Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей

Компания Apple провела мероприятие «California Streaming» и представила модельный ряд iPhone 13. А еще показала Apple Watch Series 7 и две новых версии планшета iPad. Итоги презентации из Apple Park – в материале «Газеты.Ru».

iPhone 13

В линейку iPhone 13 вошли четыре модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Главное визуальное изменение в модельном ряде – впервые с 2017 года была уменьшена «челка», вырез под фронтальную камеру и систему биометрии Face ID. В моделях образца 2021 года она стала более узкой — теперь в статус-баре iPhone помещается больше информации.

Тыльная панель всех смартфонов также получила небольшие изменения.

Так, в iPhone 13 mini и iPhone 13 модули камер получили отличное от прошлогодних смартфонов расположение — теперь они уместились по диагонали, а сам блок камер стал больше.

iPhone 13 получил Super Retina XDR-дисплеи на 6,1 дюйма с разрешением 2532х1170. iPhone 13 mini достался 5,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080.

В обоих смартфонах установлено по две камеры на 12 МП. Главный модуль смартфонов имеет апертуру f/1,6 и размер пикселя 1,7 мкм. Ультраширокоугольный модуль также получил 12 МП. Благодаря технологии «Киноэффект» камеры iPhone 13 способны сменять фокус при съемке видео — как в фильмах. В смартфонах присутствуют идентичные фронтальные камеры на 12 МП.

Все смартфоны линейки работают на базе чипсета Apple A15 Bionic, который выполнен по 5-нм техпроцессу. В Apple заявляют, что CPU на 50%, а GPU на 30% мощнее, чем у ближайшего конкурента (вероятно, имеется в виду Qualcomm Snapdragon 888).

Аккумулятор в iPhone 13 Apple установила на 3095 мАч, в то время как в iPhone 13 mini объем батареи составляет 2406 мАч. Как заявляют в компании, по сравнению с прошлогодней линейкой новые смартфоны работают дольше: iPhone 13 — на 2,5 часа, а 13 Mini — на 1,5 часа. Также имеется поддержка быстрой зарядки до 25 Вт.

iPhone 13 mini и iPhone 13 поступят в продажу в России 24 сентября в конфигурациях 128, 256, 512 ГБ по цене от 69 990 руб. и 79 990 руб. соответственно.

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iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили Super Retina XDR-дисплеи на 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Экраны обоих смартфонов имеют адаптивную частоту обновления изображения от 10 до 120 Гц. Частота меняется в зависимости от сценариев использования. Например, при чтении текста изображение будет обновляться реже, а во время игры — чаще.

В смартфоне установлено три камеры по 12 МП: основная, ультраширокоугольная и телефото для съемки с приближением в 3 раза без потери качества.

Каждый модуль способен снимать в ночном режиме. Основная камера имеет сенсор размером 1,9 мкм — благодаря увеличенному сенсору и диафрагме, смартфон способен лучше снимать в условиях недостаточной освещенности. На блоке камеры также расположился датчик LIDAR. В iPhone 13 Pro и Pro Max установлены фронтальные камеры на 12 МП.

В iPhone 13 Pro установлена аналогичная iPhone 13 батарея на 3095 мАч, в то время как iPhone 13 Pro Max получил АКБ на 4325 мАч. В компании заявляют, что iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа дольше iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше прошлогоднего флагмана. Также имеется поддержка быстрой зарядки до 25 Вт.

Смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max поступят в продажу в России 24 сентября в конфигурации 128, 256 и 512 ГБ и 1 ТБ по цене от 99 990 руб. и 109 990 руб. соответственно. За топовые модификации придется отдать 150 тыс. руб. и более.

iPad

iPad 10,2 (2021) 9-го поколения работает на базе процессора Apple A13 Bionic, который используется в iPhone 11 2019 года выпуска. Новый iPad на 20% мощнее прошлого поколения благодаря чипу Neural Engine.

10,2-дюймовый дисплей поддерживает технологию True Tone, при которой изображение подстраивается на основе окружающих условий освещения.

Устройство получило ультраширокоугольную фронтальную камеру с 12 МП и углом обзора 122 градуса. Благодаря ультраширокоугольной камере в планшете появилась функция «В центре внимания». Она отслеживает человека в кадре, несмотря на его положение: сидит он или перемещается. В случае появления других людей изображение меняет масштаб, чтобы уместить всех в кадре.

На презентации также показали полюбившийся многим iPad mini, который выполнен в стиле iPad Pro с плоскими гранями. Планшет получил «безрамочный» 8,3-дюймовый дисплей с поддержкой TrueTone.

Привычная модельному ряду iPad mini кнопка Home и Touch ID больше не располагаются под дисплеем.

Так, сканер отпечатков пальцев переместился в кнопку включения на верхней части планшета, а кнопки «Домой» больше нет — управление новым iPad Mini осуществляется за счет жестов.

В iPad mini установили Apple A13, а также ультраширокоугольную фронтальную камеру на 12 МП и тыльную камеру на 12 МП, способную снимать видео в 4K-разрешении и стерео-динамики.

Корпус iPad mini выполнен из переработанного алюминия. Вместо проприетарного порта Lightning планшет получил USB Type-C и модель с поддержкой сетей 5G. Кроме того, заявлена поддержка Apple Pencil второго поколения.

Цены на iPad 64 ГБ Wi-Fi начинаются от 30 990 руб., а iPad 64 ГБ Wi-Fi+Cellular — от 42 990 руб., в то время как iPad mini 64 ГБ Wi-Fi будет предлагаться по цене от 47 990 руб. Стоимость iPad mini 64 ГБ Wi-Fi+Cellular будет начинаться от 61 990 руб.

Apple Watch

Несмотря на все утечки, которые указывали на то, что Apple Watch Series 7 получат обновленный дизайн в стиле iPhone 12/13 с плоскими гранями, этого не произошло. Однако лицевая панель все-таки претерпела изменения. Умные часы от Apple получили уменьшенные рамки вокруг дисплея. Это позволило дисплею младшей модели увеличиться с 40 до 41 мм, а старшей — с 44 до 45 мм без увеличения корпуса часов.

По заявлениям Apple, окантовка вокруг экрана стала тоньше на 1,7 мм, а экран при этом стал на 70% ярче и на 40% больше, чем в предыдущем поколении. Благодаря этому на часах помещается на 50% больше текста, также теперь доступна полноценная клавиатура с поддержкой набора текста «свайпом».

В Apple утверждают, что Series 7 — самые износостойкие умные часы в истории компании. Устройство теперь имеет класс защиты IP6X. В них можно плавать и погружаться под воду до 50 метров.

Apple Watch Series 7 должны проработать до 18 часов от одного заряда. Они стали заряжаться на 33% быстрее предыдущей модели.

Часы будут продавать в пяти цветах: черный, золотой, синий и красный и новый оливковый.