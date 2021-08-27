Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мясников рассказал об алкогольном напитке, помогающем при постковидном синдроме 09:24
61-летняя и 57-летняя россиянки выиграли бронзовые медали на Паралимпиаде 09:14
Число жертв взрывов на складах в Казахстане выросло до 13 09:04
Ученые открыли самый северный остров в мире 08:58
В Казахстане 29 августа объявили Днем траура в связи с погибшими... 08:46
Хабиб отреагировал на переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» 08:40
Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека 08:39
Актер Белоголовцев подверг критике Салихову и руководство «Спартака» 08:29
Россияне назвали причины для оформления ипотеки 08:27
В России вдвое выросло число преступлений, связанных с пропагандой терроризма... 08:21
Технологии

«Помада», «амулет» и «капля»: самые необычные мобильники из 2000-х

О каких телефонах мечтали подростки нулевых

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Nokia
Современные производители смартфонов давно не экспериментируют с изобретением новых форм-факторов, однако еще 20 лет назад крупные компании не боялись пробовать что-то новое и предлагать свое видение того, как должен выглядеть мобильный телефон. «Газета.Ru» вспомнила самые необычные телефоны из 2000-х, чей дизайн выглядит футуристическим даже сейчас.

Nokia 7600

Компактный телефон в виде капли был представлен финской компанией Nokia в 2003 году. Телефон позиционировался как решение для молодежи, поэтому получил интернет-браузер и поддержку 3G — очень прогрессивный стандарт связи для того времени. Для сравнения, первый iPhone 2007 года не поддерживал 3G.

Добиться признания Nokia 7600 не получилось – удобство оказалось важнее дизайна. Пользоваться телефоном было крайне некомфортно — в основном из-за кнопок по бокам.

close
100%
Nokia

Siemens Xelibri

Siemens Xelibri — это целая линейка телефонов, состоящая из 8 моделей, которые вышли в 2003 году. Некоторые телефоны отличались функциями — у первых моделей не было цветного дисплея, у Xelibri 8 был редактор мелодий, у Xelibri 7 было 4 игры, в то время как в других телефонах линейки их было 2. Отличительная черта этой линейки состоит в том, что каждая модель выделялась необычным дизайном: в виде кулона, амулета или пудреницы. Несмотря на смелые форм-факторы, снискать популярность линейке не удалось — почти все модели Xelibri не годились для повседневного использования.

close
100%
Siemens

Nokia 7280

Смартфон от Nokia на базе Symbian OS, который внешне напоминает губную помаду, был представлен в 2004 году. В телефоне отсутствует цифровая клавиатура, а набор номера происходит при помощи вращающегося колёсика и кнопки выбора.

Nokia 7280 в свое время получил множество хвалебных отзывов за оригинальный дизайн, однако не обошлось и без критики – если набрать номер телефона было не так сложно, то на набор короткого СМС-сообщения требовалось немало времени из-за отсутствия привычного блока с цифрами и буквами.

close
100%
Nokia

Nokia N-Gage

Первая модель телефона-портативной консоли была поступила в продажу в 2003 году. Смартфон, построенный на базе Symbian OS, весил 137 г и имел отсек для картриджей, на которых распространялись игры, созданные специально под N-Gage.

Если рассматривать устройство в качестве телефона, а не консоли, то первый представитель N-Gage не мог похвастаться удобством из-за своей формы. К тому же, чтобы услышать собеседника, необходимо было поднести телефон ребром к уху, что выглядело странно.

В качестве портативной консоли N-Gage значительно уступал своему конкуренту в лице Nintendo Game Boy Advance, у которого выбор игр и графика были совершенно на другом уровне. Появление Sony PSP окончательно разрушило планы Nokia по завоеванию рынка видеоигр.

close
100%
Nokia

Toshiba G450

Представители Toshiba не знали точно, как заявить о новом телефоне: 3G-модем с поддержкой голосовых звонков или же телефон с функцией 3G-модема. В любом случае, G450 получил запоминающийся дизайн прямиком из фильмов о космических путешествиях.

Однако космических успехов телефону достичь не удалось — в 2008 году, когда Toshiba G450 увидел свет, на рынке уже были смартфоны от Apple, которые предлагали куда больше функций и могли осуществлять фото- и видеосъемку. Из-за технического отставания Toshiba не смогла обеспечить телефону больших продаж.

close
100%
Toshiba

Siemens SX1

Первый смартфон от компании Siemens увидел свет в 2003 году со стартовой ценой $700. На момент выхода он предлагал хорошие технические характеристики, однако непривычный дизайн и сомнительное расположение блока цифровых клавиш по бокам дисплея привели к слабым продажам. К концу цикла жизни в 2005 году смартфон продавался уже за $250, но даже это не помогло ему в реализации планов немецкой компании.

close
100%
Siemens

Samsung Serenata

Этот телефон был представлен в 2007 году в коллаборации Samsung и Bang&Olufsen. «Серенада» — это телефон, в котором инженеры Samsung поменяли местами сенсорный дисплей с клавишами навигации, уместив все это в корпус слайдера. Навигация осуществлялась при помощи колесика, из-за чего телефон напоминал перевернутый iPod Classic.

Из других особенностей телефона стоит отметить выдвижную колонку и подставку, благодаря чему телефон превращался в миниатюрный музыкальный центр.

close
100%
Samsung

LG GD910

Смартфон от LG в форм-факторе часов был представлен в 2009 году под лозунгом: «Теперь каждый может почувствовать себя героем футуристического фильма». Смартфон мог похвастаться 1,43-дюймовым сенсорным дисплеем, 1 ГБ встроенной памяти, металлическим корпусом с защитой от воды и даже камерой.

close
100%
LG

Nokia 6260

Смартфон от Nokia, представленный в 2004 году, выполнен в необычном форм-факторе раскладушки, позволяющий поворачивать экран на 90 и 180 градусов, благодаря чему он напоминает небольшую видеокамеру. Смартфон работал на базе Symbian 7.0 и получил широкую популярность в странах СНГ.

close
100%
Nokia

Nokia 5510

Необычный телефон финской компании Nokia, увидевший свет в 2001 году, позиционировался как молодежный гаджет. Телефон выделялся на рынке благодаря qwerty-клавиатуре, расположенной слева и справа от монохромного дисплея, встроенному mp-3 плееру и возможности выхода в интернет. К сожалению, продажи телефона не показались компании успешными, но в будущем Nokia выпустила немало смартфонов с qwerty-клавиатурой, ставшими лидерами продаж.

close
100%
Nokia

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
На Украине сообщили об ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и России
«Услышали сильный хлопок — и пошел черный дым». Су-24 потерпел крушение
У пилотов разбившегося под Пермью Су-24 диагностированы переломы рук
«Все воюют против всех»: что ждет Афганистан после терактов
Кто и почему устроил серию взрывов в районе аэропорта Кабула
Дипмиссия КНР в США назвала доклад Штатов о COVID-19 научно неубедительным
Военные США провели спецоперацию по уничтожению боевика ИГ* в Афганистане
Число жертв взрывов на складах в Казахстане выросло до 13
Ученые открыли самый северный остров в мире
Новости и материалы
Мясников рассказал об алкогольном напитке, помогающем при постковидном синдроме
61-летняя и 57-летняя россиянки выиграли бронзовые медали на Паралимпиаде
В Казахстане 29 августа объявили Днем траура в связи с погибшими при взрывах на складе
Хабиб отреагировал на переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека
Актер Белоголовцев подверг критике Салихову и руководство «Спартака»
Россияне назвали причины для оформления ипотеки
В России вдвое выросло число преступлений, связанных с пропагандой терроризма в сети
Билялетдинов считает, что «Локомотив» может занять первое место в группе ЛЕ
В Аргентине произвели более 5 млн доз российской вакцины «Спутник V»
«Краснодар» представил свой гимн, написанный известным голливудским композитором
Экс-игрок «Динамо» разочарован переходом Рамоса в «ПСЖ»
Эксперт: размещение военных США на Украине пока невозможно
В ДТП с участием такси с начала года пострадали 2,4 тысячи человек
Великобритания сместила Россию на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады
В США готовятся к урагану «Ида»
В Москве в субботу ожидается до +25°С и облачность с прояснениями
Два миллиона человек подписались на Instagram «МЮ» после возвращения Роналду
Все новости
«Мягкотелый, такие у нас не выживают»: Салихова раскритиковала Виторию
Зарема Салихова предложила болельщикам самим выкупить «Спартак»
Треш-стрим довел блогера до СИЗО
Суд арестовал стримера, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине
Рублю в помощь: остановят ли США печатный станок
Эксперты оценили месседжи главы ФРС США Джерома Пауэлла
Запрет блокировки счетов ИП, отзыв лицензий у банков, штраф для Booking.com: экономические итоги недели
Топ-10 главных экономических событий недели
Золото и еще четыре медали: Россия зажигает в четвертый день Паралимпиады. LIVE
Легкоатлет Яремчук победил на дистанции 1500 метров в классе T46 в Токио
«Операция Ковчег»: как британец спасает бездомных животных от «Талибана»*
Британское правительство разрешило вывезти из Кабула бездомных кошек и собак
«Погасла звезда русского хоккея»: 40 лет назад погиб Валерий Харламов
Роботизация и газификация: как обновили Duster
Кроссовер Duster получил газовую версию и новую коробку
«Это невозможно»: почему коронавирус не станет локальным заболеванием
В Роспотребнадзоре раскритиковали заявление ВОЗ о будущем COVID-19
«Слепок со сценария Трампа»: грозит ли Байдену импичмент
Республиканцы потребовали отставки Байдена после гибели военных США в Кабуле
Рост, импотенция, холестерин: как предсказать время смерти
Названы признаки приближающейся смерти
«Исправить хаос в фанатском сообществе»: власти Китая борются с поп-звездами
Рейтинги популярности звезд оказались под запретом в Китае
Какие изменения произошли в заданиях ЕГЭ-2022
В 2022 году ЕГЭ по профильной математике, физике и литературе станут сложнее
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях