Next Web, в среднем за ночь человек храпит около 22 минут.

Храп возникает из-за сжатия мышц горла, которое и устраняет гаджет. Устройство крепится как пластырь под подбородок.

Если Snore Circle фиксирует храп, то оно начинает вибрировать, расслабляя мышцы человека — и храп прекращается.

Обниматься не получится

close
100%
SleepAce

RestOn — это лента, которая крепится на матрас в районе грудной клетки, оно отслеживает движения пользователя, частоту его сердцебиения и дыхания.

Кроме того, гаджет следит за температурой и влажностью воздуха в помещении. Все собранные данные передаются на смартфон, в приложении можно увидеть статистику сна, а также рекомендации по его улучшению.

Стоит отметить, что лента рассчитана только на одного человека, лежать с кем-то в обнимку не получится.

Имитация рассвета

close
100%
Lumie

Умные часы Lumie Bodyclock Luxe 750DAB используют световые эффекты для нормализации сна.

Различные цвета на дисплее должны регулирование пользовательского самочувствия. Так, розовые и оранжевые цвета помогут лучше уснуть и проснуться, а, например, синий может помочь глазам расслабиться.

Кроме того, в гаджет загружено около 30 аудиозаписей, которые пользователь может поставить на будильник.

Синие пульсации

close
100%
Dodow

Dodow — это лампа, которая светится пульсирующим синим цветом и проецирует его на потолок. Пользователь должен глубоко дышать в такт со свечением. Как утверждают разработчики, это помогает пользователю расслабиться, а синий цвет успокаивает и отвлекает от надоедливых мыслей.

Умная кровать

close
100%
Balluga

Кровать Balluga — это большой «умный» матрас, который наполнен небольшими мячиками с воздухом, что позволяет адаптировать кровать под тело любого пользователя. При помощи пульта управления можно нагреть или охладить определенные части матраса для более комфортного сна.

Помимо этого, кровать может контролировать храп спящего. Как только датчики чувствуют храп, расположенные под головой секции матраса наполняются воздухом. Дыхательные пути спящего человека открываются, и он перестает храпеть.

Датчик на запястье

close
100%
Fitbit

Многие умные часы поддерживают функцию мониторинга сна. Один из таких гаджетов — фитнес-трекер Fitbit.

Так, Fitbit Versa 2 могут измерять пульс и частоту дыхания пользователя во время сна, а также освещенность помещения. Гаджет может оценить, сколько времени пользователь проводит в состоянии легкого, глубокого и быстрого сна, а также фиксируют время его бодрствования.

Данные передаются на телефон, на их основе программа дает рекомендации по улучшению качества сна.

Смартфон в помощь

close
100%
Meditopia

Кроме наручных гаджетов, умных кроватей и будильников нормализовать сон могут медитативные приложения. Одно из самых популярных — Meditopia (свыше 10 млн скачиваний в Google Play).

Сну в Meditopia посвящен целый отдел, в котором можно найти расслабляющую музыку, звуки природы, медитативные практики и истории на ночь — все это призвано облегчить засыпание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Что такое Group-IB, директора которой обвинили в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене
«С целью хайпа проводил видеосъемку»
Белорусский программист застрелил сотрудника КГБ при штурме квартиры
«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»
Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни
Эрдоган приехал в Сочи на встречу с Путиным
Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме
ЦВО подтвердил самоубийство срочника на Урале
Власти ФРГ отрицают свою причастность к блокировке YouTube-каналов RT
Новости и материалы
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалого ребенка
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «Шерифа» над «Реалом»
«Мне и так страшно»: Гузеева впервые после госпитализации вышла в соцсети
Ученые рассказали, когда люди смогут доживать до 130 лет
Павлюченко оценил шансы «Спартака» в матче против «Наполи» в ЛЕ
Папа Римский планирует посетить Украину
Крымчане устроили хоровод вокруг машины ГИБДД
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в выходные
Аномально низкий уровень воды в Миссури вскрыл остатки 130-летнего парохода
Московским врачам доплатят за проведение вакцинации от COVID-19
Компания Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга на своей платформе
Армянский певец и композитор Айко умер в 44 года
Экономист Масленников объяснил смысл усиления налогового режима
Эколог рассказал, как выброшенные в мусор смартфоны влияют на экологию
В Сочи планируют наладить прямое паромное сообщение с Турцией
Защитник «Ювентуса» рассказал, как Роналду повлиял на игроков клуба
Путин поздравит Берлускони с 85-летием по телефону
Путин отметил творческую смелость празднующей юбилей Аллы Демидовой
Все новости
По спискам деревенских экстрасенсов: как в Конго ловят ведьм
В Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин
«Я слышала жуткие крики обезумевших людей и голоса детей, звавших маму»
80 лет назад начались расстрелы в Бабьем Яру
Ложечку за Google: как ИТ-гигант заставляет нас смотреть рекламу
Чем грозит пользователям внедрение новой платформы расширений для браузера Chrome
Битые Tesla из Америки: как россияне покупают «кота в мешке»
На фоне сниженных пошлин в Россию везут электромобили после ДТП
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
Последний Бонд: как прошла мировая премьера фильма об агенте 007
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях