Инсайдер показал секретные гаджеты Samsung

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в своем Twitter-аккаунте гиф-изображения двух новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, телефона Galaxy S21 FE, двух новых смарт-часов и наушников Galaxy Buds, сообщает портал The Verge. По слухам, это все устройства южнокорейского вендора, которые должны быть представлены на презентации Galaxy Unpacked в августе.

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Galaxy Z Fold 3 показан в трех различных цветовых вариациях: белой, черной и зеленой. Как стало известно ранее, смартфон будет поддерживать стилус S Pen и работать на «секретном» процессоре. Емкость памяти гаджета составит 256 ГБ, объем аккумулятора — 4275 мАч.

Galaxy Z Flip 3 Бласс продемонстрировал в фиолетовом, черном, золотом и зеленом цветах. Предположительно, у смартфона будет увеличенный наружный экран, а основной дисплей сохранит такую же диагональ, как у предшественника. Объем памяти устройства будет составлять 128 ГБ и 256 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость свыше 3300 мАч.

Galaxy S 21 FE — более доступная версия флагманского Galaxy S 21, анонсированного прошлой осенью.

Новый гаджет будет поддерживать стандарт связи 5G, а также иметь слоты для двух SIM-карт. Его оснастят 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц. При этом по размерам смартфон будет меньше и тоньше своего предшественника Galaxy S20 FE. Емкость аккумулятора будет равна 4370 мАч, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Galaxy S 21 FE будет доступен в четырех цветах: белом, желтовато-сером, фиолетовом и черном.

Инсайдер также опубликовал изображения новых смарт часов. Так, Galaxy Watch 4 Classic сохранят культовую вращающуюся рамку Galaxy Watch.

Galaxy Watch Active 4 останутся без вращающейся рамки, но получат более тонкий корпус.

Предполагается, что обе модели станут конкурентами смарт-часов от Apple за счет новой ОС под названием One UI Watch, созданной вместе с Google.

Операционная система получила новый пользовательский интерфейс, который позволяет отображать на часах то, что находится в смартфоне. Так, теперь при установке приложения на свой телефон оно также автоматически загружается и на часы.

Помимо этого One UI Watch предлагает несколько новых функций, которые сделают опыт использования гаджета проще и приятнее. Например, меню настроек было переработано, и теперь оно больше похоже на меню телефона. Также часовые пояса и заблокированные контакты со смартфона автоматически будут синхронизироваться с часами.

Кроме того, Бласс показал наушники Galaxy Buds 2, которые будут иметь функцию активного шумоподавления. В аксессуаре улучшат качество звука, а сами наушники смогут подключаться к нескольким устройствам одновременно.

Все эти устройства Samsung должна анонсировать 11 августа на презентации Samsung Galaxy Unpacked. Как отмечает портал, такой крупный слив может испортить будущее мероприятие, так как инсайдер Бласс раскрыл большинство самых важных новостей.

Незадолго до слива стало известно, что Samsung собирается бороться с утечками информации об еще не анонсированных гаджетах. Samsung намерена сфокусироваться на первоначальных источниках утечек, а не СМИ и социальных сетях, которые их распространяют. Сообщается, что компания рассматривает различные подходы для предотвращения будущих сливов, в том числе и судебное преследование.