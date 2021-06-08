Слитые пароли и мат на конференции: как технологии подводят политиков

Пароль на бумажке

Конгрессмен-республиканец из Алабамы Мо Брукс случайно поделился логином и паролем от учетной записи Gmail в Twitter, сообщает портал Mashable.

Политик написал в своем аккаунте, что в суд был подан иск, в котором его обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января 2021 года. Чтобы доказать свою невиновность, Брукс опубликовал фото экрана ПК со списком законов, согласно которым обвинение неправомерно. При этом на изображении также можно было заметить записку с пин-кодом и логином от Gmail — они приклеены к компьютеру конгрессмена.

close Twitter

Пост был опубликован в воскресенье и удален в понедельник. Вместо него автор выложил точно такой же, но с обрезанной запиской. По иронии судьбы, Брукс входит в подкомитет Пентагона, курирующий кибербезопасность.

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Запутался в терминах

В 2019 году нынешний президент США Джо Байден перепутал сайт с телефоном. Во время предвыборных дебатов политик обратился к потенциальным избирателям, приглашая их на свой веб-сайт «JOE 30330». Как оказалось, 30330 является не сайтом, а мобильным номером, с которого осуществляется рассылка для тех, кого заинтересовала кампания Байдена.

«Он не знает разницу между «перейти на сайт» и «отправить сообщение». Полагаю, его профиль в Snapchat — это катастрофа», — иронизировал над ситуацией пользователь Twitter @andyoaklee.

Пользователь @grsn69 предположил, что «30330» — это не сайт и не номер телефона, а радиочастота. Другой юзер пошутил, что это может быть комбинация для запуска ядерных ракет.

Неологизм от Трампа

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп также успел порадовать пользователей интернета. В 2017 году Трамп опубликовал свой знаменитый твит «Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе...»), оставив миллионы читателей в недоумении: что хотел сказать президент и что же такое covfefe?

close Donald Trump/Twitter.com

Социальную сеть захлестнула волна шуток, где пользователи пытались разобраться в значении загадочного слова. Одна из наиболее популярных версий, собравшая тысячу ретвитов, сводилась к тому, что Трамп пытался закончить твит, когда кто-то напал на него и вырвал телефон из руки.

Пользователи до сих пор не пришли к единому мнению, что такое covfefe на самом деле. Кто-то предположил, что это должно было быть слово coverage (рус. «освещение»), так как Трамп снова был недоволен публикациями о себе в прессе.

Злостный нарушитель

В мае нынешнего года еще один американский политик попал в нелепую ситуацию из-за технологий. Член Сената от штата Огайо Эндрю Бреннер участвовал в правительственной видеоконференции, на которой велось обсуждение закона, запрещающего вести онлайн-трансляции, снимать видео и участвовать в конференциях за рулем автомобиля.

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Однако в момент обсуждения сам Бреннер вел машину, поставив на фон картинку с видом комнаты. Однако, несмотря на данное ухищрение, можно было заметить, что политик был пристегнут ремнем безопасности, а в кадре за ним периодически мелькали здания и деревья. В свою защиту Бреннер сказал, что в ходе видеоконференции он якобы не отвлекался на экран смартфона и был сосредоточен на вождении, а большую часть обсуждения и вовсе простоял на парковке.

Нецензурное вмешательство

Но не только американские политики не дружат с технологиями. В марте нынешнего года министр культуры Крыма Арина Новосельская начала ругаться матом во время видеоконференции, которая транслировалась в прямом эфире.

Бранные слова она использовала во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала она.

Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование. Сама министр объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. «Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — сказала она.