Не украли, а подсмотрели. Какие функции iPhone уже были на Android

Согласно недавней утечке, у iPhone 13 будет режим дисплея always-on. Эта функция уже встречалась в Apple Watch, однако куда чаще она встречается у смартфонов на операционной системе Android. «Газета.Ru» вспомнила, что еще Apple «подсмотрела» у Google за последнее время.

Что-то знакомое

Журналист Марк Гурман из агентства Bloomberg в рассылке Power On сообщил, что его источники подтверждают информацию о появлении в новом поколении смартфонов iPhone режима дисплея always-on. Это означает, что экран всегда будет включен — такая функция уже некоторое время доступна на мобильных устройствах с Android.

Кроме того, подобная возможность уже есть в умных часах Apple Watch Series 5.

В обзоре устройства от The Verge говорилось, что always-on-дисплей — функция, которую многие пользователи просили еще с тех пор, когда были анонсированы самые первые Apple Watch. Еще в то время многие смарт-часы уже имели подобный функционал, но Apple догнала их лишь через несколько лет.

Решение созданных проблем

За последние годы Apple не впервые выпускает новые устройства или обновления операционной системы, от которых владельцы Android испытывают дежавю.

Например, важным улучшением для iOS стало то, что Apple разрешила пользователям менять браузер и почтовый клиент по умолчанию. В это сложно поверить, но теперь Safari и Mail являются необязательными к использованию. В Android таких запретов никогда не существовало.

Не менее заметным стало и то, что звонки по телефону и по видеосвязи (FaceTime) на iOS наконец-то не занимают весь экран. Долгие годы обладатели iPhone не могли выйти из режима ответа на звонок. Они могли лишь ответить на звонок или сбросить вызов — третьего им было не дано.

Можем повторить

Долгие годы пользователи устройств на iOS страдали и от отсутствия режима энергосбережения. Функция, которая сейчас активно используется на iPhone при низком заряде батареи, появилась лишь в девятой версии мобильной операционной системы в 2015 году. На Android режим был добавлен гораздо раньше.

Похожая история и с появлением кнопки «назад» в приложениях.

Лишь в 2015 году Apple добавила заветную функцию, которая работает и поныне. На экранах она реализована в виде стрелочки и располагается в верхнем левом углу дисплея.

Легкие отличия

Режим «картинки в картинке» позволил обладателям iPhone смотреть видео, одновременно используя другие приложения. Ролик можно скрыть и передвинуть в любое место на дисплее. При этом звук будет воспроизводиться, даже если видео скрыто с экрана.

Режим Wind Down помогает пользователям подготовиться ко сну. Функция работает на iPhone и Apple Watch, позволяя установить желаемое время пробуждения и отхода ко сну, а также переводит телефон в режим «Не беспокоить». У Google для этого нет специального приложения, но есть похожий способ настроить режим сна через приложение Google Home.

Библиотека приложений — еще один дополнительный раздел домашнего экрана Apple. Она объединяет все программы в группы и списки. Функция, появившаяся в iOS 14, также позволила пользователям «скрывать» приложения с главного экрана.

Эта возможность также почти полностью копирует гугловский App Drawer. За исключением того, что у Google нет функций группировки программ в библиотеке.

Старые-новые функции

В iOS 14 появилось приложение «Переводчик», предназначенное для общения с иностранцами в реальном времени. Программа может переводить на 11 языков, в том числе на английский, китайский, французский, немецкий и корейский.

У Google подобное приложение существует около 15 лет.

Также в обновленных iPhone и iPad появилась возможность добавления на главных экранах виджетов, чтобы пользователь мог сразу увидеть нужную информацию, например, о времени в других городах или о погоде. До iOS 14 владельцам устройств от Apple были доступны только иконки приложений. Виджеты были основной функционала Android с момента его создания в 2008 году.

Функция App Clips позволила пользователям быстро просматривать и выполнять часть приложений, не загружая их целиком. Это было сделано для удобства в некоторых ситуациях. Например, при оплате парковке или стакана кофе, так как система App Clips совместима с Apple Pay.

Google представила аналогичную функцию, Instant Apps, еще в 2016 году. В случае с Android приложения получают собственный URL-адрес, поэтому пользователям не нужно их загружать для совершения оплаты.