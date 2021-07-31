«Отсрочка от реальной работы»: можно ли заработать в IT после онлайн-курсов

В поиске новой работы и большего заработка россияне активно ищут способы попасть в IT-индустрию, которая считается престижной. Зачастую для этих целей выбирают активно рекламируемые онлайн-курсы. «Газета.Ru» изучила отзывы, обсудила образовательные программы с программистами и опросила потенциальных работодателей, чтобы выяснить, действительно ли такие учебные программы помогают найти высокооплачиваемую должность.

Почему программирование

В соцсетях и на сайтах регулярно публикуют информацию о том, как онлайн-курсы помогут обучиться новой специальности, популярной у работодателей, и приведут к росту зарплаты. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на программирование.

В массовом сознании программирование считается простой работой, которая обеспечивает высокий уровень дохода. При этом единственным ограничением считают лишь отсутствие специализированного образования.

Курсы отличаются своим разнообразием и готовят людей к самого разного рода профессиям.

На GeekBrains (российская компания в сфере онлайн-образования) на главной странице первым в списке стоит раздел «Программирование», предлагающий 100 разных курсов: разработка на разных языках, тестирование ПО, информационная безопасность, аналитика, Data Science, Data Engineering и многое другое.

Похожая ситуация и на многих других русскоязычных сервисах. Например, Skillbox предлагает 42 краткосрочных курса и 29 более длительных, которые, по словам авторов, позволяют говорить о получении профессиональных навыков, необходимых для работы по специальности.

Не отстают и сами главные работодатели. «Яндекс» организовал собственную систему курсов «Практикум». Причем среди курсов у компании присутствует не только программирование, но также менеджмент, маркетинг и дизайн.

У Mail.ru Group специалисты ведут 20 курсов на платформах Stepik и Coursera. Также компания создала канал на YouTube под названием «Технострим», на котором разместила видеоуроки по Java, С/С++, базам данных, мобильной разработке, веб-технологиям, Linux, проектированию интерфейсов и другим темам.

Противоречивые мнения

«Газета.Ru» собрала и проанализировала отзывы людей, прошедших такие курсы. Преобладают либо очень положительные отзывы, которые можно заподозрить в неискренности, либо очень негативные, в первую очередь из-за трудностей и неудобства обучения, а также проблем с возвратом средств из-за ухода с курсов раньше их окончания.

Илья, планировавший записаться на курс по программированию в Skillbox, отметил, что его «отпугнули некоторые моменты». По его словам, менеджеры предлагали бесплатные полугодовые курсы, которые потом оказались курсами с отсрочкой оплаты на полгода.

Александр Семенов, который уже работает в IT, взял курс «Java-разработчик c нуля». По его словам, курсы достаточно хороши, но подача «часто оставляет желать лучшего» — видео Семенов назвал «нудноватыми», а также отметил большое количество «непрофессионального сленга». Из плюсов автор отметил чат в Telegram для студентов и персонального куратора, который был профессионален и оперативно помогал по всем вопросам.

Денис рассказал, что после онлайн-обучения смог найти работу, однако оценил сами курсы «на четверку, с минусом, даже ближе к трояку».

«Вроде хорошо все, многому научился и освоил профессию. Но есть моменты, однозначно нуждающиеся в улучшении», — описал он ситуацию. По словам пользователя, проверка домашних работ чересчур беглая, так как часто просили самому разобраться в ошибках вместо того, чтобы «чуть больше разжевывать». «И цены в Geekbrains однозначно не малые. Так что мой главный вывод — учиться тут можно, причем эффективно, но не все так красиво», — заключил автор отзыва.

Во многих случаях более позитивные отзывы составляют те, кто уже хоть немного, но знаком с IT-сферой и отдаленно, но представляет, как устроено получение знаний и их отработка на практике.

Олег отметил, что закончил курс по Frontend-разработке, имея базу. Он охарактеризовал обучение, как «причесывание» имеющихся знаний и знакомство с современными фреймворками. «Я получил на курсе практически все, что хотел», — пояснил автор. По его словам, основной минус — разные модули готовились разными людьми, из-за чего стиль и доступность изложения «здорово плавают от темы к теме».

Те же, кто практически или совершенно не связан с IT-сферой, с трудом вникают в темы и задания для самостоятельной работы. Антон описывает, что это во многом связано с темпом обучения. «Новички, бывает, не успевают! Это я на личном опыте говорю. И проблема не в том, что я такой балбес, нет, некоторые товарищи по группе, которые тоже начали учиться без опыта, оказались в похожей ситуации», — заметил автор отзыва.

Среди проходящих курсы находятся и те, кто трезво оценивает курсы как дополнение к собственному интересу к теме и другим способам получениям знаний. Юлия пояснила, что не имела бэкграунда в разработке и нужных знаний. «Сейчас прошло два спринта [за определенное время команда создает готовую к показу часть продукта] и я сверстала свой первый лендинг [верстка веб-страницы]. Ощущение приятное, еще две недели назад ты ничего не умел, а сейчас обладаешь небольшими знаниями», — пояснила ученица курсов.

Пользователь Андрей Чевозеров призвал желающих учиться без опыта сразу осознать главное правило — нужно будет много работать. «Если вы гуманитарии и пришли на IT-курсы, будьте готовы работать как кони в поле, чтобы чего-то добиться, и от длины чека ваши сложности не уменьшатся», — указал он, рассуждая о негативных отзывах про сложные курсы.

В сервисе по онлайн-обучению soft skills (надпрофессиональных навыков) «4brain» сообщили «Газете.Ru», что общий процент людей, которые проходят курсы до конца, сейчас составляет у них более 50%.

«В целом более-менее у всех одинаковая «доходимость» — около половины, плюс-минус 5%», — рассказали в сервисе.

Скольким людям это помогает при смене работы, там уточнить не смогли. В отзывах сообщают, что благодаря новым знаниям повысилась продуктивность на работе, а вместе с ней зарплата, должность и востребованность на рынке труда.

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Практика превыше всего

Ведущий Android-разработчик Олег Леонов «Сбербанка» рассказал «Газете.Ru», что в прошлом получение навыков программиста зачастую невозможно было даже в высших учебных заведениях. Поступив в специализированный военный институт, он узнал, что «там были довольно древние языки и немного Pascal [один из базовых и наиболее известных языков программирования]».

«Получилось так, что кому нужно программирование — изучает сам», — описал он обучение в вузе. В результате Леонов все свои знания получил по книгам и интернету, а никакие специальные курсы не проходил.

Разработчик отметил, что встречал коллег, которые проходили курсы и в итоге становились специалистами. «Например, один из коллег работал на заводе, прошел курсы Udacity и начал успешно работать Android-разработчиком», — вспомнил он. По мнению Леонова, наличие высшего технического образования не является обязательным условием, чтобы найти работу.

Он пояснил, что сам по специальности инженер, однако успешно работает программистом более 15 лет. Разработчик, исходя из опыта трудоустройства, уверен, что для компании важнее, чтобы человек мог выполнять необходимые задачи. «При подборе персонала никогда не спрашиваю про образование, а только что делал, какой опыт, то есть теоретические знания меня мало интересуют, важна практика», — добавил Леонов.

С этой точкой зрения согласен и основатель, руководитель компании «Диджитализируй!» Алексей Голобурдин. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что его первый сотрудник-программист, еще обучаясь в МГУ, проходил организованный Mail.Ru курс веб-разработки при вузе.

«Да, этот курс дал ему минимально необходимую базу и помог успешно трудоустроиться. В то же время неправильно будет сказать, что без этого курса путь в IT ему был бы заказан», — пояснил специалист. Программист добавил, что в данном случае курс выступил в роли ускорителя процесса трудоустройства, но не более.

Он уверен, что ни один сайт онлайн-образования не стоит рассматривать как гарант трудоустройства, «что бы ни пытались рассказывать продавцы курсов на своих красочных сайтах».

«Гарант трудоустройства только один, его подтвердит любой руководитель, нанимающий людей в свою команду — это личное трудолюбие кандидата, выраженное в том числе в виде полученных ранее навыков», — заметил Голобурдин.

По его словам, без курсов человек способен получить нужные навыки, применяя в обучении книги, статьи, документацию, просматривая видео на YouTube, практикуясь, в том числе на фрилансе и участвуя в проектах с открытым исходным кодом. «Этого хватит для трудоустройства, а дальше будете «прокачиваться» уже в компании на реальных проектах», — посоветовал руководитель компании.

Он призвал желающих обратиться за онлайн-курсами трезво оценивать сам процесс обучения и возможность попадания на работу, отказавшись считать это чем-то простым и не требующим трудолюбия.

«Это красивая картинка, которую продают серийные создатели курсов — ты купи курс, а дальше все пойдет на автомате, за дальнейший процесс уже отвечаем мы, дальше ты просто кайфуешь и как-то так само получится, что ты трудоустроишься на 150 тыс. руб. в месяц и будешь кайфовать дальше, сидя в красивом светлом офисе за дорогим ноутбуком, попивая латте с бесплатными печеньками. Нет, так не будет, прости. Нужно пахать, много и упорно. Без курса нужно пахать, и с курсом нужно пахать», — констатировал Голобурдин.

Почему курсы — не панацея

Android-разработчик Олег Леонов главными недостатками онлайн-курсов считает некачественную программу и плохую поддержку. «Обучиться любой может и сам, но курсы должны дать правильную структуру и ответы на вопросы когда они возникнут у учеников», — пояснил он, указав, что сам выступал учителем онлайн-курсов разработки.

Он также посчитал неоправданным обучение в два года. «За это время все устареет, я думаю, что должно быть максимум полгода, а потом готовый джун [начинающий разработчик] идет работать, и уже там набирается опыта и знаний», — пояснил он.

Леонов посоветовал выбрать курсы, основываясь не на представляющей ее компании, а на определенном учителе.

По его мнению, подойдет именно тот учитель-программист, который не только имеет опыт, но и интересно рассказывает на вебинаре. Разработчик предложил сначала сходить на вебинар, лучше даже на несколько, а после уже принимать окончательное решение.

Глава «Диджитализируй!» Алексей Голобурдин считает, что длительность курсов и вправду необоснованно долгая. «Как кто-то сказал, это просто отсрочка от реальной работы на те самые 9 месяцев-год-полтора», — заметил он.

По словам специалиста, объективной причиной долгой продолжительности может быть стоимость: месячный курс не может стоить 100-200 тыс. руб., а вот годовой — вполне.

Другой проблемой курсов Голобурдин назвал то, что для больших образовательных платформ важно агрессивно расти и выпускать курсы на потоке — по десятке, сотне в год.

«Гарвардский вводный курс информационных технологий CS50, который официально и бесплатно доступен на YouTube, подготовлен на порядки лучше, чем все то, что продается за сотни тысяч рублей нашими лидерами онлайн IT-образования», — уверен он.

Он согласен с Леоновым в том, что основа курса — хороший преподаватель, и констатировал, что невозможно на потоке находить сотни хороших преподавателей, которые еще и готовы вести титаническую работу по подготовке и ведению курса, коммуникации со студентами.

«Я видел, как менторов на курс, который стоит 130 тыс. руб., искали рекламой в Instagram. Ментору предлагается почасовая небольшая ставка — опытный разработчик в час стоит весомо больше — и нагрузка несколько часов в неделю.

То есть студенты заплатили 130 тыс. за курс, а вести их будет в общем-то рандомный человек из Instagram, вчерашний новичок», — описал он частый способ поиска учителя.

Голобурдин сформулировал, что большинство курсов по итогу — низкокачественный продукт из-за невозможности на потоке находить хороших преподавателей, а зачастую и отсутствие цели сделать обучение более качественным. Он уточнил, что компаниям проще вложить ресурсы в маркетинг и получить понятные бизнес-показатели вместо долгого процесса работы над созданием качественной образовательной программы.

В IT-компаниях готовы к «курсантам». С оговорками

Руководитель «Академии Яндекса» Евгения Куликова в комментарии «Газете.Ru» посоветовала сразу определиться, какие профессии привлекают человека в IT. Она выступила за обучение в техническом вузе, а онлайн-курсы предложила тем, у кого не хватает времени или если обучение нужно совмещать с работой.

«На примере наших выпускников можно сказать, что у них нет больших сложностей с поиском работы. Недавно «Яндекс.Практикум» и НИУ ВШЭ проводили исследование, которое показало, что 71% выпускников «Практикума» трудоустраиваются после обучения», — отметила Куликова.

По ее словам, среди трудоустроившихся выпускников аналитики данных, веб-разработчики, фронтенд-разработчики, тестировщики и специалисты по Data Science.

Из них 78% нашли работу, не имея ранее технического образования, а 70,4% — опыта в IT в целом, добавила глава «Академии Яндекса».

Директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов сообщил «Газете.Ru», что компания помогает вузам готовить кадры, принося практику и экспертизу IT-бизнеса в школы и вузы. Также задействована серия проектов MADE — для людей, у которых уже есть опыт работы, и они хотят повысить квалификацию или сменить направление.

Обсуждая трудоустройство в Mail.ru Group, руководитель уточнил, что формальных преимуществ образовательные программы не дают. По его словам, ни сертификат о прохождении онлайн-курсов, ни пройденный курс университетской программы, ни наличие «красного» диплома не выделяют автоматически соискателя среди других.

«Но знания и навыки, которые нужны в компании, можно получить именно в таких образовательных программах и курсах», — заключил Марданов.

Начальник отдела информационных проектов компании «Марвел-Дистрибуция» Вячеслав Платонов рассказал «Газете.Ru», что в первую очередь ищут сотрудников с опытом работы, а не с нужным образованием.

«Если говорим о программистах, то мы нанимаем людей с опытом от трех лет в нужной нам области. Если речь идет об IT-специалистах широкого профиля, то можем рассмотреть кандидата с опытом от 1 года», — пояснил он.

По словам Платонова, на собеседовании сразу станет очевидно, на что способен кандидат.

При этом глава отдела добавил, что они могут принять кандидата, имеющего в активе всего лишь курсы, если имеется время на обучение для дальнейшей работы в проекте, и согласие на невысокую оплату труда.

Исполнительный директор компании-разработчика ПО Artezio (входит в группу компаний ЛАНИТ) Павел Адылин сообщил «Газете.Ru», что без математического высшего образования будет достаточно сложно выстроить карьеру разработчика в IT.

«Если мы говорим про программирование, а не про какие-то смежные специализации, то наличие классического вузовского образования с математическим бэкграундом — это, на мой взгляд, обязательный элемент в успешной карьере программиста», — заметил он.

По словам Адылина, есть люди, способные быстро обучаться и легко осваивать языки программирования, но это исключение из общего правила. Он также заметил, что их компании важно не само образование, а наличие у потенциального сотрудника базовых компетенций, которые можно будет усовершенствовать за время обучения по внутренней программе.

Онлайн-курсы как отражение современных реалий

Современное образование, школьное или вузовское — это во многом «социальная передержка» молодежи: то, что можно выучить за полгода, учат по несколько лет, отметил в беседе с «Газетой.Ru» президент сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, было просто непонятно, что делать с молодыми людьми, которые рано выйдут на рынок труда.

Сейчас традиционная система образования себя уже изжила, считает эксперт.

«Она [система] на 5-8 лет задерживает развитие молодых людей, делает из них инфантильных, ничего не хотящих и никуда не стремящихся [людей]. А современная экономика требует думающих и креативных в хорошем смысле [сотрудников]», — сказал Захаров.

По этой причине и появляются альтернативные образовательные возможности, считает эксперт. Это позволяет в более сжатые сроки получить необходимые знания.

«Что в ПТУ, что в вузе в реальности чисто на образование времени тратилось столько же, сколько сейчас на краткосрочных курсах. Но все это «обвешано» кучей других вещей, которые не имеют отношения к образованию, встречи с ректором, например. И курсы убирают всю эту «мишуру», — добавил Алексей Захаров.

По его мнению, современная система образования умерла лет 30 назад, и продвинутые руководители вузов это понимают: просто непонятно, как это по-новому построить.

Сейчас многие работодатели больше обращают внимание на практические знания, и высшее образование для них — не решающий фактор, рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. Это касается и IT.

«Компании больше смотрят на навыки, которыми владеет кандидат, широту его кругозора в профессии и желание обучаться и развиваться», — отметил эксперт.

IT-специалист без диплома может в среднем зарабатывать около 108 тыс. руб. в месяц, а с высшим образованием — на две тыс. больше, около 110 тыс. руб., рассказал эксперт.

Также есть специальности, в которых рассматривают кандидатов без диплома, но на более низкую зарплату. Некоторые компании рассматривают кандидатов без опыта и профильного образования, но с возможностью переподготовки. В этом случае перед трудоустройством соискатели проходят обучение на базе компании, либо для них оплачивают курсы в другой организации.

При этом практика, при которой компании постоянно обучают своих сотрудников, в последнее время стала популярна, особенно у крупных компаний, отметил Корицкий.

«Зачастую они предпочитают растить своих сотрудников от рядовых до руководящих позиций внутри организации. Для корпоративной культуры им намного важнее взгляды и ценности сотрудника, в то время как hard skill можно улучшить», — добавил эксперт.