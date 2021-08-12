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Технологии

«За нами действительно следят»: почему не стоит доверять своему смартфону

ESET: 77% граждан считают, что за ними следят через их гаджеты

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Опрос разработчика антивирусного ПО ESET выявил страхи пользователей смартфонов из России. Так, три четверти опрошенных россиян уверены, что их гаджет за ними следит — через историю поиска или при помощи микрофона и камеры. «Газета.Ru» пообщалась с ИБ-экспертами и выяснила, кто и зачем наблюдает за нами.

77% россиян уверены, что за ними осуществляется слежка при помощи их мобильных устройств и гаджетов, говорится в пресс-релизе ИБ-компании ESET, поступившем в «Газету.Ru».

Почти половина опрошенных (40%) считают, что сбор персональных данных происходит через отслеживание истории поиска на устройствах. Каждый четвертый считает, что все производимые на устройствах действия анализируются. 14% респондентов считают, что слежка происходит с помощью камеры и микрофона.

65% считают, что причиной сбора персональной информации является таргетированная реклама, 47% опрошенных уверены, что данные собирают спецслужбы, а 39% — мошенники.

Треть всех респондентов (33%) выступили категорически против отслеживания персональных данных.

Для того чтобы избежать потенциальной слежки, 45% россиян отключают геопозицию на своих устройствах. Также проверяют и запрещают доступ приложений к отдельным функциям 39% опрошенных. Нередко жители страны стараются не обсуждать личные темы по телефону и не подключаются к общественным Wi-Fi-сетям – в 34% и 32% случаев соответственно.

«Тенденция распространения вредоносного ПО на мобильных устройствах способствует возникновению обоснованных подозрений относительно слежки», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Слободчиков, эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

По его словам, слежку через гаджеты могут осуществлять службы правоохранительных органов с помощью операторов связи, которые обязаны предоставлять информацию о пользователе по запросу таких служб. Также слежку в том или ином виде могут организовать злоумышленники посредством специального вредоносного ПО с целью шантажа или кражи информации.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев считает, что мобильные устройства и приложения действительно собирают много разной информации как о пользователе, так и о его устройстве – для анализа работы программ и показа таргетированной рекламы.

При этом, уточняет эксперт, не стоит думать, что за человеком постоянно следят, а телефон прослушивают, если пользователю предлагают нужный товар в нужное время.

«Сегодня ни устройство, ни приложения не собирают данные, о которых пользователь не знает. При первичной настройке и в меню настроек устройство покажет, какие данные собираются. Аналогичная информация указана в пользовательском соглашении к приложениям. Конечно бывают случаи, когда пользователь дает свое согласие на обработку личных данных, а мобильное приложение передает как данные пользователя, так и его окружения, третьим лицам. В таком случае может утечь, например, список контактов. В связи с этим хочу подчеркнуть, как важно читать пользовательские соглашения: и к устройству, и к приложениям», — предупреждает Чебышев.

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс полагает, что в большинстве случаев информация о пользователях собирается таким образом, чтобы по ней было невозможно идентифицировать конкретного человека, но, тем не менее, «за нами действительно следят» — в основном по коммерческим причинам.

«Если пользователь беспокоится о возможной слежке в коммерческих целях, то он может отключить геолокацию, тщательно настраивать параметры приватности, подключаться только к проверенным Wi-Fi сетям, а еще использовать решения против отслеживания и безопасные браузеры.

При этом, даже если пользователь отключит геолокацию, за ним все равно еще могут следить — например, если у кого-то есть доступ к информации о том, к каким вышкам сотовой связи он подключается.

Шпионские программы также могут «захватить» устройство, например, включать микрофон и камеру для записи разговоров и доступа к нашим разговорам и чатам. Поэтому очень важно обеспечивать как физическую, так и технологическую безопасность устройства», — заключает эксперт.

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