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Конспирологи приняли актера за графику. Он доказал обратное

Фанаты считали, что персонаж сериала «Тед Лассо» создан при помощи CGI

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Кадр из сериала «Тед Лассо» (2020)

Кадр из сериала «Тед Лассо» (2020)

Warner Bros. Television
В социальных сетях уже несколько месяцев активно обсуждается теория заговора вокруг популярного американского сериала «Тед Лассо». Фанаты посчитали, что Бретт Голдстин, актер, сыгравший Роя Кента, создан в картине при помощи компьютерной графики. Теперь же Голдстин прокомментировал слухи с использованием фильтра дополненной реальности, чем еще больше запутал конспирологов.

Персонаж популярного американского сериала «Тед Лассо», который выходит на сервисе Apple TV+, стал причиной теории заговора. Фанаты считают, что он создан при помощи CGI (изображения, сгенерированные компьютером). Впервые схожесть Кента с компьютерным персонажем заметил пользователь Reddit с ником cutterman1234. В ветке форума автор задается вопросом: сошел ли он с ума, или Рой действительно выглядит как персонаж, нарисованный при помощи CGI.

Некоторые пользователи посчитали, что это обычный человек. Однако еще больше людей сошлось на том, что cutterman1234 может быть прав. Часть из них написала, что замечали что-то странное, но не могли понять, что именно. Теперь для них все сошлось – Рой Кент – персонаж, созданный при помощи компьютерной графики.

Благодаря пользователям, которые разместили скриншоты ветки Reddit в социальной сети Twitter, теория заговора вокруг сериала Apple TV+ обзавелась еще большим количеством последователей.

Одна из пользователей Twitter написала: «Официально объявляю конспирологическую теорию CGI Роя Кента открытой», после чего выложила четыре фотографии актера Бретта Голдстина с подписью: «Этот человек кажется вам реальным?».

Несмотря на то, что Голдстин действительно существует, нельзя не признать, что его персонаж действительно вызывает ощущения нереальности. Как пишет The Verge, в заблуждение может вводить идеально выбритый Рой и то, что съемочная команда использует слишком мягкий свет, из-за чего кожа и одежда персонажа кажутся чрезмерно гладкими и блестящими. Издание также отмечает, что его голова кажется больше в сравнении с остальным телом, а его футболки заставляют их думать о компьютерной серии FIFA.

Сам Бретт Голдстин, который еще является автором сценария сериала, вчера иронично прокомментировал теорию, сняв видео в Instagram с наложенной AR-маской Memoji. Актер заявил, что конечно же он настоящий и ежедневно выполняет обычную актерскую работу вроде рендеринга [процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы — «Газета.Ru»].

Этим видео и использованием фильтра с маской дополненной реальности актер еще больше запутал заговорщиков. Несмотря на существование самого актера и множество ролей в сериалах, конспирологи уверены, что не только Рой является вымышленным персонажем, но и сыгравший его Бретт Голдстин.

Арт-директор по компьютерной графике The Agency of Wargaming Дмитрий Люцко в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность в том, что роль Роя Кента исполняет самый настоящий человек.

«Сомнения у зрителей могли возникнуть из-за ряда причин: например, агрессивный грим и перебор с постобработкой видео могли внести некоторую искусственность. Да и характер самого персонажа, который воплощает в кадре актер, тоже могли повлиять на восприятие», — считает Люцко.

Эксперт добавил, что разница между CG-моделью [CG — компьютерная графика] и реальным актером на современном этапе развития компьютерной графики видна преимущественно в анимации цифрового персонажа, а именно в мелочах — например, в поведении глазного яблока и век при микродвижениях, при моргании, в сокращениях мышц лица.

«Это до сих пор достаточно тяжело воспроизвести реалистично», — считает Люцко.

Обсуждение реальности Роя Кента стало прецедентом, заявила генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

«Оно показало, что эпоха оцифрованной реальности окончательно наступила и теперь все чаще люди будут сомневаться — настоящий ли человек перед ними на фото, видео, в кино или это компьютерная графика. Будет интересно наблюдать за развитием этой индустрии и за тем, как она будет саморегулироваться. Возможно, однажды станет неважно, кто цифровой, а кто настоящий, или наоборот — будет принятно в титрах к фильму отдельно отмечать цифровых «актеров». Это покажет время. А пока можно только похвалить Бретта Голдстина за остроумный ответ», — сообщила Бастрыкина.

В современном мире несложно потерять грань между реальной картинкой и созданной при помощи компьютерной графики. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о выступлении Дженсена Хуанга, гендиректора Nvidia, на конференции GTC 2021. Как стало известно позже – на видео был не глава компании, а его CGI-двойник. Пока об этом не объявила Nvidia, никто даже не мог предположить, что это был человек, который полностью воссоздан при помощи компьютерной графики.

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