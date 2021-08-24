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Технологии

Windows XP — 20 лет. И она все еще кому-то нужна

В мире осталось 9 миллионов человек, которые используют Windows XP

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Одной из самых популярных операционных систем от Microsoft, Windows XP, исполнилось 20 лет. За годы существования XP побила множество рекордов и задала направление развития технологий в компании. Несмотря на уже преклонный для ОС возраст, она все еще установлена на миллионы компьютеров в мире.

24 августа 2001 года компания Microsoft отправила производителям компьютеров и фабрикам сборку Windows XP 2600 для ее дальнейшего распространения и установки на ПК. Всего за 5 лет Windows XP удалось завоевать 75% рынка операционных систем. По состоянию на июль 2021 года аудитория Windows XP составляет0,59%. Если верить данным Microsoft о том, что общая аудитория Windows составляет около 1,5 млрд, то на данный момент Windows XP установлена на 9 млн устройств во всем мире.

Первое с чем ассоциируется Windows XP – обои с зеленым лугом, установленные по умолчанию. Автором снимка является американский фотограф Чарльз О'Рир, который сделал его в 1996 году в штате Калифорния, США.

Сегодня место, где была сделана фотография, трудно узнать: вместо густой изумрудного цвета травы там расположились виноградники.

Известно, что за свою работу, которая стала визитной карточкой операционной системы, О'Рир получил более $100 тысяч.

Windows XP позиционировалась как универсальная операционная система для различных платформ: от домашнего компьютера до кассовых аппаратов и банкоматов. Под каждую задачу разработчики придумали отдельную редакцию, чтобы не нагружать «лишним» те компьютеры, которым не понадобятся отдельные приложения и настройки. Всего насчитывается более 10 версий Windows XP.

Интерфейс Windows XP был полностью переработан, если сравнивать его с предыдущей версией — Windows 2000. В систему добавили падающую тень от ярлыков на рабочем столе, возможность блокировки панели задач во избежание случайного изменения, цветовое выделение в меню «Пуск» недавно добавленных приложений и множество других нововведений, благодаря которым XP стала самой узнаваемой ОС своего времени.

Пользователям, которые не были готовы обновить пользовательский интерфейс, предлагалась «классическая» тема, которая повторяла дизайн Windows 2000 и предыдущих версий.

За первые пять лет существования Windows XP было продано более 400 миллионов копий.

С 2003 по 2011 год XP занимала лидирующие позиции на рынке. Стоит учесть и то, что большая часть установленных в то время версий XP была пиратской, а значит они не были включены в официальную статистику.

Windows XP запомнилась как операционная система с долгим сроком официальной поддержки, который составил аж 12,5 лет. Об окончании техподдержки XP Microsoft объявила в апреле 2014 года. При этом была предусмотрена возможность продлить поддержку еще на 5 лет — за отдельную плату.

Несмотря на то что прекращение поддержки обычно является необратимым действием, в истории компании случались и исключения из правил. В 2017 году, когда по всему миру разлетелся вирус-вымогатель WannaCry, Microsoft выпустила экстренный патч, который затронул в том числе и пользователей XP, защитив их от опасного ПО.

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