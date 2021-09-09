Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок сборной Италии: Холанд сто процентов перейдет в «Реал», мне так сказали 01:44
В Кировской области мужчина получил 1,5 года тюрьмы за «разборки» со... 01:28
Экс-тренер сборной Аргентины: разумеется, партнерам Месси придется работать больше 01:26
Умер актер «Полицейской академии» Арт Метрано 01:25
Рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20 01:12
Очередной бизнесмен из «лондонского списка» Титова вернулся в Россию 01:01
Постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов* 00:53
Футболист «Барселоны» рассказал, ради чего игроки готовы отказаться от денег 00:48
Минюст США через суд добивается отмены техасского закона об абортах 00:38
В США на год продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 00:37
Технологии

Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation

Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из игры God of War (2021)

Кадр из игры God of War (2021)

Sony Interactive Entertainment
В рамках PlayStation Showcase 2021 были анонсированы несколько новых игровых проектов, а также впервые показан геймплей уже ожидаемых эксклюзивов, в том числе новой часть God of War. Самые интересные анонсы мероприятия — в материале «Газеты.Ru».

Первый геймплей нового God of War

Студия Santa Monica показала кадры из God of War: Ragnarok, следующей части приключений спартанца Кратоса. Судя по ролику, он вместе с повзрослевшим сыном Атреем размышляет о том, как им дальше действовать после окончания истории и открытия тайны его имени. Атрей считает войну с Асгардом возможным вариантом, Кратос же наотрез отказывается от избыточного кровопролития.

Убийство Бальдра, сына Одина и брата Тора, запустило Фимбульвинтер, долгую зиму, предшествующую Рагнареку в скандинавской мифологии. Поэтому теперь вместо лодки Кратос с сыном передвигается на упряжке с волками.

Мать Бальдра, Фрея, которая активно помогала спартанцу в его пути, все-таки пошла на путь мести, которую пообещала Кратосу. В трейлере показан фрагмент их столкновения. Также в нем фигурирует Тор, пока лишь со спины и со своим верным молотом Мьельниром. Игра обещает и новых персонажей, и возвращение уже полюбившихся старых, таких как Мимир, а также гномов-кузнецов Брока и Синдри.

В ролике показана как минимум одна большая новая локация — земля, где живет Тюр, местный бог войны. Он, к неудовольствию Одина, тайно помогал йотунам, родичам матери Атрея. Сам бог также появляется в конце видео, и оказывается на две головы выше спартанца. Судя по всему, они будут союзниками в неизбежном конфликте с главным богом скандинавской мифологии.

Примечательно, что дата выхода проекта так и не была показана. Ранее релиз перенесли с 2021 года на 2022-ой, не указав более точных рамок.

Трейлер обновленной версии GTA V для PS5 и Xbox Series

GTA V действительно выходит на новых консолях, и Sony показала отдельный трейлер игры, которая впервые увидела свет еще в 2013 году. Игрокам пообещали улучшенную графику и усовершенствованный геймплей, а также практически моментальный переход между персонажами.

Тем не менее, проект спустя столько лет не выглядит настолько обновленным, чтобы покупать его снова. Визуально игра, судя по трейлеру, мало чем отличается от уже вышедших ранее версий для PS4 и Xbox One.

Анонсирован Spider-Man 2

Студия Insomniac Games после успеха с двумя играми про Человека-паука анонсировала новую часть приключений супергероя из Нью-Йорка. В нем точно будет присутствовать один из главных врагов супергероя — инопланетный симбиот Веном. Судя по всему, можно будет играть как за «классического Паука» Питера Паркера, так и за «Паука из Бронкса» Майлза Моралеса. Релиз запланирован на 2023 год.

Трейлер ремастера Alan Wake на PS4 и PS5

На презентации также показали трейлер ремастера психологического экшен-триллера Alan Wake от студии Remedy Entertainment, создателей Max Payne. Игра впервые выйдет на приставках PlayStation, ранее этот проект был консольным эксклюзивом Xbox.

Визуально игра действительно выглядит улучшенной: обновлена модель главного героя Алана Уэйка, переделаны видеоролики и в целом графика в игре. Вероятно ремастер станет первым шагом на пути анонса сиквела, о котором давно ходят слухи. Особенно после выхода DLC к Control, другой игре Remedy, в которой Уэйк играет важную роль.

Project EVE

Еще в 2019 году студия Shift Up анонсировала Project EVE, но полноценный трейлер появился только сейчас. Создатели уверяют, что он снят на PlayStation 5. Визуально проект впечатляет графикой и детализацией.

Действие происходит в мрачном будущем на разрушенной Земле, где человечество борется за выживание. Ив — искусственное существо с внешностью аниме-девушки. Игровой процесс представляет из себя слешер, в котором героиня уверенно орудует разными мечами в попытке истребить всех злых существ.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся анонс Wolverine. Игру про Росомаху также готовит Insomniac Games. Трейлер новинки оказался максимально коротким и явно сделанным специально под анонс. Учитывая успехи предыдущих проектов, у этого есть все шансы заинтересовать игроков. Главное — суметь раскрыть потенциал еще одного популярного персонажа вселенной комиксов Marvel.

Также был анонсирован ремастер Uncharted 4 и The Lost Legacy для PlayStation 5. Обе также впервые выйдут на ПК в начале 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ
И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700
Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже
«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели
Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
Российский военный погиб в Сирии
Путин не поедет на похороны Зиничева, но посетит церемонию прощания
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Бывший тренер сборной России Хиддинк объявил о завершении карьеры
Новости и материалы
Экс-игрок сборной Италии: Холанд сто процентов перейдет в «Реал», мне так сказали
В Кировской области мужчина получил 1,5 года тюрьмы за «разборки» со школьником
Экс-тренер сборной Аргентины: разумеется, партнерам Месси придется работать больше
Умер актер «Полицейской академии» Арт Метрано
Рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20
Очередной бизнесмен из «лондонского списка» Титова вернулся в Россию
Постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов*
Футболист «Барселоны» рассказал, ради чего игроки готовы отказаться от денег
Минюст США через суд добивается отмены техасского закона об абортах
В США на год продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября
Запущенный ракетой «Союз-2.1в» спутник принят на управление Минобороны
Спортивный директор «Баварии» высказался об идее проводить ЧМ раз в два года
Российским бронетранспортерам в Таджикистане улучшат защиту
В РПЦ выступили против законопроекта о профилактике домашнего насилия
Космонавт сфотографировал отказавшие на модуле «Наука» датчики
Путин и Лукашенко после совместной пресс-конференции продолжили общение
Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко
Глава МИД Украины заявил о необходимости переговоров Зеленского с Путиным
Все новости
«Использовали плиту как своего рода костер»
В чем причины взрыва в Ногинске и как избежать его повторения в будущем
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»
Деятели культуры ответили Певцову на предложение о цензуре в искусстве
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
«Потепление в выходные нельзя назвать бабьим летом»
Синоптик рассказал об обвале полярного холода в Москве на следующей неделе
Харизма, сбивающая с ног: Адаму Сэндлеру — 55
Актер и автомобильный фанат: эксклюзивный гараж Жан-Поля Бельмондо
Наследникам Жан-Поля Бельмондо достанутся коллекционные автомобили
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки
Риелторы зафиксировали снижение цен на новостройки в столице
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2021»
«Медузы разогнали отдыхающих»: на Украине выдвинули экзотические претензии к России
На Украине назвали нашествие медуз предметом возможного иска к России
Как лесные грибы стали мировым деликатесом
Грибные блюда как новый гастрономический тренд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях