Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов

Apple приготовила три важных изменения в работе камеры собственных смартфонов — компания считает их инновационными и готовится подчеркивать эти отличия от предыдущих iPhone на осенней презентации, сообщает Bloomberg. Новые гаджеты, вероятно, будут представлены в сентябре, как и планировалось, но не исключено, что мероприятие вновь пройдет в онлайн-формате.

Камера по-новому

Новая линейка iPhone получит как минимум три важных новых функции для камер, а также особые возможности при съемке видео. Как сообщает агентство Bloomberg, Apple считает эти инновации главными отличиями от прошлогодних моделей смартфонов.

Функция портретной съемки теперь будет использоваться не только для фото, но и при записи роликов. Новинка получит название Cinematic Video.

Впервые режим портретной съемки появился в iPhone в 2016 году с выходом модели iPhone 7 Plus. Функция позволяет сфокусировать камеру на человеке или предмете, размыв фон вокруг него. Многие обладатели смартфонов Apple стали регулярно пользоваться этой «фичей».

В случае с видео функция будет работать по тому же принципу. Изменить параметры размытия в ролике можно будет и по окончанию записи.

При этом запись будет доступна в еще более высоком качестве. Эту функцию назвали ProRes. Она позволит владельцам смартфонов снимать видео в формате, который применяют в киноиндустрии.

Обычно качество, как у ProRes, используется только в профессиональной аппаратуре. Частично это связано с крайне большим размером видеофайлов по сравнению с обычными форматами. Новая функция позволит снимать ролики в HD и 4K-разрешениях.

Отмечается, что ProRes, скорее всего, будет доступен только на более дорогих Pro-моделях смартфонов. Именно на Pro-версиях компания ввела в прошлом году формат ProRAW для фотоснимков, который обычно используют только профессиональные фотографы.

Также в новых iPhone введут систему, похожую на фильтры, главная цель которой — улучшение качества изображения и цветопередачи. Например, пользователям дадут возможность изменить температуру света на снимках и усилить контрастность. При этом изменения будут применяться с помощью искусственного интеллекта к отдельным объектами и людям на снимках, а не ко всему снимку целиком.

Другие изменения

Если не считать улучшений камеры, в iPhone 13 не ожидается дополнительных инноваций помимо тех, что уже были представлены в прошлогодней модели, сообщает Bloomberg. В 2020 году Apple обновила дизайн своих смартфонов, а также добавила поддержку стандарта связи 5G.

По словам источников агентства, техногигант воспользуется системой размеров дисплеев как у iPhone 12: 5,4- и 6,1-дюймовые у обычных версий, 6,1- и 6,7-дюймовые экраны для Pro-версий. Новые iPhone имеют кодовые имена D16, D17, D63 и D64.

Ранее сообщалось, что в iPhone 13 может появиться более мощная зарядная катушка и увеличенные магниты, которые обеспечат более быструю беспроводную зарядку через MagSafe. Технология также могла быть использована для реверсивной зарядки — способности гаджета заряжать другие устройства беспроводным способом через заднюю панель.

Также утверждалось, что компания подумывает о полном переходе на использование беспроводной зарядки, из-за чего Apple потенциально может убрать из телефона все разъемы под кабели.

Скорое появление

В Bloomberg не указали точную дату выхода новых iPhone 13. Компания обычно выпускает свои новые гаджеты в сентябре вскоре после анонса на специальном мероприятии. Однако в 2020 году из-за пандемии сроки запуска сдвинулись на октябрь из-за сложностей с производством и поставкой новых моделей.

В настоящее время Apple активно призывают своих сотрудников возвращаться с режима удаленной работы в офис. Ожидается, что в ближайшие недели корпорация все-таки вернет большинство своих работников в штаб-квартиру, но, по данным агентства, ближайший запуск новых iPhone, вероятно, все равно пройдет виртуально.

По информации источников, презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах начнется 24 сентября.