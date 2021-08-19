История с PUBG повторилась. В новом режиме Fortnite копирует Among Us

Разработчик популярной многопользовательской игры Fortnite представил новый режим, который представители Among Us сочли за откровенный плагиат. «Газета.Ru» собрала другие примеры, когда Epic Games забирала себе чужие идеи.

«Самозванцы Fortnite»

Компания Epic Games представила новый режим «Самозванцы Fortnite» — концепция которого была украдена у разработчиков популярной инди-игры Among Us. Этот режим предназначен для десяти игроков: восьми агентов, обслуживающих мост, и двух самозванцев, стремящихся его захватить. Процесс игры построен на поддержании работы моста со стороны агентов и устранения агентов с целью захвата моста для самозванцев. Параллельно агенты должны вычислить, кто из игроков является самозванцем.

На этом построена вся концепция игры Among Us, релиз которой состоялся в 2018 году. При этом даже название режима в оригинале «Fortnite Impostors» отсылает к инди-игре, благодаря которой в сети стал популярен сам термин «импостер», в переводе обозначающий предателя или самозванца.

«Мы не запатентовали механики Among Us. Не думаю, что это полезно для индустрии. Но неужели так сложно вложить 10% усилий на добавление собственных элементов?», — задается вопросом Маркус Бромандер, сооснователь студии InnerSloth, ответственной за выход игры.

Другой разработчик InnerSloth, Гэри Портер, отметил, что карта режима Fortnite подозрительно напоминает расположение космического корабля из Among Us. И хотя он даже не занимался именно этой зоной, происходящее все равно его задело. После он с иронией добавил, что раз авторы Fortnite поменяли местами пару мест в локации, то «это нормально».

Авторы Among Us добавили, что были бы не против вместе разработать этот режим для Epic Games, но им никто этого не предложил.

Многие пользователи сети критикуют разработчиков Fortnite, которые пошли против маленькой студии, состоящей из 7 человек, и сравнили эту ситуацию со сражением Epic Games и Apple.

PUBG против Fortnite

Разработчики популярной игры PUBG, популяризировавший жанр «королевской битвы», также судились с Epic Games из-за украденного режима. Они вместе работали над оптимизацией игрового движка компании Epic Games — Unreal Engine 4, на котором разрабатывался PUBG.

Крупный скандал произошел после успешного запуска PUBG. Epic Games представила новый режим к уже существовавшему Fortnite под названием «Fortnite Battle Royale», в котором таким же образом, как и с Among Us, новый режим являлся плагиатом популярной игры — и жанра в целом.

Представители PUBG подали в суд на Epic Games, однако позже отозвали заявление без объяснения причин.

Ворованный танец

В Fortnite существует множество эмоций и жестов, отсылающих к поп- и гик-индустрии, которые стали неотъемлемой частью игры. Так как танцы не являются интеллектуальной собственностью, Fortnite фактически открыла для себя золотую жилу – популяризировать игру за счет внедрения известных среди подростков движений.

В 2018 году американский репер Chance the Rapper отметил это упущение, публично заявив о том, что деньгами, на которые игроки покупают эти движения, надо справедливо делиться с придумавшими их людьми.

В том же году актер Дональд Фэйсон отказался от просьбы журналистки исполнить свой танец из сериала «Клиника» и предложил ей сыграть в Fortnite, если она хочет увидеть движения танца.

«Танец украли, и он больше мне не принадлежит», — заявил Фэйсон.

Исключением не стало и одно из самых популярных движений 2018 года – танец Рассела Хорнинга, известного в интернете как Backpack Kid. Он стал знаменитым после совместного выступления с Кэти Перри на шоу Saturday Night Live.