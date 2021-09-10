Назван способ отказаться от рекламных сообщений операторов связи

На телефоны россиян регулярно приходит спам-SMS от операторов, однако зачастую эти сообщения не имеют ценности, являясь лишь рекламой услуг, тарифов и сервисов. «Газета.Ru» узнала, возможно ли отказаться от этих SMS, и почему операторы связи продолжают их присылать.

Можно ли отключить?

SMS-спам достаточно популярен у операторов связи в России. Компании стараются по умолчанию убедить клиента согласиться на получение подобных сообщений о новых тарифах, услугах и сервисах. Однако отказаться от этих смс непросто. Зачастую процедура подразумевает дополнительные сложности.

Директор по Big Data компании «ВС Лаб» Владимир Базылев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что полностью отключить подобные SMS от операторов нереально, только частично.

«Операторы связи могут блокировать номера, но предупредив об этом пользователя. Такая практика подразумевает, что абонент сначала должен дать разрешение на неполучение таких SMS», — пояснил «Газете.Ru» юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Согласно российскому законодательству, SMS-рассылка допускается только при условии предварительного согласия абонента, причем разрешение клиента не допускается в устной форме.

Также в федеральном законе «О рекламе» (пункт 1 статьи 18) прописано, что распространитель рекламных SMS обязан немедленно прекратить рассылку по требованию абонента.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили «Газете.Ru», что у них есть опция «SMS-фильтр», которая позволяет блокировать рекламу и спам. Тем не менее, для отмены получения информационных сообщений от самого оператора и его партнеров нужно будет обращаться отдельно.

Отказ можно оформить на этапе заключения договора на обслуживание, а позднее — только через контактный центр.

Представитель МТС пояснил «Газете.Ru», что у оператора есть бесплатный номер 4424, который позволяет отказаться от получения смс-рекламы. Для этого достаточно отправить SMS на этот номер с указанием команды off и названием отправителя, которого необходимо заблокировать.

Другой вариант — в личном кабинете на сайте и в приложении Мой МТС подключить услугу «Черный список», и через нее активировать опцию «АнтиСПАМ». Таким образом будет блокироваться получение смс со всех номеров, состоящих из латинских букв или букв и цифр, а также с коротких номеров.

В МТС уточнили, что данные сервисы не блокируют сообщения от оператора.

В пресс-службе Tele2 рассказали «Газете.Ru», что клиенты могут отключить рекламные SMS-сообщения с предложениями оператора.

«Сделать это можно обратившись в салон связи компании или в службу личной поддержки (колл-центр или чат в мобильном приложении оператора)», — добавила представитель компании.

В пресс-службе «Билайн» не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Мотивация операторов

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор компании INPRO.digital Виталий Арбузов заявил о том, что любой оператор связи давно стал одновременно и самым большим оператором персональных и личных данных.

«Эти организации хранят данные на защищенных контурах, но предоставляют возможность своим клиентам рекламироваться на определенные группы, целевые аудитории с выкладками по социально-демографическим показателям — заработку, месту работу и так далее, без разглашения этих данных», — пояснил специалист.

По его словам, полностью остановить распространение персональной информации от операторов с целью таргетированной рекламы практически невозможно.

Владимир Базылев из «ВС Лаб» заявил, что есть как минимум три причины, почему операторы связи все еще проводят такие рассылки среди абонентов.

По его словам, в маркетинге считают, что клиент может не знать, что ему надо, пока это не увидит. «С точки зрения оператора — клиент не в курсе, какие есть дополнительные возможности», — пояснил он.

Базылев привел в пример то, как абонент может не знать, что у оператора есть подписка на фильмы. Сообщение о подобной услуге может заинтересовать его, и в итоге привести к покупке.

Альтернативный вариант — клиент может уже пользоваться чем-то из того что предоставляет оператор, но от конкурентов. «Как пример — домашний интернет и операторы сотовой связи», — пояснил он.

Одно время операторы регулярно писали клиентам, предлагая отказаться от нынешнего провайдера и перейти к ним, вспомнил Базылев. По его словам, аргументом выступало то, что скорость соединения выше, а цена услуги ниже или даже бесплатна — при условии, что абонент имеет мобильный номер у сотового оператора.

Еще одна цель сообщений — стремление добиться от клиента дополнительных покупок (кросс-продажи). Он отметил, что все крупные операторы связи так или иначе продают что-то кроме связи: страховки, смартфоны, компьютерную периферию.

«Для оператора это возможность на своей базе клиентов дополнительно заработать. Почему нет?» — оценил идею Базылев.

Третья причина в рассылке SMS-сообщениями связана с необходимостью проверить реакцию и проконтролировать отток клиентов. «Есть методики и примеры, которые позволяют спрогнозировать определенный процент оттока», — пояснил он. По словам специалиста, они построены на оценке качества ответа клиентов, интенсивности прочтения писем, их поведении с письмами.

«Представьте, что у вас один миллион абонентов. Если такая методика позволит предотвратить хотя бы 7% оттока клиентов, — это уже ощутимая сумма», — объяснил эксперт мотивацию сотовых компаний.