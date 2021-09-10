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Технологии

Черный экран и уведомление: Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию

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Смартфоны Xiaomi, оказавшиеся на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане или в Крыму, подвержены блокировке. Предположительно, компания таким образом борется с «серыми» устройствами, то есть теми, что были перевезены на указанные территории нелегально. В правилах пользования продукцией китайской компании указано, что в этих регионах запрещена продажа произведенной ею техники.

Китайская компания Xiaomi блокирует смартфоны собственного производства в некоторых частях мира. В частности, на блокировку жалуются жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крымского полуострова — территории России.

О проблемах с использованием смартфонов сообщают жители указанных регионов на форумах Reddit, Facebook и других соцсетей, сообщает XDA Developers. За последнюю неделю поступило больше всего жалоб. После нескольких дней использования устройств на их экранах возникает знак блокировки и появляется сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или эксплуатацию продукта на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь с розничными продавцами напрямую для получения дополнительной информации».

Считается, что блокируются смартфоны, ввезенные на территорию этих регионов нелегальным образом. При этом пользователи уже нашли способ обхода блокировки Xiaomi: для работы телефона на него нужно установить стороннюю прошивку. Теоретически, как пишет XDA Developers, блокировка может обойти стороной и те устройства, которые были активированы на «легальных» территориях.

Ранее компания блокировала свои устройства, замеченные на территориях, где запрещена продажа техники. Но это не носило массового характера — речь шла о единичных случаях.

В условиях продажи, которые опубликованы на официальном сайте Xiaomi, есть предупреждение, что компания запрещает продавать свою продукцию в определенных регионах.

«Клиент не может экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма».

Если покупатель все-таки планирует перевозить технику, произведенную Xiaomi, в другую страну, то ему необходимы экспортные лицензии (или другие официальные разрешения) до перевозки. «Клиент не может приобретать продукцию для перепродажи или передачи. Все покупки должны быть для собственного использования Клиентом», — предупреждает китайская компания.

При этом о блокировке нелегально перевезенных устройств речи не идет.

Проблемы со смартфонами стали происходить на фоне растущей популярности продукции. В начале августа специалисты Strategy Analytics сообщили, что Xiaomi является лидером по европейским поставкам смартфонов во втором квартале. При подсчете популярности учитывались и отгрузки в Россию.

По данным аналитиков, китайская компания смогла занять 25,3% рынка, отгрузив более 12 млн смартфонов. За ней следует Samsung, который утратил ведущую позицию, заняв лишь 24% рынка, на третьем месте — Apple (19,2% и более 9 млн отгруженных телефонов).

Эксперты считают, что рост доли Xiaomi связан с активным спросом продукции этой компании в России, Украине, Испании и Италии.

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