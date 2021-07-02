Yadro в реестре всерьез и надолго

Зарубежное и отечественное

Разделение систем хранения данных (СХД) на отечественные и зарубежные приобрело особое значение в конце 2019 года — 21 декабря было опубликовано постановление правительства РФ, запрещающее госструктурам и муниципальным органам власти в течение двух лет закупать программно-аппаратные комплексы систем хранения данных иностранного происхождения. Авторы документа пояснили, что такой шаг был предпринят «в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов (программ)».

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Подтверждением производства систем хранения данных в России является наличие сведений о нем в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, ведение которого курирует Минпромторг. На него заказчик ориентируется при составлении документации, а комиссия — при применении ограничений и условий допуска к госзакупкам. Экспертная роль в части проверки продукции отведена Торгово-промышленной палате.

С 1 января 2021 года для признания систем хранения данных отечественными стали действовать новые требования. При этом, согласно законодательству, компании, которые получили одобрение Минпроторга прежде, остаются в перечне производителей отечественной продукции, так как действия реестровой записи ограничено одним годом (с даты выдачи соответствующего акта). В результате в реестре присутствует достаточно много систем хранения данных, которые вполне легитимно прошли процесс соответствия по старым правилам.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала документы, подтверждающие отечественное происхождение нескольких систем хранения данных (СХД) компании Yadro и уведомила об этом Консорциум отечественных разработчиков СХД (АНО «РосСХД»). В свою очередь, консорциум интерпретировал эту информацию как исключение Yadro из реестра Минпромторга.

На рынке новость вызвала противоречивую реакцию.

«Продукция Yadro, на мой взгляд, не может быть исключена из реестра, так как на момент подачи заявления все решения полностью соответствовали регуляторным требованиям, - отмечает Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

«А сейчас идёт нечистоплотная конкурентная борьба... Ведет ее, пытаясь манипулировать фактами, ассоциация РосСХД, — высказал Кусков свою точку зрения в интервью журналу «Ко». — РосСХД, согласно выписке из ЕГРН, состоит всего из двух компаний: ЗАО «НТ» и ООО «Аэро Диск».

По мнению участников рынка, опасность этого прецедента также в том, что в похожей ситуации могут оказаться и другие компании, входящие в реестр.

Техническая ошибка

Вскоре выяснилось, что выводы представителей консорциума были поспешными. Как указано в пояснительной записке, Торгово-промышленной палаты, адресованной Минпроторгу, отзыв акта о проверке продукции Yadro, был связан с найденной технической ошибкой в сроках действия ранее выданного документа. При этом речь шла исключительно об акте проверки со стороны ТПП, а не документах Минпромторга, подтверждающих включение компании в реестр: последние акты, выданные Yadro в конце декабря 2020 года, ни отзыву, ни каким-либо другим изменениям не подвергались.

Поэтому ошибка в документах Торгово-промышленной палаты никак не сказалась на легитимности присутствия в реестре отечественной продукции Yadro.

Как объясняют в компании, ошибка, представляющая собой опечатку, на сегодня уже устранена, и все акты соответствия продукции компании остаются действующими. Таким образом, резюмирует производитель, речи об исключении продукции Yadro из реестра российской радиоэлектронной продукции не могло быть изначально, поскольку для этого нет никаких законных оснований.

«Все регламенты подачи заявлений о вхождении в реестр были полностью выдержаны. На момент подачи заявления продукция компании полностью соответствовала всем регуляторным требованиям, что и подтверждается как оригинальными, так и перевыпущенными актами ТПП», — сообщили «Газете.Ru» представители Yadro.