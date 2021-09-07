Некоторым пользователям заблокировали торренты. Как это объясняют

Пользователи интернета в России столкнулись с проблемой скачивания торрент-файлов. Неполадки объясняют блокировкой VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. «Газета.Ru» узнала, связаны ли эти события и реально ли заблокировать торренты всем россиянам.

Нежданная блокировка

«Ростелеком» запретил скачивание торрентов, блокируя протокол BitTorrent. Это произошло на фоне блокировки шести VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. О проблеме пишут участники форума Open Net. Некоторые из них выразили опасения, что это может быть «тестированием» блокировки BitTorrent по всей стране.

Под обсуждением пользователи жаловались на снижение скорости во время скачивания. В пресс-службе «Ростелекома» воздержались от комментариев в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Источник на рынке сообщил «Газете.Ru», что в данном случае речь идет о последовательных и целенаправленных действиях. Собеседник отметил, что это не технический сбой.

Он также считает, что ограничения для BitTorrent вряд ли связаны с блокировкой VPN-сервисов со стороны Роскомнадзора. «В противном случае схожие проблемы наблюдались бы и у других операторов», — добавил источник, уточнив, что проблемы с BitTorrent обнаружили только абоненты ряда филиалов «Ростелекома».

Один из пользователей Open Net написал, что «Ростелеком» начал целиком блокировать протокол BitTorrent на своем DPI. «Техподдержка отвечает, что торренты — это пиратство, поэтому они теперь блокируются», — добавил он.

По словам другого пользователя, проблемы наблюдаются только в Уральском филиале провайдера. «Видимо, тестируют и смотрят на реакцию», — выразил мнение автор комментария.

Легко определить и заблокировать

В разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян сообщил, что

блокировка и замедление торрентов не связаны с VPN-сервисами. «Ошибки не должно было быть», — добавил он.

По его словам, заблокировать скачивание торрент-файлов для россиян достаточно просто, технически это «не самая большая проблема».

«Берется продвинутое оборудование, новые ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — прим. «Газеты.Ru»), которые умеют определять пакеты определенного протокола. Теоретически можно зарубить все пакеты определенного протокола. Или как минимум значительно ухудшить скорость и работу [торрентов]», — пояснил он.

С ним согласен руководитель отдела специальных проектов Департамента Digital Risk Protection (DRP) Group-IB Владимир Калугин. По словам специалиста, мобильные операторы уже довольно давно и успешно ограничивают загрузку через торренты.

Карен Казарян из РАЭК отметил, что подобная система действует у мобильного оператора Yota с самого основания.

«Дело в том, что у каждого сетевого приложения или протокола передачи данных есть свои цифровые следы, которые формируют уникальную сигнатуру», — отметил Калугин.

Дя анализа трафика и выявления сигнатур используют технологию DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов), которая позволяет и фильтровать трафик.

«Следы могут быть как вполне очевидные, например, заголовки пакетов, используемые порты, IP, DNS, так и косвенные: периодичность и количество пакетов, их длина, встречаемость определенных символов», — заключил Калугин.

3 сентября Роскомнадзор заблокировал на территории России шесть сервисов: Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Их обвинили в создании условий для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии и экстремизма.

До этого, в июне, регулятор ограничил использование двух других VPN-сервисов: VyprVPN и Opera VPN. Вскоре после блокировки разработчики из Opera приостановили поддержку в России VPN-сервиса, встроенного в их браузер.