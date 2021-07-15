Эпоха цифровых очередей: когда PlayStation 5 снова выбросят в продажу

В России снова появилась и быстро пропала PlayStation 5. Партия консолей появилась у крупного ритейлера, но почти моментально ее раскупили. Представители снова открыли заказы на PlayStation 5. Консоль поступила на склады нескольких ритейлеров страны, однако спрос все еще превышает предложение. Так, в сети DNS все консоли раскупили за 20 минут. «Газета.Ru» узнала, сколько PS5 привезли и когда будет следующие поставки заветной консоли.

Новое поступление

Во многих странах по-прежнему наблюдается дефицит PlayStation 5, хотя вышла приставка нового поколения еще в прошлом ноябре. Тенденция актуальна и для России, однако недавно в страну привезли очередную партию консолей. Так, сеть DNS объявила дату и время начала продаж, а «М.Видео» открыл предзаказ через форму на сайте.

По оценке 3DNews, на сайте DNS устройства раскупили примерно через 20 минут после начала приема заявок. При этом не обошлось и без проблем в оформлении заказа. Десятки покупателей отметили, что смогли купить консоль и уже ожидают доставки. Однако хватило и тех, кто столкнулся с техническими проблемами. В жалобах они рассказывают, как не смогли подать заявку на покупку, безрезультатно пытались добавить приставку в корзину, а также встречали сообщение об отсутствии товара вскоре после старта продаж.

В «М.Видео» предложили оформить заказ на консоль вместе с еще одним геймпадом для PS5. В описании было указано, что для утверждения заявки нужно выбрать комплект, заполнить контактные данные и отправить их ритейлеру. В компании отметили, что свяжутся с покупателями в порядке очереди, и что каждый покупатель может оформить только один комплект PlayStation 5. На момент написания заметки предзаказ в «М.Видео» уже был закрыт.

Когда закончится дефицит?

Ритейлеры констатируют, что пока дефицит приставок PlayStation 5 в России будет сохраняться, так как поставки не покрывают весь спрос. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Газете.Ru», что регулярно получают по несколько тысяч штук PS5, но «спрос все еще выше, чем предложение, это глобальный тренд».

В группе компаний пояснили, что все поставки «раскупаются очень быстро».

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что большую долю в поставках занимают модели с дисководом. «В свободную продажу мы будем запускать консоли только после стабилизации поставок», — добавили в пресс-службе.

Пресс-служба Ozon сообщила «Газете.Ru», что у них поставка обеих версий PS5 состоялась в середине июля.

«Вся партия в 300 консолей на маркетплейсе была распродана за пару часов», — уточнили в компании.

В Ozon добавили, что ближе к концу июля ожидаются дополнительные поставки. Представитель маркетплейса уточнил, что получить оповещение о них можно, добавив консоль в список ожидания. Пользователь должен нажать кнопку «узнать о поступлении» и ждать пуш-уведомления, как только PS5 появится в наличии.

Руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк» Иван Поликарпов в комментарии «Газете.Ru» отметил, что спрос на PS5 в настоящий момент не снижается.

«Товар мы регулярно получаем от производителя с интервалом в 2-3 недели», — рассказал он, уточнив, что уже запланированы будущие поставки в этот временной интервал.

«Мы понимаем высокий интерес аудитории к флагманской модели, поэтому чтобы своевременно организовать доставку товара и обезопасить наших клиентов от перекупщиков, компания создала специальную страницу данной консоли на сайте, где можно встать в очередь на покупку», — добавил он.

Перекупщики не дремлют

Сохранение дефицита на руку перекупщикам, которые продолжают активно публиковать на сервисах онлайн-объявлений фотографии коробок от PlayStation 5. Среди предложений по покупке PS5 фигурируют цены от 50 тыс. рублей, есть и дисководные, и цифровые версии. Также замечены и одиночные публикации о выкупе б/у консолей нового поколения.

Во многих постах авторы указывают, что консоли имеют пометку РСТ, что означает наличие у приставки сертификата Ростеста. Также продавцы готовы предоставить чек о покупке для гарантийного обслуживания.

Однако подобные объявления все чаще вызывают негатив у потенциальных покупателей приставки.

Многие в комментариях к публикациям в пабликах ритейлеров в соцсетях отмечают, что намерены дождаться официального оформления и получения заказа, чтобы не переплачивать. «Мысль, что 17 тысяч придется отдать на ветер, покоя не давала, решили все-таки подождать», — написала одна из пользовательниц под постом M.Game, клуба «М.Видео» для поклонников видеоигр.

Другой юзер подчеркнул, что также выступает против «банального навара на ровном месте». «Одно дело когда платишь перекупу за товар, который официально не продается в России, и он там по своим каналам доставал его откуда-нибудь. Тут я понимаю, за какую услугу плачу», — заключил автор комментария.