«Помада», «амулет» и «капля»: самые необычные мобильники из 2000-х

Современные производители смартфонов давно не экспериментируют с изобретением новых форм-факторов, однако еще 20 лет назад крупные компании не боялись пробовать что-то новое и предлагать свое видение того, как должен выглядеть мобильный телефон. «Газета.Ru» вспомнила самые необычные телефоны из 2000-х, чей дизайн выглядит футуристическим даже сейчас.

Nokia 7600

Компактный телефон в виде капли был представлен финской компанией Nokia в 2003 году. Телефон позиционировался как решение для молодежи, поэтому получил интернет-браузер и поддержку 3G — очень прогрессивный стандарт связи для того времени. Для сравнения, первый iPhone 2007 года не поддерживал 3G.

Добиться признания Nokia 7600 не получилось – удобство оказалось важнее дизайна. Пользоваться телефоном было крайне некомфортно — в основном из-за кнопок по бокам.

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Siemens Xelibri

Siemens Xelibri — это целая линейка телефонов, состоящая из 8 моделей, которые вышли в 2003 году. Некоторые телефоны отличались функциями — у первых моделей не было цветного дисплея, у Xelibri 8 был редактор мелодий, у Xelibri 7 было 4 игры, в то время как в других телефонах линейки их было 2. Отличительная черта этой линейки состоит в том, что каждая модель выделялась необычным дизайном: в виде кулона, амулета или пудреницы. Несмотря на смелые форм-факторы, снискать популярность линейке не удалось — почти все модели Xelibri не годились для повседневного использования.

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Nokia 7280

Смартфон от Nokia на базе Symbian OS, который внешне напоминает губную помаду, был представлен в 2004 году. В телефоне отсутствует цифровая клавиатура, а набор номера происходит при помощи вращающегося колёсика и кнопки выбора.

Nokia 7280 в свое время получил множество хвалебных отзывов за оригинальный дизайн, однако не обошлось и без критики – если набрать номер телефона было не так сложно, то на набор короткого СМС-сообщения требовалось немало времени из-за отсутствия привычного блока с цифрами и буквами.

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Nokia N-Gage

Первая модель телефона-портативной консоли была поступила в продажу в 2003 году. Смартфон, построенный на базе Symbian OS, весил 137 г и имел отсек для картриджей, на которых распространялись игры, созданные специально под N-Gage.

Если рассматривать устройство в качестве телефона, а не консоли, то первый представитель N-Gage не мог похвастаться удобством из-за своей формы. К тому же, чтобы услышать собеседника, необходимо было поднести телефон ребром к уху, что выглядело странно.

В качестве портативной консоли N-Gage значительно уступал своему конкуренту в лице Nintendo Game Boy Advance, у которого выбор игр и графика были совершенно на другом уровне. Появление Sony PSP окончательно разрушило планы Nokia по завоеванию рынка видеоигр.

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Toshiba G450

Представители Toshiba не знали точно, как заявить о новом телефоне: 3G-модем с поддержкой голосовых звонков или же телефон с функцией 3G-модема. В любом случае, G450 получил запоминающийся дизайн прямиком из фильмов о космических путешествиях.

Однако космических успехов телефону достичь не удалось — в 2008 году, когда Toshiba G450 увидел свет, на рынке уже были смартфоны от Apple, которые предлагали куда больше функций и могли осуществлять фото- и видеосъемку. Из-за технического отставания Toshiba не смогла обеспечить телефону больших продаж.

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Siemens SX1

Первый смартфон от компании Siemens увидел свет в 2003 году со стартовой ценой $700. На момент выхода он предлагал хорошие технические характеристики, однако непривычный дизайн и сомнительное расположение блока цифровых клавиш по бокам дисплея привели к слабым продажам. К концу цикла жизни в 2005 году смартфон продавался уже за $250, но даже это не помогло ему в реализации планов немецкой компании.

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Samsung Serenata

Этот телефон был представлен в 2007 году в коллаборации Samsung и Bang&Olufsen. «Серенада» — это телефон, в котором инженеры Samsung поменяли местами сенсорный дисплей с клавишами навигации, уместив все это в корпус слайдера. Навигация осуществлялась при помощи колесика, из-за чего телефон напоминал перевернутый iPod Classic.

Из других особенностей телефона стоит отметить выдвижную колонку и подставку, благодаря чему телефон превращался в миниатюрный музыкальный центр.

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LG GD910

Смартфон от LG в форм-факторе часов был представлен в 2009 году под лозунгом: «Теперь каждый может почувствовать себя героем футуристического фильма». Смартфон мог похвастаться 1,43-дюймовым сенсорным дисплеем, 1 ГБ встроенной памяти, металлическим корпусом с защитой от воды и даже камерой.

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Nokia 6260

Смартфон от Nokia, представленный в 2004 году, выполнен в необычном форм-факторе раскладушки, позволяющий поворачивать экран на 90 и 180 градусов, благодаря чему он напоминает небольшую видеокамеру. Смартфон работал на базе Symbian 7.0 и получил широкую популярность в странах СНГ.

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Nokia 5510

Необычный телефон финской компании Nokia, увидевший свет в 2001 году, позиционировался как молодежный гаджет. Телефон выделялся на рынке благодаря qwerty-клавиатуре, расположенной слева и справа от монохромного дисплея, встроенному mp-3 плееру и возможности выхода в интернет. К сожалению, продажи телефона не показались компании успешными, но в будущем Nokia выпустила немало смартфонов с qwerty-клавиатурой, ставшими лидерами продаж.