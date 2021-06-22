«Им не нужны прививки и зарплата»: зачем Hyundai робопсы Boston Dynamics

Hyundai выкупила компанию-производителя роботов Boston Dynamics, сообщает портал Vice.

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Согласно пресс-релизу Hyundai, сделка оценивается в $ 1,1 миллиарда и предполагает ,что Hyundai получает 80% акций Boston Dynamics, остальные 20% остаются у нынешнего владельца — Softbank.

В честь успешного заключения сделки Hyundai опубликовала ролик, где роботы изображены не в привычном свете. Hyundai представляет зрителям недалекое будущее, в котором техника не танцевала и подскальзывалась на банановой кожуре, а помогала людям

Роботы Boston Dynamics широко известны публике благодаря смешным видеороликам с их участием. Так, в 2018 году компания опубликовала ролик, где робот Spot выполняет движение «Бегущий человек» под песню Uptown Funk, а в 2020 году Boston Dynamics выложила в сеть видео, в котором показала роботов Atlas, Spot и Handle, танцующих под песню «Do You Love Me».

Однако несмотря на известность роботов, долго в распоряжении одного владельца они почему-то не задерживаются: в 2013 году Boston Dynamics принадлежала Google Alphabet, а в 2017 году компанию выкупила Softbank. Неизвестно, как долго роботы будут жить под началом автопроизводителя, трудно сказать и то, зачем они нужны Hyundai.

Сам автопроизводитель заявляет, что покупка Boston Dynamics — важный шаг на пути к ее стратегическому превращению в поставщика интеллектуальных мобильных решений, например, автопилота, искусственного интеллекта и умных роботов.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов считает, что стратегические цели Hyundai с высокой вероятностью фокусируются вокруг самоуправляемых автомобилей, роботизированных фабрик и отдельных роботов.

«Самое перспективное направление — это роботизированная фабрика и ее элементы, замена ручного труда на роботизированный приведет к росту эффективности на фабриках Hyundai. Это уже происходит, но расширение функционала роботов может сильно сократить количество ручного труда», — считает эксперт.

Однако, по его словам, цена за Boston Dynamic была завышена, и сделка начнет окупаться не раньше, чем через 10 лет.

«Сложно сказать, для чего конкретно автомобильный концерн приобрел производителя роботов, но ясно одно — Hyundai будет развивать направление, связанное с робототехникой и, видимо, действительно выйдет за рамки только автомобильного производства. Пандемия показала, что спрос на различных роботов в бытовых услугах будет расти. Это могут быть доставщики продуктов питания и посылок, охранники, упаковщики товаров на складах маркетплейсов – все эти направления стремительно развивались во время локдаунов. А сами по себе роботы не требуют справок об отсутствии коронавируса, не нуждаются в дорогостоящих противоэпидемиологических мероприятиях, им не нужны прививки и зарплата», — считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По ее словам, развитие робототехники – это тренд нашего времени, из-за чего уже в ближайшие годы различные рабочие специальности и работы без особых навыков не будут требовать человеческого присутствия.