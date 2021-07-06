Huawei Watch 3: стильный аксессуар и незаменимый помощник

Компания Huawei открыла предзаказ на свои новые смарт-часы третьего поколения — Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. Устройства получили AMOLED-экраны с диагональю 1,43 дюйма с возможностью выбора циферблата на свой вкус, а также все топовые функции современного носимого гаджета.

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Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а стекло имеет специальное защитное покрытие, что делает их удобными для повседневного использования 24/7. Благодаря этому Huawei Watch 3 могут отслеживать параметры организма круглосуточно, фиксируя их и уведомляя владельца о всех отклонениях от нормы. Часы могут измерять температуру тела, пульс, а также уровень кислорода в крови, позволяя выявить заболевание или чрезмерную нагрузку на легкие человека. Кроме того, гаджет следит за уровнем стресса и за сном пользователя, выдавая рекомендации по здоровому образу жизни в приложении Huawei Health.

close Павел Ткачук

В нем же владельцу смарт-часов Huawei Watch 3 будет доступно свыше 100 видов физических активностей, включая 19 профессиональных режимов, а также тренировки в помещении и на открытом воздухе, что позволит заниматься спортом без фитнес-тренера, а также фиксировать все свои достижения. Также часы предупредят вас о низком уровне физической активности при сидячей работе и предложат сделать небольшую зарядку.

Умные часы серии Huawei Watch 3 работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2, которая позволяет легко взаимодействовать со всей экосистемой устройств Huawei.

При этом гаджет также работает со смартфоном любого бренда и любой операционной системы — синхронизация происходит при помощи приложения Huawei Health. Всем владельцам часов также доступен магазин приложений AppGallery, при этом часть компаний-партнеров Huawei специально адаптировали свои сервисы, чтобы ими было удобно управлять прямо со смарт-часов.

Huawei Watch 3 также обладает поддержкой технологии eSIM, позволяющей совершать звонки прямо с часов — для этих целей они оборудованы динамиком и микрофоном.

close Павел Ткачук

На корпусе Huawei Watch 3 впервые присутствует удобная поворотная кнопка с тактильной обратной связью, что помогает владельцу легко переключаться между пунктами меню. Также пользователю доступно управление жестами.

Например, для сброса звонка достаточно поднять руку и перевернуть ее, а для принятия — сжать ладонь в кулак и разжать ее.

Одного заряда батареи Huawei Watch 3 хватает примерно на три дня беспрерывной работы — если использовать все функции мониторинга здоровья в круглосуточном режиме. Аккумулятор Huawei Watch 3 Pro в таком же режиме продержится около пяти дней. Если же говорить о режиме энергосбережения, то Huawei Watch 3 будет держать заряд в течение 14 дней, а Huawei Watch 3 Pro — до 21 дня.

В свободной продаже смарт-часы Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro появятся 16 июля. Стоимость устройств составит 29 990 рублей и 36 990 рублей соответственно.