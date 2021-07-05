Космос, дайвинг и катание в упряжке: как развлекается Джефф Безос

57-летний Джефф Безос ушел с поста генерального директора Amazon, но скучать «в отставке» ему вряд ли придется, отмечает портал Business Insider. Дело в том, что миллиардер любит активный отдых, предпочитая покою самые разные экстремальные занятия.

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Полет в космос

Уже совсем скоро, 20 июля, Джефф Безос ни много ни мало отправится в космическое путешествие — в качестве туриста. Безос вместе со своим братом полетит на корабле New Shepard от компании Blue Origin, которая также принадлежит миллиардеру. Для Blue Origin это будет первый запуск людей в космос на высоту свыше 100 км.

«Вид Земли из космоса меняет тебя. Я отправляюсь в этот полет, потому что хотел сделать это всю мою жизнь», — заявил миллиардер.

Погружение на глубину

Однако еще до путешествия в космос Безос частенько посещал такие места, куда не каждый отважится отправиться. Так, в 2013 году глава Amazon, его родители, брат и шурин отправились в морской вояж, чтобы найти остатки двигателя «Аполлона-11» — той самой ракеты, экипаж которой произвел первую высадку людей на Луне. Семья провела в море 30 дней.

«Мы видели подводную страну чудес — невероятный сад из искривленных двигателей F-1, рассказывающий историю жестокого конца программы «Аполлон», — так описывал свои приключения Джефф Безос.

Известно, что главу Amazon всегда восхищала история «Аполлона-11». Даже дата, выбранная им для суборбитального полета — 20 июля — является днем, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны в 1969 году.

Туда, где ветер

В 2017 году Джефф Безос опубликовал видео в своем Instagram, где он стоит на вершине ветрогенератора Amazon. Ролик был посвящен запуску одной из ветряных электростанций компании. Миллиардер бесстрашно стоит на ветряке в каске и обвязке и разбивает об него бутылку шампанского.

«Отличный день, чтобы покрестить электростанцию», — подписал свое фото Безос.

Арктические приключения

В 2018 году Джефф Безос отпраздновал День Земли поездкой в собачьей упряжке.

«Катаемся за Полярным кругом на севере Норвегии. Астронавт «Аполлона» Джим Ловелл говорил, что человек попадает в рай не после смерти, а после рождения. Земля — лучшая планета в нашей солнечной системе. Мы отправляемся в космос, чтобы спасти Землю», — так подписал свой пост в Instagram миллиардер.

Исследователь пещер

В 2017 году Марк Безос, брат основателя Amazon, поделился фотографиями, на которых миллиардер вместе со своей бывшей супругой Макензи Скотт, шурином и общим другом спустились в пещеры — на снимке компания стоит в окружении сталагмитов.

«Отличная поездка. Можно не волноваться об уведомлениях на телефоне — связи там нет никакой», — отметил тогда Джефф Безос.