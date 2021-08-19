Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, с кем сборная России по хоккею сыграет в первом матче... 20:21
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова желание дестабилизировать Европу 20:19
Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу «взламывать» клетки 20:13
Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер после обнаружения подозрительного предмета 20:10
Известный комик рассказал об испорченном выступлении на КВН 19:58
В «Ростове» пошутили над комплектом формы «Ювентуса» 19:58
Нутрициолог рассказала, как правильно питаться во время COVID-19 19:56
Власти Калининграда возмутились поведением Наташи Королевой 19:45
Газизов рассказал, чему его научила работа в «Спартаке» 19:42
Суд приговорил подравшегося с бойцами ОМОН чеченца к пяти годам заключения 19:38
Технологии

История с PUBG повторилась. В новом режиме Fortnite копирует Among Us

Создатели Among Us с иронией оценили режим Fortnite про самозванцев

Разработчик популярной многопользовательской игры Fortnite представил новый режим, который представители Among Us сочли за откровенный плагиат. «Газета.Ru» собрала другие примеры, когда Epic Games забирала себе чужие идеи.

«Самозванцы Fortnite»

Компания Epic Games представила новый режим «Самозванцы Fortnite» — концепция которого была украдена у разработчиков популярной инди-игры Among Us. Этот режим предназначен для десяти игроков: восьми агентов, обслуживающих мост, и двух самозванцев, стремящихся его захватить. Процесс игры построен на поддержании работы моста со стороны агентов и устранения агентов с целью захвата моста для самозванцев. Параллельно агенты должны вычислить, кто из игроков является самозванцем.

На этом построена вся концепция игры Among Us, релиз которой состоялся в 2018 году. При этом даже название режима в оригинале «Fortnite Impostors» отсылает к инди-игре, благодаря которой в сети стал популярен сам термин «импостер», в переводе обозначающий предателя или самозванца.

«Мы не запатентовали механики Among Us. Не думаю, что это полезно для индустрии. Но неужели так сложно вложить 10% усилий на добавление собственных элементов?», — задается вопросом Маркус Бромандер, сооснователь студии InnerSloth, ответственной за выход игры.

Другой разработчик InnerSloth, Гэри Портер, отметил, что карта режима Fortnite подозрительно напоминает расположение космического корабля из Among Us. И хотя он даже не занимался именно этой зоной, происходящее все равно его задело. После он с иронией добавил, что раз авторы Fortnite поменяли местами пару мест в локации, то «это нормально».

Авторы Among Us добавили, что были бы не против вместе разработать этот режим для Epic Games, но им никто этого не предложил.

Многие пользователи сети критикуют разработчиков Fortnite, которые пошли против маленькой студии, состоящей из 7 человек, и сравнили эту ситуацию со сражением Epic Games и Apple.

PUBG против Fortnite

Разработчики популярной игры PUBG, популяризировавший жанр «королевской битвы», также судились с Epic Games из-за украденного режима. Они вместе работали над оптимизацией игрового движка компании Epic Games — Unreal Engine 4, на котором разрабатывался PUBG.

Крупный скандал произошел после успешного запуска PUBG. Epic Games представила новый режим к уже существовавшему Fortnite под названием «Fortnite Battle Royale», в котором таким же образом, как и с Among Us, новый режим являлся плагиатом популярной игры — и жанра в целом.

Представители PUBG подали в суд на Epic Games, однако позже отозвали заявление без объяснения причин.

Ворованный танец

В Fortnite существует множество эмоций и жестов, отсылающих к поп- и гик-индустрии, которые стали неотъемлемой частью игры. Так как танцы не являются интеллектуальной собственностью, Fortnite фактически открыла для себя золотую жилу – популяризировать игру за счет внедрения известных среди подростков движений.

В 2018 году американский репер Chance the Rapper отметил это упущение, публично заявив о том, что деньгами, на которые игроки покупают эти движения, надо справедливо делиться с придумавшими их людьми.

В том же году актер Дональд Фэйсон отказался от просьбы журналистки исполнить свой танец из сериала «Клиника» и предложил ей сыграть в Fortnite, если она хочет увидеть движения танца.

«Танец украли, и он больше мне не принадлежит», — заявил Фэйсон.

Исключением не стало и одно из самых популярных движений 2018 года – танец Рассела Хорнинга, известного в интернете как Backpack Kid. Он стал знаменитым после совместного выступления с Кэти Перри на шоу Saturday Night Live.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы»
В Узбекистане депутата раскритиковали за русский язык
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского
Зеленский впервые рассказал крымским журналистам, как намерен вернуть полуостров
Из носа в легкие, а потом в мозг. Ученые увидели, как коронавирус поражает организм
Ученые сняли на видео, как SARS-CoV-2 добирается до внутренних органов
Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер после обнаружения подозрительного предмета
Суд приговорил подравшегося с бойцами ОМОН чеченца к пяти годам заключения
Полиция ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу у Капитолия
В МИД рассказали, при каких обстоятельствах могут исключить талибов* из списка террористов
Новости и материалы
Стало известно, с кем сборная России по хоккею сыграет в первом матче на ЧМ-2022
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова желание дестабилизировать Европу
Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу «взламывать» клетки
Известный комик рассказал об испорченном выступлении на КВН
В «Ростове» пошутили над комплектом формы «Ювентуса»
Нутрициолог рассказала, как правильно питаться во время COVID-19
Власти Калининграда возмутились поведением Наташи Королевой
Газизов рассказал, чему его научила работа в «Спартаке»
Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
Бывший тренер «Зенита» претендует на приз УЕФА тренеру года
В Госдуме оценили законопроект о запрете въезда русофобам
Сын Щербакова рассказал о состоянии актера после госпитализации
В Минздраве Саратова призвали переболевших COVID-19 петь русские народные песни
Губерниев — о решении Международной федерации гимнастики: нужно идти до конца
Пророссийского правозащитника в Казахстане приговорили к 7 годам тюрьмы
Экс-тренер клубов РПЛ: чем больше у Дзюбы врагов, тем лучше для него
Зеленский сравнил газопровод «Северный поток — 2» с кино
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом
Все новости
«В любом количестве»
Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Кабула
Что известно об убийстве тюменской школьницы
Тело пропавшей в июне девочки нашли в двух километрах от дома в Тюмени
Трейдеры почуяли газ: котировки в Европе обвалились на 15%
Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» должны начаться в октябре
Вэл Килмер не мог говорить семь лет из-за рака. Голос ему вернула нейросеть
ИИ заговорил голосом голливудского актера — сам он был в восторге
«Дети подходят после уроков, ждут концерта, респектуют»
Интервью с группой Tyagotenie — об альбоме «Жар», демонах и рэпе для школьников
В России удивились позиции ЕС по ситуации с Афганистаном
Замглавы МИД отреагировал на обеспокоенность ЕС из-за влияния России в Афганистане
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
Хакер Шумейко докладывал Apple об украденных прототипах iPhone. Денег ему не дали
Компания Apple больше года следила за инсайдерами через двойного агента
Количество погибших растет. Что происходит в районе аэропорта Кабула
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек после прихода «Талибана*»
«Считается другом нашего народа»: как Меркель «развела» Украину
Украинский экономист объяснил, как Меркель оставила Киев без транзита газа
«Подлая банда убийц, отребье человечества»: как Сталин расправился с оппозицией
Троцкисты хотели исполнить последний завет Ленина — их судили и расстреляли
«Строительство флота»: Зеленский попросит помощь у Байдена
Зеленский пообещал, что через 14 лет у Украины будет «большой флот»
«Он уже пересек Ла-Манш»: чего еще ждать от богомола
Эксперт рассказал, когда богомолы дойдут до Петербурга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях