Базовый доход для всех: в чем смысл криптопроекта Worldcoin

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман запускает новый проект под названием Worldcoin, сообщает Bloomberg.

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Worldcoin — это криптокомпания, которая будет собирать биометрические данные, а именно сканировать сетчатку глаза, и расплачиваться за них собственной криптовалютой. Альтман поддерживает идею универсального базового дохода, который предполагает регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества за его нахождение в нем.

Для сканирования сетчатки глаза будут использоваться шарообразные устройства, которые соберут биометрическую информацию и выдадут уникальный идентификатор для системы Worldcoin. В настоящее время компания тестирует 20 прототипов в нескольких городах по всему миру.

Соучредитель Worldcoin Александр Блания объяснил, что цель проекта — сделать криптовалюту доступной для всех людей.

Как сообщает портал Vice, в 2019 году рэпер Азилия Бэнкс опубликовала пост у себя в Instagram, где показала что-то похожее на уникальный идентификатор — монетку с гравировкой QR-кода и именем Альтмана.

«Этот продукт создан для криптовалюты. Он одновременно является и кошельком и ID-устройством. В конечном итоге мы планируем, что этот предмет будет служить паспортом, водительскими правами, кредитной картой и кошельком. Для доступа к системе будут использоваться биометрические данные пользователя, что полностью снижает риски взлома устройства», — рассказала Бэнкс в своем аккаунте.

Впрочем, пока далеко не все люди готовы делиться своими биометрическими данными в обмен на деньги, отмечает основатель DAO Consensus Илья Чураков.

«Если за рубежом, особенно в Кремниевой долине, подобная инициатива может пользоваться популярностью, то в нашей стране к предложениям по сбору данных относится настороженно.

Многие банки сейчас ведут сбор информации для единой биометрической системы, но, несмотря на ряд преимуществ, в том числе быстрый доступ к услугам за счет автоматической идентификации, клиенты не спешат оставлять заявки.

Дело в том, что не существует идеальных методов защиты собранного материала, многие данные можно подделать и использовать в мошеннических схемах. Кроме того, зарубежные компании не будут допущены к сбору данных в нашей стране», — рассуждает Чураков.

Криптостартап Worldcoin потенциально интересен для долгосрочных инвесторов, но широко работать за рубежом он станет только в случае одобрения со стороны государства, уверена представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

«Именно тогда Worldcoin сможет служить не только кошельком для криптовалюты, но и идентификатором личности. Универсальный базовый доход может стать хорошим стимулом для населения, чтобы оно сдавало данные и помогало в тестировании новой системы, а обеспечивать эти выплаты будут крупные корпорации, которые при своей работе опираются на множество данных, собранных у людей. При сочетании этих факторов стартап может принести большой доход, так как станет первопроходцем на рынке и сможет завоевать долю рынка», — считает Максименко.