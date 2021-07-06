«Раскладушки», умные часы и новые наушники: чего ждать от презентации Samsung

Компания Samsung покажет свои новые устройства 11 августа в рамках онлайн-трансляции мероприятия Galaxy Unpacked, пишет портал The Next Web.

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По слухам, на летней презентации южнокорейский вендор продемонстрирует новые смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Active, наушники Galaxy Buds 2, а также смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Новые часы Galaxy Watch станут первыми часами Samsung, не использующими ОС Tizen.

Дело в том, что корейская компания начала сотрудничать с Google, чтобы создать новую ОС для смарт-часов под названием One UI Watch.

Обновленный пользовательский интерфейс позволяет отображать на часах то, что находится в смартфоне. Всякий раз, когда пользователь устанавливает приложения на свой телефон, они также автоматически загружаются и на умные часы. В нынешний версиях ОС их надо устанавливать вручную.

Кроме того, One UI Watch предлагает несколько новых функций, которые сделают опыт использования «умных» часов проще и приятнее. В частности, меню настроек было переработано, и теперь оно больше похоже на меню телефона. Также часовые пояса и заблокированные контакты со смартфона автоматически будут синхронизироваться с часами.

Еще известно, что интерфейс часов станет на 30% быстрее, чем раньше, а время работы часов будет увеличено.

Как сообщает TechRadar, в Galaxy Buds 2 улучшат качество звука, а сами наушники смогут подключаться к нескольким устройствам одновременно. Кроме того, аксессуар будет поддерживать функцию активного шумоподавления.

Также в сети появились слухи о том, что наушники будут иметь такой же дизайн, как и Galaxy Buds Pro, и выйдут в четырех цветовых вариантах: черном, белом, зеленом и фиолетовом.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 будет поставляться в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и бежевом. Что касается спецификаций, то емкость памяти гаджета составит 256 ГБ, а объем аккумулятора — 4275 мАч. Также некоторые источники указывают на то, что телефон будет работать на новом «секретном» процессоре.

Кроме того, смартфон получит возможность поддерживать стилус S Pen, из-за чего, вероятно, изменится и дисплей — он станет в два раза толще, чем был в Z Fold 2, и будет выполнен из другого материала, который сможет лучше реагировать на S Pen.

Еще одной особенностью Samsung Galaxy Z Fold 3 способна стать камера, встроенная прямо в экран смартфона, так что мешающих просмотру контента точек или вырезов на дисплее больше не будет.

Другой складной телефон от компании Samsung Galaxy Z Flip 3 будет двухцветным, выполненным в разных цветовых вариациях: темно-зеленый, светло-фиолетовый, бежевый, серый, черный, розовый, темно-синий и белый.

Предположительно, у смартфона будет увеличенный наружный экран, а основной экран сохранит такую же диагональ, как у предшественника. Объем памяти смартфона будет составлять 128 ГБ и 256 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость свыше 3300 мАч.