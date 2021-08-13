Мотивация, действие, триггер: как приложения манипулируют нами

Современные люди активно проводят время в приложениях по несколько часов ежедневно, и польский разработчик Питер Мезик уверен, что это не случайность. По его словам, создатели социальных сетей и других сервисов используют три принципа, чтобы вызвать «привыкание» у пользователя. «Газета.Ru» пообщалась с российскими разработчиками и узнала, как привычка «сидеть в приложении» закладывается в него еще на этапе разработки.

Как создается зависимость

Поведение людей в приложениях на смартфонах изначально продумывается создателями этих программ еще на самых ранних этапах их создания. С таким мнением выступил разработчик Питер Мезик в интервью Business Insider.

По его словам, желание людей регулярно заходить в приложение является результатом «поведенческого дизайна». Это означает, что создатели сознательно добавляют в программы множество элементов, чтобы привлекать внимание пользователей и формировать у них зависимость.

«Успех приложения часто измеряется тем, насколько оно привносит новую привычку», — уверен специалист. По словам Мезика,

существует два типа приложений: «обезболивающие» и «добавки», по аналогии с медициной.

«Добавки» решают конкретные проблемы, оптимизируют работу и делают жизнь проще. Это информирующие о пробках карты, банковские приложения и переводчики. Они решают проблему и используются время от времени. «Обезболивающие» же не удовлетворяют определенной потребности, люди просто находят их интересными. И потому они могут вызывать привыкание — для пользователя нет конечной цели их использования.

Мезик рассказал, что при создании приложения нужно соблюдать три важных пункта, чтобы манипулировать поведением людей. «Для формирования привычки необходимы достаточная мотивация, умение совершить действие и событие (триггер)», — сообщил разработчик.

Этот подход, являющийся стандартом для разработчиков приложений, основан на модели изменения поведения, которую сформулировал профессор психологии Стэнфордского университета Брайан Джеффри Фогг.

Мотивация — обязательное условие для того, чтобы пользователь открыл приложение. Это может быть, например, страх пропустить публикации у близких и друзей или желание узнать мнения людей о том или ином событии в мире.

Действия затягивают пользователей в цикл поведения. Например, нажатие на кнопку «Нравится» под постом. Препятствия для этого действия должны быть минимальными. Наконец само действие зависит от события (триггера). Это то, что втягивает нас в приложение. Например, вибрация телефона или оповещение о новом сообщении.

Подобные изменения в поведении не обязательно могут быть плохими. Таким образом приложения могут помогать людям, например, напомнить о важном деле или необходимости соблюдать питьевой режим. Тем не менее, потенциал выработки зависимости исключительно высок в соцсетях, заметил Мезик.

«Обычно они создают побуждение к действию вокруг отрицательных эмоций, таких как одиночество или скука», — сказал разработчик.

Доход всему виной

При этом он призвал не демонизировать приложения, так как монетизация и этичная разработка приложений не исключают друг друга.

«Причина, по которой приложения вызывают привыкание, заключается в том, что большинство компаний сначала задают себе вопрос, как они могут с их помощью заработать деньги», — пояснил Мезик.

Основатель и руководитель компании «Диджитализируй!» Алексей Голобурдин в комментарии «Газете.Ru» согласился, что основная модель монетизации приложений идет от рекламы, а удержание пользователя играет важную роль.

«Компания должна решить две задачи. Первая: необходимо привлечь аудиторию, которая будет потреблять много рекламы. Вторая: необходимо привлечь рекламодателей, которые будут покупать много рекламы», — отметил он. При достижении этих целей бизнес будет стабильно прибыльным. По словам Голобурдина,

привлеченный пользователь оставляет о себе больше информации, а значит и ценится дороже при продаже рекламы. Для пополнения этих данных юзер должен заходить в приложение стабильно и много.

Соцсети предпринимают немало усилий, чтобы выступать привлекательным рекламным каналом. «Анализируются «друзья» в социальной сети, устройства, с которых пользователь выходит в Facebook, география пользователя, посты, которые пользователь читает и пишет, группы, на которые подписывается», — заметил разработчик.

Соцсеть Марка Цукерберга также может в каком-то виде использовать переписки из мессенджера WhatsApp для анализа интересов пользователя, изучать его активность в Instragram.

«На самом деле Facebook следит за пользователями даже вне своих сервисов, на множестве веб-сайтов установлен Facebook Pixel, специальный код, который позволяет владельцам сайтов анализировать посещаемость, а Facebook с его помощью получает информацию о том, какие сайты посещает человек», — добавил Голобурдин.

Схема аналогична и для любых других больших приложений. Как пояснил эксперт, этим методы способствуют улучшению цифрового профиля пользователя и позволяют пользователю потреблять больше рекламы.

iOS Team Lead в компании Swiftlane Иван Вавилов отметил, что и другие приложения, такие как мессенджеры и бесплатные игры, ориентированы на увеличение времени, которое пользователь проводит внутри.

К ним можно отнести Reddit и Telegram с большим количеством существующих каналов и групповых чатов, считает он. При этом ошибочно обвинять всех создателей приложений в стремлении удерживать пользователей.

«Не всегда разработчики задумываются на старте о том, за счет чего они будут удерживать у себя людей, главное — это сформировать ценность продукта и создать контент. Это и влечет как большое количество пользователей, так и продолжительные сеансы в приложении», — добавил Вавилов.

Недостаточно обоснований

Несколько бывших сотрудников Apple, Google и Facebook уверены, что крупные технологические компании намеренно создают приложения, вызывающие привыкание. Они заявили, что их руководство не волнует, могут ли подобные механики влиять на психическое здоровье и эмоциональное состояние пользователей, поскольку они слишком зациклены на прибыли.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сомневается в перспективе борьбы с подобными практиками. По его словам, это станет возможным, когда появится полноценное научно обоснованное определение цифровой зависимости и ее видов.

«Тогда и можно будет пробовать собирать массовые коллективные иски против Google, Facebook, Twitter, Mail.ru Group и других компаний-владельцев приложений», — пояснил специалист.

По мнению Переславского, все катализаторы действий пользователей действительно направлены на извлечение прибыли, но в них нет прямого стремления «подсадить» людей на какое-то конкретное приложение.

Он скептически оценивает шансы на то, что со временем принципы работы этих приложений претерпят какие-либо глобальные изменения. Эксперт заключил, что примеры запретов в Китае бесполезны, так как аналоги от китайских разработчиков все равно продолжают работать.