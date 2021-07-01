Можно забыть про фото: Instagram не будет прежним

Глава Instagram Адам Моссери заявил в своем Twitter-аккаунте, что Instagram больше не является приложением для обмена фотографиями, сообщает портал The Verge.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we're always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we're focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri (@mosseri) June 30, 2021

Моссери сказал, что сейчас компания сосредоточена на продвижении развлекательного видеоконтента, чтобы конкурировать с TikTok и YouTube.

«В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить как можно больше положительных впечатлений от использования платформы. Сейчас мы сфокусированы на развитии четырех ключевых областей: блогеры, видео, покупки внутри сервиса и обмен сообщениями», — пишет глава соцсети.

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Также Моссери рассказал о будущих новинках, которые ожидают пользователей Instagram. Например, появится подборка рекомендаций по темам, которыми ранее пользователь не интересовался.

Также команда разработчиков работает над созданием полноэкранного режима просмотра видео, который будет погружать зрителя в атмосферу происходящего.

Посыл заявления главы Instagram прост: руководство платформы больше не хочет, чтобы она ассоциировалась лишь с приложением для обмена фотографиями. Медленно, но верно социальная сеть превращается в развлекательный сервис, похожий на TikTok.

Руководитель Digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров отмечает, что таким образом Instagram активно пытается угнаться за новыми трендами.

«Они развивают социальную сеть, интегрируя туда магазины, сообщения, а теперь и ленту коротких видео с системой рекомендаций. Разработчики хотят создать социальную экосистему, чтобы многие потребности сегодняшнего пользователя собрать в одном суперприложении», — рассуждает специалист.

По словам генерального директора PGR agency Анастасии Бастрыкиной, у социальных сетей, как у любой сложной системы, есть свой цикл развития.

«Какое-то время назад Instagram был бурно развивающейся социальной сетью, привлекая огромное количество новой аудитории. Сейчас его рост замедлился, но это было ожидаемо, так как в этой соцсети уже аккумулировано большое количество аудитории из разных социальных классов и демографий: от молодежи до пользователей старшей возрастной категории»,— пояснила Бастрыкина.

TikTok, по ее словам, — это молодая соцсеть, которая только завоевывает популярность. Сейчас идет активный прирост новой аудитории, который продолжится еще несколько лет. Об успехе соцсети говорит и то, что начинают появляться официальные маркетинговые инструменты продвижения аккаунтов и видео.

«Естественно, что и другие соцсети стараются использовать такие же приемы, показавшие эффективность. Совершенствование системы и новые возможности говорят о том, что при грамотном маркетинге и качественной реализации, платформа останется в тренде. На данный момент я прогнозирую, что Instagram сохранит свою активную аудиторию и, кроме того, будет небольшой ее прирост, а TikTok продолжит и дальше активно развиваться»,— уверена эксперт.

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман считает, что руководство Instagram всеми силами пытается удержать свою аудиторию, часть которой, конечно, уйдет в TikTok.

«В TikTok продвинуться гораздо легче, так как алгоритмы более лояльны. Это привлекает многих пользователей на старте блогерской карьеры. Со стороны пользователей, TikTok является бесконечной лентой интересных пользователю видеороликов, а в Instagram публикации рано или поздно заканчиваются. Молодежная аудитория конечно предпочтет TikTok. Контент данной площадки более «легкий», развлекательный, а Instagram уже стал больше информативной платформой. Но в Instagram останутся «старые» пользователи, которые привыкли к этой площадке и не готовы ее променять на что-то новое», — заключил Шерман.