В погоне за Apple: Google воскресит смартфоны Pixel

Стали известны подробные характеристики будущих флагманов от Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro, сообщает портал Inputmag.

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Так, Pixel 6 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 4614 мАч, объем памяти в 128 ГБ или 256 ГБ, а также 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон будет оснащен неплохими камерами: 50-мегапиксельной и со сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Pixel 6 Pro будет оснащен 6,71-дюймовым пластиковым OLED-экраном, батареей на 5000 мАч, а также будет иметь 12 ГБ «оперативки». Покупатель получит три задние камеры: обычную с разрешением в 50 Мп, 48-мегапиксельную телескопическую и 12-мегапиксельный широкоугольный объектив, а фронтальная камера будет иметь разрешение в 12 Мп.

Сообщается, что оба телефона будут работать под управлением Android 12, которую Google представила этим летом на конференции Google I/O. Кроме того, смартфоны получат фирменный процессор производства Google.

Ожидается, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут анонсированы в октябре текущего года. Что касается стоимости новых гаджетов, то скорее всего цена на них вырастет по сравнению с предыдущими моделями. Ранее компания занижала характеристики в Pixel 4a и Pixel 5, чтобы снизить цену, спецификации же нынешних моделей могут вызвать обратный эффект.

Изначально линейка Pixel задумывалась как флагманская, призванная продемонстрировать весь потенциал Android-устройства. Однако, как отмечают многие аналитики, теперь эта серия превратилась в ничем не выдающиеся смартфоны, которые не могли бы конкурировать даже с бюджетными предложениями от других производителей. В начале текущего года компания LG, которая ранее занимала лидирующие позиции в этом секторе, была вынуждена покинуть рынок смартфонов по причине того, что так и не смогла сделать свои гаджеты привлекательными для пользователей и проиграла всем конкурентам.

С новыми смартфонами Pixel Google может избежать такой судьбы.

Как пишет InputMag, характеристики Pixel 6 Pro намекают на то, что он может стать настоящим конкурентом для флагманов от Samsung и Apple — об этом говорят и спецификации камер, и большой объем оперативной памяти устройства.

Кроме того, если вся просочившаяся в сеть информация верна, то Google может последовать примеру Apple и начать использовать собственные процессоры для телефонов Pixel. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что компания сама может спроектировать чип, а значит выбрать, как он будет работать и каким требованиям он должен соответствовать. Покупая чипы у другой компании, Google будет полностью зависеть от решений третьей стороны.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи ранее намекнул, что компания может начать разрабатывать собственные процессоры.

«Мы делаем более глубокие инвестиции в оборудование, на реализацию которых у некоторых уходит от двух до трех лет. Я очень рад, что наша компания идет в верном направлении», — сказал Пичаи.