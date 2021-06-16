Прощай, «десятка»: как будет выглядеть Windows 11

В сети появилась новая версия ОС Windows, презентацию которой Microsoft должна провести 24 июня 2021 года. По данным The Verge, скриншоты Windows 11 были опубликованы на китайском сайте Baidu, позже утекла и вся операционная система, которую теперь можно скачать и установить на свой ПК.

Самые большие визуальные изменения коснулись панели задач, которая находится внизу экрана. Теперь все значки приложений и меню «Пуск» располагаются посередине панели (как на MacOS — прим. «Газеты.Ru»), однако их местоположение можно изменить в настройках на более привычное — в левом нижнем углу.

На панели задач в новой версии ОС также отображаются последние открытые файлы и кнопки быстрого выключения или перезагрузки устройства. Кроме того, появился и значок «Виджеты», которые будут похожи на живые плитки, от которых Microsoft когда-то решила отказаться. Они предназначены для быстрого перехода к новостям, прогнозу погоды и другому интернет-контенту.

Изменения коснулись и других аспектов дизайна операционной системы. Углы окон приложений закруглили, а иконки приложений подверстали под единый стиль.

Сами окна теперь можно прикреплять к разным сторонам и углам экрана, чтобы пользователю было удобнее пользоваться несколькими открытыми приложениями.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It's a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Как отмечает The Verge, Windows 11 очень похожа на ранее отмененную Windows 10X, которая разрабатывалась специально для устройств с двумя экранами. Именно в ней были показаны некоторые из функций, которые теперь можно увидеть на слитых скриншотах. При этом можно смело предположить, что в сети оказалась ранняя версия операционной системы, с частичным ограничением функционала.

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Слив новой версии ОС для ПК не мог пройти мимо самой компании — Microsoft отреагировала на это, опубликовав пост в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Это только начало. Будьте на связи 24 июня в 11:00 по восточному времени, чтобы узнать, что будет дальше», — написала Microsoft, напоминая о дате презентации Windows 11.

This is just the Start. Tune in on June 24th at 11 am ET to see what's next. #MicrosoftEvent https://t.co/DM7SYVdc3j — Windows (@Windows) June 15, 2021

Стоит добавить, что во время запуска Windows 10 в 2015 году, Microsoft заявила, что она станет окончательной версией операционной системы. Однако сейчас компания о заявлении забыла — и с октября 2025 года перестанет выпускать новые обновления для Windows 10.

Microsoft уверяет своих пользователей в том, что при смене Windows 10 на 11 их ожидает одно из «самых значительных обновлений» операционной системы за последнее десятилетие.