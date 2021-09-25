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Технологии

Deathloop и другие: лучшие игры с временной петлей

Пять интересных игр с концепцией временной петли

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Arkane Studios
Игры про временные петли стали своего рода новым жанром в индустрии — только за этот год вышли три подобных проекта. Последняя из них — яркая Deathloop от Arkane, авторов Dishonored и Prey. «Газета.Ru» рассказывает о лучших играх подобного формата.

Deathloop

В Deathloop игрок управляет главным героем Кольтом, первым воспоминанием которого является смерть от рук неизвестной женщины. Он просыпается утром на берегу, думая, что все увиденное им — просто сон. Однако вскоре понимает, что это повторяющийся день, в котором все персонажи ненавидят его за попытки разрушить петлю, в которой они чувствуют себя хорошо. В процессе игры Кольт постепенно узнает, почему же ему петля так не по нраву и кто та самая женщина по имени Джулиана, которая так упорно пытается убить его.

Играется Deathloop во многом как Dishonored от тех же авторов: разработчики из Arkane взяли на вооружение концепт петли и воспользовались всеми наработками, которые были в прошлых играх.

Проект куда менее серьезно относится к происходящему. Главный герой видит надписи вокруг, призванные помочь игроку понять процесс, а также активно высмеивает все, что с ним происходит. По сравнению с практически молчаливым Корво из Dishonored, Кольт совершенно другой по настроению герой.

К тому же Deathloop куда больше позволяет в плане прямого конфликта. Если Dishonored ценила стелс и необычные способы обойти врагов, не привлекая их внимания, новый проект Arkane так и манит тебя кого-нибудь да убить и поднять тревогу, чтобы включить музыку повеселее. Смена времени дня происходит не автоматически, а через меню. В связи с особенностями петли в игре нет системы морали из Dishonored, ведь пройдет следующий виток и все забудут о произошедшем. Осматривать все уголки теперь тоже смысла нет, так как все равно все предметы вернутся на места завтра.

Интересно и то, что в Deathloop можно играть и за Джулиану, пытаясь помешать другим игрокам поскорее пройти игру и разрушить петлю. Учитывая нестандартный режим игры, в него активно играют именно те, кого зацепила игра и кто в ней гораздо лучше разбирается. К тому же каждый игрок по-своему предпочитает расправляться с Кольтом. Этот режим игры — находка, и наверняка вскоре перекочует в другие игры. Например, его можно успешно реализовать в новых частях Hitman и Assassin's Creed.

Twelve Minutes

Герой по имени Аарон возвращается домой к жене и эти 10 минут его жизни (две отсекаются при перезапуске петли для экономии времени) повторяются снова и снова. Сначала игрок узнает, что в квартиру приходит полицейский и обвиняет его супругу в убийстве ее отца. Однако вскоре выясняется, что на самом деле сюжет куда сложнее простого конфликта внутри семьи. Вместе с героем мы откроем тайны его жены, их отношений и совершенно по-другому посмотрим на события, которые пережили раньше.

Перед игроком не стоит конкретной задачи, он изучает предметы в квартире, общается с супругой, задавая ей все новые вопросы, а также пробует разные варианты решения конфликта с полицейским.

Игрок может выйти из временной петли несколькими способами, соответственно у проекта несколько концовок. Аарон запоминает произошедшие в прошлом события, проговаривая свои ощущения.

На полное прохождение игры уходит несколько часов, в проекте достаточно тайн для изучения и обсуждения с персонажами. К тому же Twelve Minutes не имеет подсказок, контрольных точек и списка задач. Весь интерфейс выполнен в минималистическом стиле с видом сверху вниз: есть только курсор и названия предметов. Лишь в отдельных ситуациях игрок видит мир от первого лица.

Returnal

В шутере Returnal главная героиня Селена Вассос с трудом высаживается на планете Атропос. Корабль поврежден, дальше можно идти только пешком. Она исследует местность и обнаруживает трупы самой себя. Селена узнает, что каждый раз, когда умирает, возвращается к месту и моменту крушения. Сама планета с каждой петлей тоже полностью меняется.

Враги — местные инопланетные существа с щупальцами. Они активно атакуют лазерами, множеством сфер и другими креативными способами. В нашем же распоряжении огнестрельное оружие для их истребления.

Цель — понять, почему повторяется петля и раскрыть тайны Селены.

По сюжету оказывается, что петля связана с ее далеким прошлым. Сюжет подается через видения героини по ходу игры. Также по пути разбросаны аудиодневники Селены с размышлениями о вечных скитаниях по Атропосу.

Returnal достаточно безжалостна и требует постоянного внимания во время схваток. Поэтому Селена шустра: быстро бегает, активно прыгает и может делать рывки и на земле, и в воздухе. На пути к источнику сигнала «Белая тень», ради которого Селена и осуществляла посадку, постепенно открываются новые предметы для прокачки оружия. Также в арсенале появляются новые гаджеты, которые астронавт без страха цепляет прямо на свой костюм.

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Главный герой Линк оказывается в стране Термина по делам. Он узнает о загадочном демоне в маске, который заставляет Луну сойти с орбиты и обрушиться на Термину. Линк оказывается в трехдневном цикле до крушения, чтобы найти возможность победить Маску Маджоры и предотвратить трагедию. Вся игра сосредоточена вокруг этой временной петли.

Важным новшеством стало использование различных масок. Некоторые из них необходимы для окончания игры и победы над главным боссом.

Плюс Линк умеет играть на духовом инструменте окарина из прошлой части Ocarina of Time. Для этого используются сочетания кнопок, которые надо нажимать в ритм. Разные мелодии по-разному контролируют поток времени и открывают проходы к четырем храмам, каждый из которых нужно пройти для финала.

Временная петля в 72 часа длится примерно 54 минуты реального времени. Чтобы вернуться в 6 утра первого дня Линку нужно сыграть Песню времени на своей окарине. Если этого не сделать вовремя, то Луна таки упадет и весь прогресс игрока будет потерян. Если же вернуться в первый день, то будут сохранены все заработанные маски, мелодии и оружие. Для замедления или ускорения времени у героя также есть отдельные композиции.

Outer Wilds

Игрок изучает миниатюрную планетную систему, которая через каждые 22 минуты погибает с превращением звезды в сверхновую. Персонаж заперт в замкнутой временной петле, которая позволяет игроку вновь и вновь исследовать мир Outer Wilds незадолго до его гибели.

Начало игры проходит на планете Камелек. Персонаж может покинуть ее и свободно перемещаться между другими планетами системы.

Явных заданий и задач игроку не дается, но он может исследовать мир вокруг, общаться с его жителями и другими исследователями, а также разгадывать тайны этой планетной системы.

Outer Wilds даст ответы на вопросы о том, что вызвало взрыв звезды и секреты развитой цивилизации Номаи, которая когда-то жила в этих местах, но исчезла. Несмотря на перезапуск петли, собранная игроком информация не теряется. Также нужно внимательно следить за показателями здоровья и запаса кислорода. Если что-то из этого истощится, то персонаж умрет и петля будет перезапущена.

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