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Технологии

Он хотел быть полезным, а его возненавидели: судьба Скрепыша из Microsoft Office

Microsoft хочет вернуть назойливую скрепку в офисный пакет

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Microsoft Office
Компания Microsoft предложила пользователям заменить эмодзи скрепки в своих офисных программах на Скрепыша — легендарного виртуального помощника конца 90-х. Кто стоит за созданием Скрепыша, чем он отличался от других ассистентов и почему в конечном итоге превратился в мем, — в материале «Газеты.Ru».

Виртуальный ассистент Скрепыш может вернуться в Microsoft Office 365 в виде эмодзи, сообщает The Verge. Основанная Билом Гейтсом компания пообещала заменить стандартный эмодзи скрепки на узнаваемого персонажа, если ее твит наберет свыше 20 тыс. лайков. На момент написания заметки количество сердечек уже превысило 129 тыс.

Скрепыш (англ. Clippy) — анимированный пользовательский интерфейс, который помогал пользователю, запросившему справку. Он был создан в 1997 году Кеваном Дж. Аттеберри на компьютере Macintosh. 

Если верить «отцу» Visual Basic Алану Куперу, появление Скрепыша было результатом «фатального недопонимания» исследования Стэнфордского университета. Согласно ученым, часть мозга, задействованная при использовании мышки и клавиатуры, также была ответственна за эмоциональную реакцию во время общения с другими людьми, из-за чего якобы люди часто кричали на свои компьютеры, если были недовольны их работой. Microsoft интерпретировал это так: если люди реагируют на компьютеры так же, как на других людей, то было бы неплохо добавить в свой софт интерфейс «с человеческим лицом». 

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В результате появился Скрепыш — скрепка с человеческими глазами, который появлялся в самый неподходящий момент, чем вызывал негативную реакцию со стороны пользователей. Он был запрограммирован таким образом, чтобы автоматически предлагать свою помощь в тот момент, когда она якобы могла потребоваться — например, если человек печатал адрес, а затем слова «Дорогой...», на экране появлялся ассистент со словами: «Похоже, вы пишете письмо. Вам нужна помощь?».

Чаще всего помощь была не нужна, поэтому Скрепыш больше нервировал людей, чем реально помогал.

Изначально он был помощником Office по умолчанию, но впоследствии в программы были добавлены другие ассистенты — Колобок, робот Ф1, Эмблема Office, Маг, Планета Земля, Бобик, Мурка и другие. Также была возможность установить дополнительных помощников. Они обладали схожим функционалом, но выглядели по-разному.

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Microsoft Office

Однако пользователям не нравилось разнообразие ассистентов — они хотели, чтобы их оставили в покое. Журнал Smithsonian назвал Скрепыша «одним из самых ужасных софтверных провалов в истории компьютеров». В 2010 году Time включил Скрепыша в список пятидесяти худших изобретений человечества. Другие помощники не были удостоены такой «чести» — все удары судьбы мужественно принимал на себя базовый ассистент.

Ассистент не нравился даже сотрудникам Microsoft, из-за чего уже в Office XP эта функция по умолчанию была отключена. В промо-ролике компании, рассказывающем об анонсе Office версии 2010 года, даже фигурирует могила Скрепыша.

Учитывая, что пользователи превысили требуемое количество лайков, Скрепыш действительно появится в Office 365 в качестве маскота. Если судить по активности Twitter-сообщества, юзеры Microsoft уже давно сменили гнев на милость, и готовы открыть сердца для антигероя 90-х.

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